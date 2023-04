By Topic – August 2020

Jul 30, 2020, 2 PM

A stamp issued Jan. 22, 2020, in the Austrian Invention series commemorates the frequency hopping spread spectrum invented by Austrian-American actress Hedy Lamarr. This Austrian €0.90 stamp is included in three categories in the August By Topic Listing:

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the Aug. 17, 2020 Linn's Stamp News Monthly Edition fall into the following popular topical collecting areas.

Antarctic & Arctic

Australian Antarctic Territory (L231-L233, L233a); Greenland (831-832, 833, 835, 837a)

Architecture

Australia (5107-5114, 5111a, 5112a, 5113a, 5114a, 5114b); Azerbaijan (1245-1246, 1252h, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1268, 1270, 1272c, 1272d, 1273); Bahrain (756a, 756b, 757); Bosnia & Herzegovina (825); Bosnia & Herzegovina (Croat) (405, 406); Canada (3240-3241, 3241a, 3242b, 3242e, 3242f, 3243b, 3243e, 3243f); China (People’s Republic) (4655-4656, 4661-4666, 4667-4668, 4677); Christmas Island (591, 592); Croatia (1155-1156); Curaçao (392); Denmark (1844, 1844a); Dominican Republic (1660, 1661, 1663, 1665, 1666); Ecuador (2237c, 2245a, 2246b, 2246c, 2248a, 2249a, 2249c); Faroe Islands (754-755, 754a); Germany (3168); Hungary (4555-4556, 4559, 4560); Latvia (1045); St. Helena (1161, 1164, 1165, 1166); United Arab Emirates (1189, 1197, 1198, 1202, 1203)

Bridges

Azerbaijan (1250, 1267); Bosnia & Herzegovina (825); China (People’s Republic) (4658, 4659a, 4667-4668); Ecuador (2246a, 2249c); Hungary (4560)

Castles

Azerbaijan (1258a); Bosnia & Herzegovina (826); Denmark (1841, 1844a); Germany (3168)

Lighthouses

Ecuador (2246c)

Windmills

China (People’s Republic) (4665)

Art

Austria (2843, 2845); Azerbaijan (1253, 1261); Macedonia (834); United States (5482)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips

United Nations (1236, 1236a, 1236b); United Nations (Geneva) (684, 684a, 684b); United Nations (Vienna) (659, 659a, 659b)

Children’s Art

Ecuador (2248)

Paintings

Australia (5118-5125, 5121a, 5125a); Austria (2838); Azerbaijan (1243); Bosnia & Herzegovina (824); Bosnia & Herzegovina (Croat) (398); Canada (3242-3243); Caribbean Netherlands (110, 113, 114); Dominican Republic (1659); Ecuador (2237c); Faroe Islands (749-750, 752, 753); Macedonia (835)

Pottery, Ceramics & Other Media

Azerbaijan (1249, 1260, 1273); Ecuador (2241c, 2241e)

Sculpture & Statues

Azerbaijan (1244, 1273); China (People’s Republic) (4666); Denmark (1843, 1844a); Dominican Republic (1663a, 1663l); Ecuador (2239h, 2240, 2241a, 2241b, 2241d); French Polynesia (1241)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

Australian Antarctic Territory (L232, L233, L233a); China (People’s Republic) (4658, 4659a, 4661); Curaçao (392); United Arab Emirates (1197); United Nations (1240)

Bicycles

China (People’s Republic) (4659, 4659a); Croatia (1175); Ecuador (2244b); United Nations (1237c); United States (5478)

Black Americans

United States (5480-5483)

Children

Austria (2842); Azerbaijan (1248, 1248a); Belarus (1164, 1164a); China (People’s Republic) (4664, 4665); Curaçao (379-384); Denmark (1845a, 1845c); Faroe Islands (750, 754a); Honduras (C1429); United States (5475)

Coins & Currency

Azerbaijan (1270c); Greenland (831-832)

Endangered Species

United Nations (1232-1235); United Nations (Geneva) (680-683); United Nations (Vienna) (655-658)

Europa

Faroe Islands (756-757); Germany (3168); Hungary (4557)

Explorers

Australia (5146); Australian Antarctic Territory (L231-L233, L233a)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

Azerbaijan (1247-1248, 1248a); Belarus (1163-1164, 1164a, 1165b); China (People’s Republic) (4659, 4659a); Christmas Island (588-593, 588a, 589a, 590a, 593a); Curaçao (393-398); Ecuador (2242); French Polynesia (1242); Germany (B1163-B1166, B1166a)

Famous People

Curaçao Mohandas K. Gandhi (385)

Royalty

Australia (5115-5117, 5116a, 5117a); Austria (2844); Bahrain (756-757, 758); Denmark (1845); Faroe Islands (752)

Fauna

Land Mammals

Australia (5044, 5044a, 5051, 5055-5060, 5059a, 5060a, 5060b, 5061, 5070a, 5071, 5071a, 5089, 5091, 5091a); Azerbaijan (1253c, 1253e, 1253g, 1273); Bahrain (756c); Belarus (1166, 1167, 1168, 1169a); Christmas Island (588-593, 588a, 589a, 590a, 593a); Croatia (1166c, 1166d, 1167, 1170); Denmark (1835-1839, 1839a); Ecuador (2237f, 2240d, 2242i, 2245d); Faroe Islands (745-746, 746a, 751, 752); French Polynesia (1242); Germany (B1163-B1166, B1166a); Greenland (834); Hungary (4557a); United Nations (1235); United Nations (Geneva) (681)

Land Mammals: Bats

Australia (5090, 5091a); Ecuador (2242)

Land Mammals: Cats

Azerbaijan (1259a); Belarus (1169, 1169a); Christmas Island (592g); Croatia (1156, 1170); Curaçao (389); Ecuador (2241a); Honduras (C1431); United Nations (1236, 1236a, 1236b); United Nations (Geneva) (684, 684a, 684b); United Nations (Vienna) (655, 659, 659a, 659b)

Land Mammals: Dogs

Christmas Island (592c); Croatia (1166d); Faroe Islands (749); Germany (3168)

Land Mammals: Horses

Australia (5044, 5044a, 5051); Bahrain (756a, 756d, 757); Belarus (1165b); Bosnia & Herzegovina (Croat) (398); China (People’s Republic) (4665); Christmas Island (592e); Croatia (1166a); Ecuador (2246h); Germany (3168); Hungary (4557); United Nations (Vienna) (658)

Sea Mammals

United Nations (Geneva) (683); United Nations (Vienna) (657)

Sea Mammals: Whales

Curaçao (390); Ecuador (2246d); Greenland (835)

Birds

Australia (5134-5145, 5140a, 5141a, 5142a, 5143a, 5144a, 5145a); Azerbaijan (1242, 1244, 1248, 1248a, 1259b, 1263); Belarus (1164, 1164a); Caribbean Netherlands (111); China (People’s Republic) (4666); Christmas Island (592i); Croatia (1155-1156, 1166b, 1168); Curaçao (402); Dominican Republic (1661); Ecuador (2237c, 2245e, 2245f); Faroe Islands (751, 752, 753); Hungary (4548); Latvia (1044, 1047); Poland (4472); United Arab Emirates (1043C, 1197, 1198, 1203); United Nations (1233, 1234); United Nations (Geneva) (680, 682); United Nations (Vienna) (656); United States (RW87, RW87A)

Insects

Croatia (1169)

Insects: Butterflies & Moths

Caribbean Netherlands (112); Ecuador (2246f)

Fish & Fishing

Curaçao (384); Ecuador (2245g, 2245h); Greenland (836-837, 837b); St. Helena (1160)

Fish & Fishing: Marine Life

Croatia (1163-1165); Ecuador (2247b); United Nations (1232)

Fish & Fishing: Shells

Australia (5044, 5044a, 5051); Ecuador (2247d); French Polynesia (1243-1244, 1244a)

Reptiles & Amphibians

Bosnia & Herzegovina (Croat) (402); Christmas Island (592k); Ecuador (2237-2241, 2244d, 2245b, 2246e); Honduras (C1430); St. Helena (1166)

Other Terrestrial Life

Australia (5098, 5102, 5104a, 5105, 5105a)

Fire Fighting

Hungary (4555-4556)

Flags

Australia (5106); Austria (2837); Azerbaijan (1242, 1244, 1245b, 1269, 1272a); Bahrain (756-757); Belarus (1165); Caribbean Netherlands (113a); China (People’s Republic) (4655-4656, 4657-4659, 4659a, 4662, 4664); Croatia (1155); Curaçao (400); Dominican Republic (1663a, 1666, 1667, 1668); Ecuador (2237c); Greenland (831-832); Latvia (1046); United Arab Emirates (1197, 1198); United Nations (1238, 1241); United States (U700)

Flora

Azerbaijan (1252b, 1252d, 1252f); Bosnia & Herzegovina (823); China (People’s Republic) (4665); Latvia (1040); United Arab Emirates (1197)

Flowers

Australia (5044, 5044a, 5047, 5047a, 5051, 5053, 5065, 5067, 50695070a, 5075, 5075a, 5077, 5077a, 5089-5091, 5091a, 5121a, 5146d, 5146i); Azerbaijan (1252d, 1254, 1264, 1265); Belarus (1162); Bosnia & Herzegovina (827); Canada (3234-3238, 3236a, 3238a); China (People’s Republic) (4659, 4659a, 4664); Christmas Island (589, 589a, 591b, 592); Croatia (1171-1173, 1171a, 1172a, 1173a); Denmark (1845b); Ecuador (2239b); Faroe Islands (751, 752); French Polynesia (1242, 1246); Germany (3160); Greenland (833); Hungary (4558); Latvia (1043, 1044); Macedonia (820, 822, 836); Serbia (895-897); United Arab Emirates (1197)

Flowers: Roses

Australia (5067, 5070a, 5077, 5077a)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Australia (5044, 5044a, 5051); Azerbaijan (1247-1248, 1248a); Belarus (1162, 1163-1164, 1164a, 1165a); Bosnia & Herzegovina (822); Bosnia & Herzegovina (Croat) (400, 401); China (People’s Republic) (4664); Ecuador (2247); Latvia (1040, 1041); Macedonia (819-824); Surinam (1597); United Nations (1237e, 1237g)

Gems, Minerals & Jewelry

Australia (5070, 5070a, 5078, 5078a); Latvia (1047)

Heraldry & Coats of Arms

Bahrain (756-757); Belarus (1162, 1165); Croatia (1155-1156); Dominican Republic (1668); Hungary (4558); Latvia (1040-1044)

Judaica

Curaçao (387, 389, 391)

Maps & Globes

Australia (5068, 5070a, 5146); Austria (2839, 2841); Belarus (1162, 1165a); China (People’s Republic) (4655); Colombia (1521); Curaçao (392); Ecuador (2244-2246); Faroe Islands (756-757); Hungary (4548, 4554); United Nations (1231, 1236, 1236a, 1236b, 1237); United Nations (Geneva) (684, 684a, 684b); United Nations (Vienna) (659, 659a, 659b)

Masks

Austria (2835); China (People’s Republic) (4663); Croatia (1155); Curaçao (401); Ecuador (2237b, 2237d, 2237e, 2237f, 2239g)

Military

Australia (5118-5125, 5121a, 5125a); Australian Antarctic Territory (L231-L233, L233a); Azerbaijan (1252h); Bosnia & Herzegovina (824); Canada (3240-3241, 3241a); Caribbean Netherlands (113); Croatia (1167-1170); Dominican Republic (1663i, 1665, 1667); Faroe Islands (754-755, 754a); French Polynesia (1245); Germany (3167); Poland (4472); St. Helena (1164, 1165); United Nations (1238-1242)

Motor Vehicles

Hungary (4553, 4560); United Arab Emirates (1203); United Nations (1238, 1241)

Automobiles

Australia (5108, 5112, 5112a); Austria (2840); Azerbaijan (1260b); Curaçao (378b, 392d); Hungary (4560)

Motorcycles

United Arab Emirates (1203)

Nobel Prize

Faroe Islands (749)

Performing Arts

Dance

China (People’s Republic) (4663, 4666); Curaçao (378, 399); Ecuador (2237h); United States (5481)

Music

Austria (2835, 2846); Azerbaijan (1273); China (People’s Republic) (4666); Colombia (1517); Croatia (1156); Curaçao (378, 400, 401, 404); Ecuador (2237g, 2237g); Germany (3168); United States (5480, 5483)

Movies, Television & Stars

Australia (5092-5095, 5092a, 5093a, 5094a, 5095a, 5126-5133, 5130a, 5131a, 5132a, 5133a); Austria (2836); Colombia (1517); Germany (3152-3153, 3153a)

Personalized Stamps

Australia (5051, 5052, 5053, 5054); United Nations (1231, 1236, 1236a, 1236b, 1237, 1238-1242); United Nations (Geneva) (684, 684a, 684b); United Nations (Vienna) (659, 659a, 659b)

Petroleum

Azerbaijan (1243)

Printing

Colombia (1524)

Railroads

Australia (5096-5097, 5097a); China (People’s Republic) (4661); Ecuador (2246a); Germany (3162-3163, 3163a); Hungary (4560)

Religion

Austria (2843); Azerbaijan (1255, 1256, 1259, 1272c, 1272d, 1273); Belarus (1165b); Bosnia & Herzegovina (Croat) (404, 406a); Canada (3239, 3239a, 3242e, 3242f, 3243e, 3243f); China (People’s Republic) (4668); Croatia (1155, 1174); Curaçao (386-391); Denmark (1844, 1844a); Dominican Republic (1660, 1661, 1662, 1663l); Ecuador (2249e); Faroe Islands (742-743, 743a, 749); French Polynesia (1241); Germany (3168); Hungary (4556); Poland (4472); Serbia (893-894); United Arab Emirates (1189, 1197, 1198, 1202)

Christmas

Australia (5044-5054, 5044a, 5046a, 5047a, 5048a, 5049a, 5050a); Bosnia & Herzegovina (Croat) (403b); Curaçao (386-391); Ecuador (2248)

Popes

Hungary (4558)

Science & Technology

Australia (5146i); Austria (2836); China (People’s Republic) (4661, 4665); Latvia (1045)

Archaeology

Azerbaijan (1253, 1258, 1261); China (People’s Republic) (4669-4670); Dominican Republic (1661)

Astronomy

Australia (5068, 5069, 5070a, 5146a)

Computers & Mathematics

China (People’s Republic) (4661)

Earth Science & Earth Features

Azerbaijan (1251, 1252, 1262, 1266); Bosnia & Herzegovina (Croat) (406); Canada (3242c, 3242d, 3242g, 3243c, 3243d, 3243g); Denmark (1842, 1844a); Dominican Republic (1663g); Ecuador (2244a, 2244b, 2244c, 2245b, 2246, 2249); Faroe Islands (744); Germany (3154-3157, 3157a, 3158-3159, 3159a); Honduras (C1432); Hungary (4554); St. Helena (1162); United States (5476, 5478)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Dominican Republic (1663b); Ecuador (2244e, 2249h); St. Helena (1163); United States (5477)

Medicine

Australia (5098-5105, 5104a, 5105a, 5120, 5121a, 5124); Austria (2842); China (People’s Republic) (4664); French Polynesia (1245); United Nations (Geneva) (685); United Nations (Vienna) (660)

Ships & Watercraft

Australia (5106, 5146b); Australian Antarctic Territory (L231, L233, L233a); China (People’s Republic) (4658, 4659, 4659a, 4666); Croatia (1155-1156); Curaçao (388); Dominican Republic (1663c, 1663d, 1663e); Ecuador (2244c, 2245a, 2246g, 2249); Faroe Islands (751, 747); Germany (3168); Greenland (831-832); Latvia (1046); United States (5476)

Space

Azerbaijan (1270); China (People’s Republic) (4661); Hungary (4561)

Sports

Australia (5092-5095, 5092a, 5093a, 5094a, 5095a, 5107-5114, 5111a, 5112a, 5113a, 5114a, 5114b); Bosnia & Herzegovina (Croat) (397, 405); China (People’s Republic) (4659, 4659a, 4663); Faroe Islands (747-748)

Baseball

Germany (B1169a)

Olympics

Germany (B1167-B1169, B1169a)

Soccer

Australia (5094, 5094a); China (People’s Republic) (4664)

Stamps On Stamps

Austria (2844); Azerbaijan (1272); Faroe Islands (754a)

Telecommunications

Azerbaijan (1270); Canada (3244-3245, 3245a); Colombia (1522)

Textiles

Australia (5118, 5121a, 5122); Ecuador (2239b, 2239); Faroe Islands (749); Niue (998-1001, 1001a)

Native Costumes

China (People’s Republic) (4659, 4659a, 4663, 4666, 4671-4676); Ecuador (2237c, 2237h, 2238f)

Toys & Games

Australia (5061, 5070a, 5071, 5071a); Croatia (1166a); Curaçao (381)

United Nations

Azerbaijan (1273); Denmark (1840-1844, 1844a); United Nations (1231, 1236, 1236a, 1236b, 1237); United Nations (Geneva) (684, 684a, 684b); United Nations (Vienna) (659, 659a, 659b)

Universal Postal Union

Azerbaijan (1241)

Wine

Australia (5066, 5070a, 5076, 5076a)

Women

Australia (5098, 5099, 5102, 5103, 5104a, 5115-5117, 5116a, 5117a, 5118, 5120, 5121a, 5122, 5124, 5126, 5129, 5130, 5130a, 5133, 5133a); Austria (2836); Bosnia & Herzegovina (Croat) (405); Canada (3241, 3241a); Caribbean Netherlands (110); China (People’s Republic) (4659, 4659a, 4661-4666); Colombia (1514, 1517); Curaçao (378, 399, 402, 403); Denmark (1845); Dominican Republic (1659c, 1663b); Ecuador (2240g, 2241d, 2244e, 2249); Faroe Islands (748, 749-750, 752); French Polynesia (1245-1246); Gabon (1108Ab, 1108Ai); Germany (B1167, B1169a); St. Helena (1162, 1165); United Nations (1240); United Nations (Vienna) (660); United States (5475, 5476, 5479, 5482)

Writers & Literature

Azerbaijan (1239); China (People’s Republic) (4671-4676); Ecuador (2243); Faroe Islands (751)

Addendum

Unaccompanied minors, such as China (People’s Republic) (4598b), will only appear in By Topic listings that differ from those of the original stamps.