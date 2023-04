By Topic - July 2019

Aug 2, 2019, 9 AM

Switzerland commemorated the 100th anniversary of post bus routes on stamps issued March 7, 2019. This 85-centime stamp featuring the Chur-Laax route is included in three categories in the July By Topic Listing: Architecture, Land Mammals (under Fauna), a

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the July 15, 2019 Linn's Stamp News Monthly Edition fall into the following popular topical collecting areas.

Antarctic & Arctic

French Southern & Antarctic Territories (616)

Architecture

Gabon (1107-1108); San Marino (2052, 2053); Saudi Arabia (1466, 1468); Senegal (1674); Serbia (853-854); Singapore (1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1920, 1921-1924, 1930); Slovenia (1328); South Africa (1576); Spain (4246-4250, 4289, 4290, 4295a, 4299, 4302, 4304, 4306, 4307, 4309, 4313, 4314, 4317, 4318, 4320-4322, 4342, 4346, 4347, 4352); Sri Lanka (2140, 2164, 2166a, 2166b, 2167a, 2167b, 2168a, 2168b, 2175); Sudan (669, 671); Sweden (2831e, 2831f); Switzerland (1700, 1705, 1706, 1707, 1707a, 1708, 1712-1713, B796); Syria (1702, 1775, 1778); Tajikistan (493, 494); Thailand (2959, 2968-2976, 3026, 3027-3030); Tonga (1334, 1336, 1337); Tonga (Niuafo’ou) (370, 372); Trinidad & Tobago (937b, 937e, 942); Tunisia (1650C, 1668, 1669, 1670-1671, 1671a, 1675, 1676); Turkey (3607, 3608-3609, 3612, 3613, 3618-3619, 3621, 3622, 3623, 3627, 3628-3629, 3631-3633, 3636, B328, O378-O381); Turkish Republic of Northern Cyprus (823); Tuvalu (1423b); Ukraine (1155, 1157, 1169, 1170, 1181, 1182, 1185, 1186, 1194, 1195); United Arab Emirates (1185); Uruguay (2633, 2635, 2640, 2643b, 2654b); Uzbekistan (873-874, 876); Vatican City (1715); Viet Nam (3591, 3597, 3603-3606, 3607, 3617, 3622, 3622a)

Bridges

Singapore (1906); Spain (4247, 4289, 4316, 4317, 4342c); Sweden (2822); Switzerland (1707, 1707a); Turkey (3605-3606, 3607); Ukraine (1154-1157)

Castles

Switzerland (1704, 1707a); Tonga (1338); Tonga (Niuafo’ou) (373)

Lighthouses

Sri Lanka (2165-2168, 2165a-2168a, 2165b-2168b); Trinidad & Tobago (937)

Windmills

Turkey (3612)

Art

Tunisia (1681)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips

San Marino (2052); Switzerland (1716)

Children’s Art

Spain (4338)

Paintings

Spain (4312, 4350, 4351, 4352); Syria (1780); Tonga (1344-1345); Trinidad & Tobago (948); Ukraine (1153, 1164, 1165-1167, 1193); United States (5382, 5383, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391); Uruguay (2634b, 2640, 2644)

Pottery, Ceramics & Other Media

Spain (4300, 4350); Uruguay (2634a)

Sculpture & Statues

Senegal (1674); Serbia (853); Slovakia (811-812, 812a); Spain (4287, 4292, 4298, 4306, 4313, 4318, 4349-4351); Sri Lanka (2140); Sudan (675); Switzerland (1729, 1730, 1731, 1731a); Syria (1765-1770, 1772); Tajikistan (494d); Turkey (3621, 3629); Ukraine (1170a); United States (5384); Viet Nam (3621)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

Bangladesh (O54); French Southern & Antarctic Territories (617); Singapore (1911, 1912, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918); Slovakia (814); Spain (4288, 4289); Switzerland (1711); Trinidad & Tobago (937f); Tunisia (1679); Turkey (3627)

Zeppelins, Airships & Balloons

Sweden (2831d, 2831f)

Bicycles

Switzerland (1724); Thailand (3028); Tunisia (1675); Turkey (3609); Turkish Republic of Northern Cyprus (825)

Black Americans

Tuvalu (1425a, 1425d); Uruguay (2627); Viet Nam (3595)

Children

Singapore (1904, 1905, 1910, 1921-1924, 1926, 1928, 1934, 1936); Spain (4338, 4350); Sri Lanka (2162, 2163); Sudan (659); Sweden (2830, 2831b, 2831c, 2831f); Switzerland (B797-B798, B798a, B798b); Syria (1780); Tonga (1336m 1337a); Tonga (Niuafo’ou) (372a); Tunisia (1650C, 1676); Turkey (3604, 3624); Tuvalu (1424, 1425a, 1425c); Ukraine (1153, 1164c, 1167); Uruguay (2654a); Uzbekistan (876, 877); Vatican City (1711, 1712); Viet Nam (3591, 3597)

Coins & Currency

Spain (4295a, 4319, 4346); Tunisia (1683); Ukraine (1174)

Endangered Species

Serbia (855)

Worldwide Fund for Nature (WWF)

Tajikistan (490)

Europa

Sweden (2822); Switzerland (1725-1726, 1726a); Turkey (3605-3606); Ukraine (1154-1157); Vatican City (1713-1714)

Explorers

Spain (4293)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

Slovakia (813b); Slovenia (1326b); Tajikistan (489); Thailand (2991); Tonga (1342-1343); Tonga (Niuafo’ou) (379-380); Tunisia (1672); Turkey (3621, 3623); Tuvalu (1424); Ukraine (1180d); Vanuatu (1106-1107); Viet Nam (3618-3619, 3619a)

Famous People

Serbia Mohandas K. Gandhi (848); South Africa Mohandas K. Gandhi (1576b); Tunisia Habib Bourguiba (1674), Mohandas K. Gandhi (1680); Turkey Kemal Ataturk (3624, O373-O377); Tuvalu Donald Trump, Kim Jong Un (1423)

Royalty

Saudi Arabia (1465); Spain (4287, 4340); Sudan (675); Sweden (2832-2833); Syria (1765-1770); Thailand (2965, 3025, 3031); Tonga (1336, 1337-1338); Tonga (Niuafo’ou) (372-273); Trinidad & Tobago (937b, 937d, 937f); Tuvalu (1424, 1425-1426); United Arab Emirates (1182a, 1183, 1184-1185)

Fauna

Land Mammals

Saudi Arabia (1464); Serbia (855); Singapore (1925, 1928, 1929, 1933, 1936); Slovakia (813b); Slovenia (1326b, 1333); South Africa (C128, C129, C129a); Spain (4246, 4247, 4248, 4250, 4292, 4301b, 4320, 4336, 4339, 4352); Sri Lanka (2142, 2143a, 2173-2174, 2174a); Sudan (668); Surinam (1547, 1550); Swaziland (827, 829); Sweden (2825-2827); Switzerland (1701-1702, 1709, 1712, 1716b, 1719, 1720a); Tajikistan (490, 493, 494); Tonga (1339, 1342-1343); Tonga (Niuafo’ou) (377a, 379-380); Tunisia (1685, 1687, 1687a); Turkey (3614, 3616); Tuvalu (1424); Ukraine (1155, 1157, 1180c, 1180e, 1180h, 1180i, 1183f, 1187); Uruguay (2641, 2645, 2654a); Vanuatu (1106-1107); Vatican City (1711); Viet Nam (3591, 3610, 3611a, 3618-3619, 3619a)

Land Mammals: Bats

Serbia (855a); Spain (4345)

Land Mammals: Cats

Singapore (1932); Slovakia (813b); Slovenia (1326b); South Africa (C125, C127, C129a); Spain (4289, 4294a, 4318); Sri Lanka (2172); Swaziland (825, 828); Sweden (2828e, 2828f); Switzerland (1718, 1720a); Tajikistan (490, 492, 494); Tuvalu (1424); Ukraine (1172b)

Land Mammals: Dogs

Spain (4311); Switzerland (1717, 1720a); Tajikistan (489); Thailand (2991); Ukraine (1197); Uruguay (2654b)

Land Mammals: Elephants

Singapore (1930); South Africa (C126, C129a); Sri Lanka (2140); Swaziland (826); Sweden (2828c, 2828f)

Land Mammals: Horses

Serbia (853); Singapore (1925, 1933); Spain (4298, 4307, 4352); Sri Lanka (2164, 2170); Sudan (658-660); Sweden (2837, 2839d, 2839f); Switzerland (1715, 1715a, 1720, 1720a); Syria (1779); Tajikistan (491); Tonga (1338); Trinidad & Tobago (937e); Turkey (3609, 3621, 3623, 3625); Ukraine (1154, 1156, 1177, 1197); Uruguay (2641); Viet Nam (3607)

Birds

French Southern & Antarctic Territories (616, 617); San Marino (2053); Saudi Arabia (1466); Singapore (1925, 1926, 1927, 1933, 1934, 1935); Slovakia (811-812, 812a); Spain (4248, 4303, 4309, 4314, 4321, 4322); Sri Lanka (2143, 2143a); Sudan (673, 674); Surinam (1540, 1541-1542, 1543, 1546, 1548, 1551, 1552, 1553, 1554, 1557, 1559); Sweden (2829, 2839a, 2839f); Switzerland (1716b, 1725-1726, 1726a, 1727c); Syria (1774); Tajikistan (493, 494); Tonga (1335, 1346-1358, 1351a, 1357a); Tonga (Niuafo’ou) (371, 378, 381-393, 386a, 392a); Trinidad & Tobago (938-942, 949); Tunisia (1675, 1686, 1687a); Turkey (3607, 3612, 3623, 3626); Tuvalu (1429); Ukraine (1180f, 1183c, 1194, 1195); Uruguay (2638, 2639, 2645, 2656); Vatican City (1713-1714); Viet Nam (3589, 3608, 3611a, 3622, 3622a)

Insects

Sweden (2828b, 2828f); Tonga (1340a); Ukraine (1158, 1183a); Viet Nam (3611, 3611a)

Insects: Butterflies & Moths

Spain (4247); Sri Lanka (2141, 2143a); Surinam (1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557); Tajikistan (492b); Tonga (1334a, 1341, F1-F2); Tonga (Niuafo’ou) (370b)

Fish & Fishing

Singapore (1906, 1910); Slovakia (813b); Slovenia (1326b); Surinam (1532, 1534, 1535, 1536, 1560b, 1560d, 1560f, 1560g); Sweden (2819-2820, 2820f); Tunisia (1672, 1684, 1687a); Tuvalu (1430-1431); Viet Nam (3598-3602, 3601a)

Fish & Fishing: Marine Life

Slovakia (813b); Slovenia (1326b); Spain (4337); Surinam (1533, 1537, 1538, 1560); Turkish Republic of Northern Cyprus (824); Tuvalu (1432-1433); Viet Nam (3598-3602, 3601a)

Fish & Fishing: Shells

Tonga (1334c); Tonga (Niuafo’ou) (370b, 374-375); Viet Nam (3598-3602, 3601a)

Reptiles & Amphibians

French Southern & Antarctic Territories (617); Singapore (1927, 1931, 1935); Surinam (1539, 1549, 1555); Tonga (1340b); Tonga (Niuafo’ou) (376b, 377b); Turkish Republic of Northern Cyprus (821-822, 822a); Ukraine (1180k); Viet Nam (3609, 3611a)

Other Terrestrial Life

Tonga (Niuafo’ou) (376a); Ukraine (1163)

Dinosaurs & Prehistoric Animals

Slovenia (1325)

Flags

Gabon (1103-1104, 1107); Qatar (1125-1126); San Marino (2053); Saudi Arabia (1464, 1465); Spain (4294c, 4295a, 4295b, 4295c, 4303, 4341, 4343); Sudan (669); Sweden (2823-2824); Switzerland (B799-B800); Syria (1732, 1778, 1781); Trinidad & Tobago (937c); Tunisia (1677, 1678, 1682); Turkey (3604, 3610, 3620, 3624, 3625, 3627, 3628-3629, 3636a, O381); Tuvalu (1423, 1428); Ukraine (1195, 1196); United Arab Emirates (1183); Uruguay (2656); Vatican City (1715); Viet Nam (3622, 3622a)

Flora

Spain (4315, 4320, 4348); Sweden (2828a, 2828c, 2828f); Syria (1771); Tonga (1334b, 1334d); Tonga (Niuafo’ou) (370c); Tunisia (1675); Ukraine (1180); Uruguay (2656); Viet Nam (3622, 3622a)

Flowers

Serbia (853); Singapore (1931, 1944); Slovenia (1329-1332); Spain (4249, 4250, 4313); Sri Lanka (2141, 2143a, 2162, 2163, 2174, 2174a); Surinam (1542); Sweden (2821, 2821f, 2834-2836, 2836f, 2838, 2839a, 2839c, 2839e, 2839f); Switzerland (1703, 1728, 1731a, B796); Tonga (1334a, 1334c, 1337a, 1342-1343, 1344b, 1344d); Tonga (Niuafo’ou) (370d, 379-380); Trinidad & Tobago (943-948); Tunisia (1670, 1671a, 1681); Turkey (3607, 3611); Tuvalu (1423, 1424, 1425a, 1425c, 1426); Ukraine (1153, 1158g, 1159-1162, 1164c, 1170d, 1172-1174, 1180, 1181, 1183, 1189, 1191, 1194c, 1198b); Uruguay (2655); Uzbekistan (872); Vanuatu (1107); Viet Nam (3592-3594, 3611a, 3619a, 3622a)

Flowers: Orchids

Surinam (1556)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Singapore (1900-1903, 1940); Spain (4246, 4248, 4249, 4337); Sri Lanka (2176-2179, 2179a); Sudan (667); Sweden (2821, 2821f); Switzerland (1727a); Tonga (1344c); Turkey (3623b, 3623d, 3629); Ukraine (1174, 1180, 1181, 1187); Uruguay (2643)

Gems, Minerals & Jewelry

Morocco (1258); Turkey (3634-3635)

Heraldry & Coats of Arms

Spain (4319, 4341); Switzerland (B796); Tunisia (1678); Tuvalu (1424); Ukraine (1170, 1173, 1186, 1194)

Judaica

Ukraine (1163)

Maps & Globes

French Southern & Antarctic Territories (617); Gabon (1104); Morocco (1258, 1261); Nigeria (892-893); Saudi Arabia (1467, 1469); South Africa (1579); Spain (4293, 4295b, 4302, 4332, 4343); Swaziland (823); Switzerland (1716a); Syria (1702, 1764, 1781); Turkey (3620, 3623, 3630)

Masks

Serbia (851); Spain (4292); Sri Lanka (2144-2161, 2157a, 2160a, 2161a); Surinam (1545); Switzerland (1710)

Military

Saudi Arabia (1469); Singapore (1911, 1914-1920); Slovakia (810); Slovenia (1327); Spain (4288, 4289, 4298, 4303, 4310, 4340); Sri Lanka (2170); Sudan (658-660); Thailand (3025, 3026); Tonga (1338); Tonga (Niuafo’ou) (372); Trinidad & Tobago (937c, 937e); Tunisia (1682); Turkey (3624, 3625, 3631, O378-O381); Ukraine (1175-1176, 1197); Uruguay (2650, 2655); Vatican City (1715); Viet Nam (3589, 3616)

Motor Vehicles

Singapore (1910, 1911, 1912, 1919); Switzerland (1712-1713, 1724); Syria (1778); Thailand (3026, 3030); Trinidad & Tobago (937a, 942); Tunisia (1682); Uruguay (2643b)

Automobiles

Singapore (1910); San Marino (2052); Switzerland (1724); Tonga (Niuafo’ou) (373); Tunisia (1650C, 1682)

Motorcycles

Spain (4246); Thailand (3029)

Mushrooms

Serbia (849)

Nobel Prize

South Africa (1575, 1576a, 1579); Tunisia (1673); Ukraine (1163); Uruguay (2627); Viet Nam (3595, 3620)

Performing Arts

Dance

Singapore (1913); Sri Lanka (2144-2161, 2157a, 2160a, 2161a); Turkey (3637-3638); Viet Nam (3591)

Music

Morocco (1260); Nigeria (892-893); Singapore (1913, 1925-1936); Surinam (1558); Syria (1776); Tuvalu (1424); Ukraine (1187, 1198c); Uruguay (2634b, 2637, 2646); Viet Nam (3591)

Music: Rock Stars

Ukraine (1168)

Movies, Television & Stars

Serbia (852); Spain (4294a, 4294d, 4305, 4309); Sweden (2817-2818); Switzerland (1722); Tonga (Niuafo’ou) (372-373); Tunisia (1650B-1650C); Tuvalu (1425-1426); Uzbekistan (875-877)

Theater

Serbia (851); Sweden (2818)

Entertainers

Switzerland (1714-1715, 1715a)

Personalized Stamps

Ukraine (1171)

Petroleum

Trinidad & Tobago (938-942)

Philately

Singapore (1877a); Spain (4313); Sri Lanka (2165b-2168b); Switzerland (B796); Tonga (1335); Tonga (Niuafo’ou) (371); Trinidad & Tobago (937); Ukraine (1172-1174)

Railroads

Saudi Arabia (1468); South Africa (1576); Spain (4296, 4299, 4352); Switzerland (1700, 1708, 1723-1724); Turkey (3636); Ukraine (1155, 1157, 1177, 1186c); United States (5378-5380); Uzbekistan (876, 878)

Red Cross

Trinidad & Tobago (937a)

Religion

Saudi Arabia (1466, 1467); Singapore (1938, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1946, 1946a); Spain (4246, 4247, 4249, 4250, 4299, 4304, 4306, 4313, 4317b, 4320-4322, 4336, 4342a, 4342d, 4346); Sri Lanka (2140, 2144-2161, 2157a, 2160a, 2161a, 2162, 2171, 2175); Sudan (671); Sweden (2828b, 2828d, 2828f); Switzerland (1705, 1707a, 1721, B796); Tajikistan (493); Tonga (1334, 1337); Tonga (Niuafo’ou) (370, 372); Tunisia (1669); Turkey (3607, 3609, 3613, 3622, 3629); Ukraine (1164b, 1169, 1170b, 1180a, 1185, 1186a, 1193, 1194b, 1195); Uruguay (2635); Uzbekistan (873-874); Vatican City (1712)

Christmas

Singapore (1937, 1941, 1945, 1945a); Spain (4307-4308); Sri Lanka (2173-2174, 2174a); Sweden (2830-2831, 2831f); Switzerland (1704-1707, 1707a); Tonga (1344-1345); Ukraine (1192); Uruguay (2653)

Popes

Vatican City (1715)

Science & Technology

Singapore (1913); Slovenia (1324); Spain (4297, 4335); Sudan (672); Swaziland (822); Turkey (3612b, 3630); Ukraine (1177, 1178, 1182)

Archaeology

Syria (1765-1770); Turkey (3611, 3621); Ukraine (1197); Viet Nam (3612-3615, 3615a)

Astronomy

Tuvalu (1427)

Computers & Mathematics

Singapore (1912, 1918)

Earth Science & Earth Features

South Africa (1574); Tajikistan (494b); Trinidad & Tobago (937b); Turkey (3626); Ukraine (1186); United States (5381)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Turkey (3628); Viet Nam (3610, 3611a)

Medicine

South Africa (1573); Sudan (659); Switzerland (1703); Trinidad & Tobago (937a); Turkey (B327-B328); Ukraine (1163, 1179); Vatican City (1711); Viet Nam (3597)

Service Organizations (Intl.)

Sri Lanka (2172); Uruguay (2633)

Ships & Watercraft

Singapore (1911, 1912); Spain (4291, 4297, 4332, 4352); Sudan (670); Switzerland (1723-1724); Trinidad & Tobago (937c, 937e, 940, 941); Tunisia (1670, 1671a); Turkish Republic of Northern Cyprus (824); Viet Nam (3590-3591, 3616, 3617)

Space

Switzerland (1722); Tuvalu (1428-1429)

Sports

Singapore (1905, 1910); Spain (4291); Sri Lanka (2163); Syria (1779); Tunisia (1688-1690); Turkey (3610); Uruguay (2636)

Basketball

Singapore (1910); Uruguay (2636)

Olympics

Spain (4295d); Syria (1732); Ukraine (1184)

Soccer

San Marino (2047); Saudi Arabia (1466); Spain (4344, 4345); Tunisia (1669, 1688-1690); Turkey (3614-3617)

Stamps On Stamps

Spain (4352); Syria (1773); Trinidad & Tobago (937); Tunisia (1678); Ukraine (1172)

Telecommunications

Serbia (850); Slovenia (1323); Switzerland (3O111); Tunisia (1667); United Arab Emirates (1181)

Textiles

Singapore (1922); Sweden (2837-2839, 2839f); Ukraine (1153, 1164c, 1188-1191, 1194)

Native Costumes

Singapore (1913, 1921-1924); Trinidad & Tobago (937d); Turkey (3637-3638); Ukraine (1198); Uruguay (2656); Viet Nam (3591)

Toys & Games

Singapore (1913); Sweden (2828d, 2828f); Switzerland (B797-B798, B798a, B798b)

United Nations

Spain (4314, 4317, 4346); Sri Lanka (2175); Switzerland (1710, 3O111); Turkey (3621); Uruguay (2638); Viet Nam (3603-3606)

Universal Postal Union

Syria (1764, 1781); Turkey (3607)

Wine

Spain (4248, 4301, 4320, 4322); Switzerland (1727)

Women

Gabon (1108); San Marino (2052); Senegal (1674); Serbia (852c, 852f); Singapore (1904, 1905, 1907, 1908, 1910, 1911, 1913, 1917, 1921, 1929, 1930); Slovakia (813b); Slovenia (1326b); Spain (4247, 4250, 4309, 4310, 4313, 4319, 4341, 4348, 4350); Sri Lanka (2163, 2169, 2172); Sudan (659); Swaziland (820); Sweden (2817-2818, 2833); Syria (1708b, 1708e, 1765-1770, 1772, 1776, 1780); Thailand (2965, 3031); Tonga (1336a, 1337-1338); Tonga (Niuafo’ou) (372-373); Trinidad & Tobago (937d); Tunisia (1650C, 1676); Turkey (3624); Tuvalu (1424a, 1424d, 1425-1426); Ukraine (1154, 1156, 1165-1167, 1172-1174, 1184, 1198); Uruguay (2642, 2643a, 2656); Uzbekistan (875-877); Vatican City (1712); Viet Nam (3589, 3591, 3596, 3597)

Writers & Literature

Spain (4247, 4319); Syria (1708); Tunisia (1650B); Uruguay (2647); Viet Nam (3590-3591, 3617)

Addendum

Unaccompanied minors, such as Bangladesh (O50a), will only appear in By Topic listings that differ from those of the original stamps.