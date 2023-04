By Topic - January 2016

Jul 27, 2020, 6 AM

Belgium's 2015 Hot Air Balloon stamps are included in the Aviation (Zeppelins, Airships & Balloons) category of the January 2016 By Topic listing.

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the Jan. 18, 2016 Linn's Stamp News Monthly Edition fall into the following popular topical collecting areas.

Architecture

Andorra (French) (749); Armenia (1040, 1041); Austria (2586, 2587); Azerbaijan (1091, 1092); Bosnia & Herzegovina (741, 751); Chile (1618); China (Taiwan) (4251); France (4837, 4838, 4839-4840, 1O74); French Polynesia (1155); Italy (3296); Ivory Coast (1187a, 1187c, 1188, 1188a, 1189, 1190); Latvia (904, 909, 910, 915); Liechtenstein (1654b); Luxembourg (1415); Mexico (2938, 2939, 2940-2941, 2943, 2944, 2945, 2946, 2951, 2952); New Caledonia (1195a); Romania (5568-5569, 5568a, 5571, 5571a, 5572, 5572a, 5579, 5579a, 5580, 5580a, 5581, 5581a, 5584, 5584a, 5585, 5585a, 5586, 5586a, 5586, 5587a, 5596, 5596a, 5597, 5597a, 5598, 5598a, 5599, 5599a, 5600, 5600a, 5601, 5601a); Wallis & Futuna Islands (756, 760)

Bridges

France (4837); Ivory Coast (1191); Latvia (904); Lithuania (1054)

Castles

Latvia (901)

Windmills

Barbados (1243-1246)

Art

Andorra (French) (748); Aruba (467); Austria (2591); Belgium (2779); Romania (5585, 5585a)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips

United States (CVP93)

Children’s Art

Bosnia & Herzegovina (747); French Polynesia (1150); New Caledonia (1194-1195)

Paintings

Austria (2584, 2585, 2588); Bosnia & Herzegovina (745); Canada (2880, 2880a); China (Taiwan) (4261-4265, 4267); France (4865, 4873); Italy (3287); Liechtenstein (1663-1665); Mexico (2942); Romania (5578, 5578a, 5580-5583, 5580a-5583a)

Pottery, Ceramics & Other Media

Andorra (Spanish) (413); Bosnia & Herzegovina (750); Luxembourg (1417); Mexico (2948); Romania (5576, 5581, 5581a, 5588, 5588a)

Nudes

Austria (2585); Italy (3297)

Sculpture & Statues

Azerbaijan (1091); Bosnia & Herzegovina (Serb) (517); Italy (3288, 3300); Latvia (910); Luxembourg (1417); Mexico (2934, 2946, 2952a, 2952b); Romania (5568-5569, 5568a, 5597, 5597a, 5602)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

French Polynesia (1154); Mexico (2936)

Zeppelins, Airships & Balloons

Belgium (2778); Mexico (2939, 2947)

Bicycles

Andorra (French) (750); Armenia (1041); Mexico (2945)

Children

Albania (2969, 2969a); Bosnia & Herzegovina (741, 747); Chile (1620); France (4868-4871, 4870a); French Polynesia (1150); Liechtenstein (1664); Mexico (2933, 2934); Romania (5602); Wallis & Futuna Islands (757)

Endangered Species

Chile (1617)

Europa

Albania (2968-2969, 2969a); Bosnia & Herzegovina (Serb) (518-520); Latvia (907-908, 907a, 907b); Lithuania (1050-1051)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

French Polynesia (1145); Latvia (902, 903, 916); Liechtenstein (1665, 1670)

Famous People

China (Taiwan) Sun Yat-sen (4266-4267)

Royalty

Caribbean Netherlands (43-45); Luxembourg (1413, 1414); Romania (5569, 5570, 5570a, 5577-5579, 5577a-5579a)

Fauna

Land Mammals

Albania (2968-2969, 2969a); Austria (2590); Belgium (2778e, 2779, 2780-2781, 2780a, 2781a); Bosnia & Herzegovina (741, 745); Bosnia & Herzegovina (Serb) (527, 528, 529, 530); Canada (2879-2883, 2880a, 2881a, 2882a, 2883a); Chile (1617, 1619b); China (Taiwan) (4264); France (4856, 4858, 4861, 4864, 4864a); French Polynesia (1145); Italy (3284); Ivory Coast (1187b, 1187d); Latvia (900, 916a, 916d, 916e); Liechtenstein (1667, 1669, 1670); Romania (5520a, 5573, 5573a, 5580, 5580a, 5590, 5590a, 5591, 5591a, 5592, 5592a)

Land Mammals: Cats

Bosnia & Herzegovina (741); France (4860, 4864a); Latvia (901-903, 916f); Romania (5520a, 5584-5589, 5584a-5589a)

Land Mammals: Dogs

China (Taiwan) (4262); France (4855, 4864a); Liechtenstein (1664)

Land Mammals: Elephants

Ivory Coast (1187b, 1187d)

Land Mammals: Horses

Albania (2968-2969, 2969a); Belgium (2778c); Bosnia & Herzegovina (Serb) (527, 528, 529, 530); China (Taiwan) (4263); France (4840); Romania (5568, 5568a, 5579, 5579a)

Sea Mammals

New Caledonia (1194)

Sea Mammals: Whales

France (4854, 4864a)

Birds

Aruba (468); Belgium (2780-2781, 2780a, 2781a); Bolivia (1573); Bosnia & Herzegovina (741); Bosnia & Herzegovina (Serb) (532, 533); Caribbean Netherlands (38, 39-41); China (Taiwan) (4265); France (4840, 4842, 4844, 4845, 4847, 4850, 4852, 4852a, 4853, 4857, 4859, 4862, 4864a); Italy (3297); Latvia (913-914); Mexico (2939, 2941); New Caledonia (1079A-1079B, 1194, 1197); Romania (5520a, 5576, 5577, 5577a, 5588, 5588a, 5593, 5593a, 5597, 5597a, 5602); Wallis & Futuna Islands (756)

Insects

France (4887)

Insects: Butterflies & Moths

France (4887); New Caledonia (1197); Tokelau (447a)

Fish & Fishing

Bermuda (1093-1097); Bosnia & Herzegovina (Serb) (531); France (4841, 4851, 4852a); French Polynesia (1138-1139, 1138a, 1139a); Latvia (905, 916l); New Caledonia (1194); Tokelau (446b, 447b, 447e)

Fish & Fishing: Marine Life

China (Taiwan) (4257-4260); Latvia (916b); Tokelau (446e)

Reptiles & Amphibians

Belgium (2778); France (4843, 4846, 4848, 4849, 4852a); Ivory Coast (1192); New Caledonia (1194, 1195b)

Other Terrestrial Life

France (4863, 4864a); Latvia (916g)

Dinosaurs & Prehistoric Animals

Belgium (2768-2777, 2777a)

Fire Fighting

Latvia (912)

Flags

Armenia (1039); Bosnia & Herzegovina (747, 748); Burma (417-418); Caribbean Netherlands (43-45); China (Taiwan) (4248); France (4840, 1O74); Ivory Coast (1187-1188, 1188a, 1190); Latvia (910); Mexico (2941, 2945); New Caledonia (1196a, 1196b); Romania (5572, 5572a, 5594-5595, 5594a)

Flora

Australia (4270); French Polynesia (1150); Ivory Coast (1138); Luxembourg (B498-B499); New Caledonia (1195a); Tokelau (446a)

Flowers

Belgium (2779, 2780-2781, 2780a, 2781a); Bermuda (1098-1103); Bosnia & Herzegovina (750, 752); China (Taiwan) (4261, 4262, 4264, 4265); France (4856, 4860, 4864a); Italy (3286); Ivory Coast (1193-1195); Latvia (906); Liechtenstein (1659, 1670); Luxembourg (1420, 1421); Mexico (2949-2950); New Caledonia (1195b); Romania (5584, 5584a)

Flowers: Roses

Liechtenstein (1666)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Bolivia (1578); Bosnia & Herzegovina (742-744, 750); Bosnia & Herzegovina (Serb) (524, 525, 526); China (Taiwan) (4249, 4264); France (4887); Liechtenstein (1659); Luxembourg (1410-1412); Romania (5581, 5581a, 5589, 5589a, 5590, 5590a, 5592, 5592a, 5593, 5593a)

Gems, Minerals & Jewelry

Chile (1618); China (Taiwan) (4252-4256); Liechtenstein (1660-1662)

Heraldry & Coats of Arms

Bolivia (1573); Latvia (901-903); Romania (5569, 5584-5589, 5584a-5589a, 5602)

Holograms & 3-D

Ivory Coast (1188)

Judaica

Bosnia & Herzegovina (746); France (4839-4840); Mexico (2940-2941)

Maps & Globes

Armenia (1039); Bosnia & Herzegovina (751); Chile (1619); France (4874); Italy (3289, 3297); Liechtenstein (1660-1662); Lithuania (1053); Mexico (2938); Romania (5520, 5520a, 5520b); Tokelau (446c)

Masks

Italy (3283-3284)

Military

Armenia (1040); Azerbaijan (1090); China (Taiwan) (4248, 4250); France (4865); Italy (3300); Mexico (2951); New Caledonia (1196); Romania (5570-5572, 5570a-5572a); United States (5035)

Motor Vehicles

Azerbaijan (1092b); Latvia (912); Liechtenstein (1655-1658); Mexico (2936)

Automobiles

Azerbaijan (1092b); Luxembourg (B500-B503)

Performing Arts

Dance

Andorra (French) (749); France (4890); Mexico (2939); Romania (5574, 5574a)

Music

Bosnia & Herzegovina (747); Bosnia & Herzegovina (Serb) (532); France (4865); Latvia (909); Liechtenstein (1664, 1666-1669); Lithuania (1058); Mexico (2937); Romania (5573, 5573a)

Theater

Chile (1618e)

Personalized Stamps

Australia (4193); Caribbean Netherlands (42); New Caledonia (1079A-1079B)

Petroleum

Mexico (2936, 2944)

Philately

France (4890); Luxembourg (1413)

Printing

Italy (3285)

Railroads

Lithuania (1054)

Red Cross

Bosnia & Herzegovina (Serb) (RA36, RA36a, RA37, RA37a)

Religion

Andorra (French) (749); Andorra (Spanish) (414); Austria (2585); Belgium (2779); Bosnia & Herzegovina (Croat) (315); Chile (1618f); France (4837, 4839); Ivory Coast (1187a, 1187c, 1188, 1188a, 1189); Liechtenstein (1663); Mexico (2939, 2940, 2951); Romania (5577-5579, 5577a-5579a, 5582, 5582a, 5583, 5583a, 5586, 5586a, 5587, 5587a); Wallis & Futuna Islands (760)

Christmas

Austria (2588-2591); Belgium (2780-2781, 2780a, 2781a); Canada (2879-2883, 2880a, 2881a, 2882a, 2883a); Liechtenstein (1666-1669); Luxembourg (B498-B499); Romania (5575, 5575a); Wallis & Futuna Islands (756)

Science & Technology

Austria (2586); Bosnia & Herzegovina (Serb) (516); China (Taiwan) (4249); France (4887); Italy (3281); Mexico (2948)

Archaeology

Aruba (467); Bosnia & Herzegovina (745); China (Taiwan) (4252-4256); Liechtenstein (1660-1662); Mexico (2952)

Astronomy

Latvia (916)

Earth Science & Earth Features

Aruba (469); Australia (4193); Bolivia (1573); Bosnia & Herzegovina (Serb) (535); Liechtenstein (1654a); Lithuania (1053); Luxembourg (1418-1420); New Caledonia (1193); Romania (5601, 5601a); Wallis & Futuna Islands (758)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Ivory Coast (1192); Luxembourg (1418)

Medicine

Bosnia & Herzegovina (Serb) (RA37, RA37a); Chile (1620); Romania (5600, 5600a)

Ships & Watercraft

France (4866-4867, 4874); New Caledonia (1196a, 1196b); Tokelau (447d); Wallis & Futuna Islands (758)

Sports

Andorra (French) (750); Armenia (1041); Australia (4330, 4330a); Belgium (2767); Bosnia & Herzegovina (748); France (4855, 4864a, 4866-4867); Italy (3282); Mexico (2952e); Tokelau (446d)

Basketball

Bosnia & Herzegovina (747, 749)

Golf

Armenia (1041)

Olympics

Romania (5594-5595, 5594a)

Soccer

Armenia (1041); Bosnia & Herzegovina (747); Chile (1619)

Stamps On Stamps

Luxembourg (1413)

Textiles

Bosnia & Herzegovina (Croat) (323); Italy (3301); Lithuania (1055, 1056)

Native Costumes

Andorra (French) (749); Bolivia (1577); French Polynesia (1151, 1155); Italy (3283-3284); Ivory Coast (B20C); Mexico (2939); Romania (5574, 5574a, 5575, 5575a); Wallis & Futuna Islands (760)

Toys & Games

Albania (2968-2969, 2969a); Bosnia & Herzegovina (747); Bosnia & Herzegovina (Serb) (518-520); Latvia (907-908, 907a, 907b); Lithuania (1050-1051)

Chess

Azerbaijan (1091)

United Nations

Latvia (911); Mexico (2952); Romania (5573-5576, 5573a-5575a, 5596-5602, 5596a-5601a)

Wine

Austria (2587)

Women

Andorra (French) (749); Armenia (1041); Belgium (2767); China (Taiwan) (4249); France (4856, 4857, 4860, 4864, 4864a, 4866, 4868-4871, 4870a, 4890); French Polynesia (1155); Italy (3297); Ivory Coast (B20C); Latvia (909, 916j); Liechtenstein (1664); Luxembourg (1414); Mexico (2934, 2935, 2938, 2939, 2945, 2946); Romania (5579, 5579a, 5581, 5581a, 5595); Wallis & Futuna Islands (757)

Writers & Literature

Armenia (1040); Bosnia & Herzegovina (741); Lithuania (1052)

Journalism

Latvia (911)

Addendum

Unaccompanied minors, such as Bosnia & Herzegovina (Serb) (482a), will only appear in By Topic listings that differ from those of the original stamps.