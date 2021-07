By Topic – August 2021

Jul 29, 2021, 8 PM

Germany issued this Baseball semipostal stamp May 6, 2021, part of a set of three featuring new sports for the Summer Olympics. This stamp is in two categories in the August By Topic Listing: Baseball (under Sports), and Olympics (under Sports).

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the Aug. 16, 2021 Linn's Stamp News Monthly Edition fall into the following popular topical collecting areas.

Antarctic & Arctic

Bulgaria (4940)

Architecture

Albania (3040, 3040a); Armenia (1231, 1233, 1243, 1246, 1251, 1253, B8, B9); Australia (5294, 5295); Bangladesh (949, 950); Belgium (2941d, B1190); Bosnia & Herzegovina (835, 837); Bosnia & Herzegovina (Croat) (430); Bulgaria (4929, 4929a, 4938, 4938e, 4938n, 4940b, 4951, 4954, 4961); China (Taiwan) (4579, 4581, 4582, 4588, 4589); Costa Rica (724); Croatia (1205-1207, 1211c, 1213, 1222, 1225, 1226, 1227); Czech Republic (3858, 3861, 3864); Denmark (1867, 1867a); Djibouti (1915); French Polynesia (1261); Italy (3664, 3670, 3671, 3673); Japan (4478f); Moldova (1084, B2); Russia (8203, 8228, 8253); Serbia (942, 944); Turkey (3740-3741, 3742, B334); United Nations (1269); Zimbabwe (1260, 1260a)

Bridges

Albania (3040, 3040a); Armenia (1231, B7); Australia (5293); Bulgaria (4929, 4929a, 4947); China (Taiwan) (4581); Croatia (1209); Czech Republic (3861); Zimbabwe (1258, 1260a)

Castles

Albania (3039, 3040a); Bulgaria (4948); Croatia (1228); Japan (4477, 4478b)

Windmills

Australia (5269, 5270a, 5274, 5274a)

Art

Armenia (B15, B17a); Bosnia & Herzegovina (Serb) (656); Bulgaria (4947); China (Taiwan) (4579); Denmark (1867, 1867a); Moldova (1073)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips

Armenia (1238, 1252); Belgium (2939); Bulgaria (4959-4960); Japan (4469-4470)

Children’s Art

United Nations (1269h)

Paintings

Armenia (1230-1231, 1240); Belgium (2941); Bosnia & Herzegovina (Croat) (430); Bulgaria (4942, 4961-4962); China (Taiwan) (4588-4591); Croatia (1222); Italy (3664); Macedonia (837); Moldova (1089-1090); Poland (4530); Russia (8240, 8242-8245)

Pottery, Ceramics & Other Media

China (Taiwan) (4580); Japan (4478h)

Nudes

Bosnia & Herzegovina (Serb) (653)

Sculpture & Statues

Armenia (1236-1237, B11-B17, B17a); Belgium (B1190c); Bosnia & Herzegovina (Serb) (651); Bulgaria (4932-4934, 4934b); Croatia (1202); Czech Republic (3862); Denmark (1865, 1867, 1867a); Djibouti (1915); Italy (3664a); Japan (4478c); Poland (4535); Russia (8253); Turkey (B334)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

Bosnia & Herzegovina (Serb) (652); Japan (4482); Russia (8253); Zimbabwe (1257-1260, 1260a)

Zeppelins, Airships & Balloons

Czech Republic (3861)

Bicycles

Armenia (1239); Croatia (1208); Zimbabwe (1257, 1260a)

Black Americans

United States (5609-5613, 5609a-5613a)

Children

Armenia (B10); Bangladesh (951); Bosnia & Herzegovina (836); Bulgaria (4929a, 4961); China (Taiwan) (4589); Costa Rica (724); Djibouti (1914); Italy (3673); Japan (4477-4478); Moldova (1082); New Caledonia (1276); Russia (8236); United Nations (1264, 1269d, 1269h)

Endangered Species

Bosnia & Herzegovina (Croat) (426-427, 427a); Bosnia & Herzegovina (Serb) (657-659); Bulgaria (4958); Croatia (1223-1224); Germany (3214); United Nations (1265-1268); United Nations (Geneva) (694-697); United Nations (Vienna) (670-673)

Europa

Albania (3039-3040, 3040a); Bosnia & Herzegovina (Croat) (426-427, 427a); Bosnia & Herzegovina (Serb) (636-638, 657-659); Bulgaria (4938, 4938e, 4938n); Croatia (1223-1224); Germany (3214)

Explorers

Bosnia & Herzegovina (Croat) (429); French Polynesia (1260, 1260a); Moldova (1076)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

Armenia (1232, 1253); Bosnia & Herzegovina (Serb) (641a); French Polynesia (1261); Poland (4531); Russia (8239, 8242, 8243)

Famous People

Bangladesh Mohandas K. Gandhi (935, 935C), Sheikh Mujibur Rahman (942, 943, 944, 945, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 956); Bulgaria Mohandas K. Gandhi (4946); Turkey Kemal Ataturk (3696, 3742)

Royalty

Belgium (B1190c)

Fauna

Land Mammals

Armenia (1232, 1234, 1245, 1246, 1253); Australia (5294); Bosnia & Herzegovina (835); Bosnia & Herzegovina (Serb) (658, 659); Bulgaria (4929, 4929a, 4961); Croatia (1202, 1212); French Polynesia (1261); Japan (4475e, 4477i); Moldova (1079-1080, 1086-1088); Poland (4531); United Nations (1265); United Nations (Geneva) (694, 695, 696); United Nations (Vienna) (671, 672)

Land Mammals: Cats

Armenia (1253); Australia (5266-5275, 5270a-5275a); Bulgaria (4929a, 4932-4934, 4934b, 4945, 4952, 4956); Croatia (1211, 1224); Italy (3673); Japan (4475f)

Land Mammals: Dogs

Japan (4476f, 4478i)

Land Mammals: Elephants

Bulgaria (4957)

Land Mammals: Horses

Albania (3040, 3040a, B11, B17a); Bosnia & Herzegovina (Croat) (424, 430); Bosnia & Herzegovina (Serb) (636, 638a, 638b); Bulgaria (4938a, 4938c, 4938n, 4945); Croatia (1208, 1222); Czech Republic (3857, 3857a); Denmark (1867, 1867a); Italy (3664); Japan (4478c); Moldova (1089); Russia (8239, 8243); United Nations (1269f)

Sea Mammals

Croatia (1215, 1215a)

Sea Mammals: Whales

Japan (4468g)

Birds

Armenia (1233, 1234, 1253); Australia (5296-5301, 5298a-5301a); Belgium (2942); Bosnia & Herzegovina (830, 839); Bosnia & Herzegovina (Croat) (423a, 426-427, 427a); Bulgaria (4929, 4929a, 4940b, 4948); China (Taiwan) (4590); Costa Rica (724); Croatia (1223, 1227, 1228); French Polynesia (1260, 1260a); Italy (3671); Japan (4471a, 4476e, 4478); Moldova (1079-1080, 1086-1088); New Caledonia (1276); Poland (4533); Russia (8242); Surinam (1606, 1609, 1610, 1613, 1615, 1616, 1618); Turkey (3740-3741, B334); United Nations (1266, 1269); United Nations (Vienna) (670); United States (RW88, RW88A)

Insects

Bosnia & Herzegovina (Serb) (644, 645, 646, 647, 649); Bulgaria (4958); Germany (3210, 3214); Japan (4470a, 4475c); Surinam (1608); Turkey (3726)

Insects: Butterflies & Moths

Armenia (1242); Belgium (2940a); Bosnia & Herzegovina (Serb) (648); Czech Republic (3844); Japan (4475f, 4476); New Caledonia (1276); Surinam (1606-1621)

Fish & Fishing

Armenia (1238); Belgium (2940c); Bulgaria (4941); China (Taiwan) (4584-4587); Cocos Islands (414-417, 417a); Croatia (1214, 1214a); Japan (4469d, 4480, 4482); New Caledonia (1276)

Fish & Fishing: Marine Life

Belgium (2940c, 2943)

Reptiles & Amphibians

Bosnia & Herzegovina (Serb) (657, 659); Bulgaria (4929, 4929a); Croatia (1216, 1216a); Japan (4471b); Russia (8235); Surinam (1599, 1607); United Nations (1268)

Other Terrestrial Life

Belgium (2944); Botswana (1097-1102, 1102a)

Fire Fighting

Moldova (B2); Russia (8231)

Flags

Armenia (1233); Australia (5268, 5270a, 5273, 5273a, 5295); Bangladesh (944); Belgium (B1190b); Bosnia & Herzegovina (839); Bosnia & Herzegovina (Croat) (429); Bulgaria (4941, 4946); Croatia (1202, 1228); Czech Republic (3861); Djibouti (1915); Italy (3664a, 3671); Japan (4483); Moldova (1076, 1079); Poland (4537, 4538); Turkey (3742); Zimbabwe (1258, 1260a)

Flora

Belgium (2940c, 2940d); Bosnia & Herzegovina (Croat) (424); China (Taiwan) (4590); Japan (4467c, 4467d, 4467i, 4468c, 4468d, 4468e, 4468h, 4477j, 4478j); New Caledonia (1276); Russia (8226); Surinam (1606-1621); United Nations (1267)

Flowers

Armenia (1242); Australia (5289-5292, 5290a, 5292a); Belgium (2940c, 2940e); Bosnia & Herzegovina (Serb) (641b, 642, 644-649); Bulgaria (4929, 4929a, 4961); Croatia (1212); French Polynesia (1262); Germany (3210); Japan (4468d, 4469-4470, 4472, 4475-4476, 4477); Moldova (1079-1080, 1086-1088); New Caledonia (1276); Poland (4530); Russia (8241, 8242); Surinam (1610, 1617, 1618, 1619, 1621, 1622); United Nations (Vienna) (673)

Flowers: Orchids

Armenia (1241); Japan (4472a); United Nations (Geneva) (697)

Flowers: Roses

Japan (4470i, 4470j, 4472g)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Australia (5294); Belgium (2940); Bosnia & Herzegovina (Serb) (651, 653); Bulgaria (4950); China (Taiwan) (4590); Denmark (1858-1862, 1862a); French Polynesia (1262); Germany (3211); Japan (4469j, 4470a, 4470d, 4470i, 4475a, 4475d, 4477); Russia (8252); Turkey (3726)

Gastronomy and Prepared Foods

Australia (5294); Bosnia & Herzegovina (Serb) (651); Denmark (1859, 1861, 1862, 1862a); Japan (4477c, 4477g)

Gems, Minerals & Jewelry

Belgium (2940c)

Heraldry & Coats of Arms

Croatia (1225-1228); Moldova (1079-1080, 1086-1088); Russia (8239)

Holograms & 3-D

Japan (4473)

Judaica

Poland (4535)

Maps & Globes

Albania (3040a); Australia (5288, 5298a); Bangladesh (943, 944); Bosnia & Herzegovina (839); Bosnia & Herzegovina (Croat) (420b); Bosnia & Herzegovina (Serb) (636-638, 650); Bulgaria (4938, 4938e, 4938n, 4940b, 4941); Croatia (1209); French Polynesia (1260, 1260a); Italy (3669, 3670); Japan (4479-4483); Poland (4534, 4536); Russia (8236-8237, 8238); Serbia (946); United Nations (1263, 1269)

Masks

Armenia (1247-1250, 1250a); Bosnia & Herzegovina (Serb) (643); Bulgaria (4952); Moldova (1084)

Military

Armenia (B17a); Australia (5289-5292, 5290a, 5292a); Bangladesh (949, 953); Italy (3664, 3671); Poland (4526, 4527, 4533, 4537); Russia (8230, 8233-8234); United Nations (1269b, 1269c, 1269j);

Motor Vehicles

Bulgaria (4955); Moldova (B2); Russia (8234)

Automobiles

Armenia (1233); Australia (5266-5275, 5270a-5275a); Croatia (1209b); Czech Republic (3856); Italy (3673)

Motorcycles

Croatia (1208)

Mushrooms

Belgium (2940c); Bulgaria (4929, 4929a); New Caledonia (1275); Surinam (1628)

Nobel Prize

Moldova (1072); Russia (8227)

Performing Arts

Dance

Armenia (B12, B17a); Denmark (1863, 1867a); United States (5609-5613, 5609a-5613a)

Music

Armenia (1235, 1243, B14, B16, B17a); Bosnia & Herzegovina (829, 838b, 840); Bosnia & Herzegovina (Croat) (423); Bulgaria (4929a); Costa Rica (722a); Croatia (1201, 1208, 1210, 1218, 1219); Germany (3213); Japan (4470g); Macedonia (840); Moldova (1075, B2)

Movies, Television & Stars

Armenia (1244); Bosnia & Herzegovina (Serb) (656); Bulgaria (4952, 4959); Serbia (943)

Entertainers

Armenia (B13, B17a); Bulgaria (4945, 4952)

Personalized Stamps

Czech Republic (3864); United Nations (1263, 1269)

Philately

Bulgaria (4956); Czech Republic (3856)

Printing

Armenia (1246)

Railroads

Armenia (1251); Bosnia & Herzegovina (Serb) (637, 638c, 638d); China (Taiwan) (4580); Czech Republic (3861); Denmark (1864, 1867a); Germany (3216, 3216a); Poland (4538)

Religion

Armenia (1246, B8, B9, B14, B17a); Belgium (B1190); Bosnia & Herzegovina (837); Bosnia & Herzegovina (Croat) (420b); Bulgaria (4942); China (Taiwan) (4583); Croatia (1212); Czech Republic (3857, 3857a); Germany (3211); Italy (3673); Moldova (1072, 1083, 1085, 1089-1090); Poland (4529, 4530); Russia (8239, 8253); Serbia (940-941, 942)

Christmas

Armenia (1245); Bosnia & Herzegovina (Croat) (420a); Bulgaria (4953); Croatia (1202-1204, 1204a); Macedonia (837); Moldova (1082)

Popes

Poland (4530)

Science & Technology

Belgium (2944); Bulgaria (4940b); Denmark (1866, 1867a); Russia (8203, 8227)

Archaeology

Croatia (1211c)

Astronomy

Germany (3212); Japan (4473-4474); United States (5598-5607, 5598a-5607a)

Computers & Mathematics

Bangladesh (945); Belgium (2942); Croatia (1217, 1221); Czech Republic (3855); Russia (8237, 8239)

Earth Science & Earth Features

China (Taiwan) (4588); Italy (3669); Japan (4467-4468, 4477b, 4477h, 4478)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Japan (4467f, 4467h); Zimbabwe (1258, 1260a)

Medicine

Armenia (1247-1250, 1250a); Bosnia & Herzegovina (Serb) (639-640); Bulgaria (4955); China (Taiwan) (4583); Costa Rica (723a, 723c); Germany (3211); Moldova (1074, 1084)

Medicine: COVID-19 Pandemic

Armenia (1247-1250, 1250a); Bosnia & Herzegovina (Serb) (643); Moldova (1084); Serbia (945)

Service Organizations (Intl.)

Australia (5288)

Ships & Watercraft

Albania (3039, 3040a); Armenia (1231); Bangladesh (944); Bosnia & Herzegovina (Croat) (429); Bulgaria (4929, 4929a); China (Taiwan) (4582, 4591); French Polynesia (1260, 1260a); Japan (4477h, 4478, 4479, 4480, 4483); Moldova (1076); Russia (8203, 8253)

Space

Bulgaria (4963); Serbia (946)

Sports

Australia (5276-5287, 5282a-5287a); Bosnia & Herzegovina (Croat) (428); Bosnia & Herzegovina (Serb) (643a, 654-655, 655a); Poland (4537)

Baseball

Germany (B1180); United States (5608, 5608a)

Basketball

Bosnia & Herzegovina (Serb) (643c)

Olympics

Bulgaria (4956); Germany (B1180-B1182); Macedonia (838)

Soccer

Bosnia & Herzegovina (Serb) (643b); Czech Republic (3858, 3863); Poland (4532)

Stamps On Stamps

United Nations (1269)

Telecommunications

Russia (8228)

Textiles

Bangladesh (935a)

Native Costumes

Bosnia & Herzegovina (Serb) (641a); Czech Republic (3857, 3857a); French Polynesia (1262); Japan (4477d); Russia (8243, 8245)

Toys & Games

Bulgaria (4957); Japan (4477i, 4478d, 4478e)

Chess

Bulgaria (4957)

United Nations

Bosnia & Herzegovina (Serb) (650); Djibouti (1914, 1915); United Nations (1263, 1269)

Universal Postal Union

Bulgaria (4939)

Wine

Bosnia & Herzegovina (Serb) (651b); Italy (3668, 3670)

Women

Armenia (1233, 1252); Australia (5267, 5270a, 5272, 5272a, 5278, 5284, 5284a, 5294); Bangladesh (945, 951); Belgium (2939, B1190c); Bosnia & Herzegovina (Croat) (425, 430a); Bosnia & Herzegovina (Serb) (640, 641a, 643a, 643b, 654-655, 655a); Bulgaria (4929, 4929a, 4945b, 4948, 4952, 4961); Costa Rica (723, 724); Croatia (1219, 1222a); Czech Republic (3864); Denmark (1863, 1867a); Djibouti (1914); French Polynesia (1262); Germany (3215, B1181); Italy (3668, 3673); Moldova (1072, 1074, 1081, 1082, 1084); New Caledonia (1276); Poland (4530, 4535); Russia (8243, 8245); Serbia (943a, 943b, 943c, 943d, 946c); United Nations (1264, 1269f); United States (5610, 5610a, 5612, 5612a, 5613, 5613a)

Writers & Literature

Armenia (1233, 1234); Bosnia & Herzegovina (829, 838); Bosnia & Herzegovina (Croat) (407, 430b); Bulgaria (4929, 4929a, 4948, 4949); Croatia (1218, 1220, 1222b); Denmark (1865, 1867a); Poland (4526)

Journalism

Bulgaria (4944)

Addendum

Unaccompanied minors, such as Bosnia & Herzegovina (831d), will only appear in By Topic listings that differ from those of the original stamps.