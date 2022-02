By Topic – February 2022

Feb 4, 2022, 1 PM

Canada honored Margaret Atwood, author of "The Handmaid’s Tale," on this stamp issued Nov. 25, 2021. The stamp (Scott 3315) is in two categories in the February By Topic Listing: Women and Writers & Literature.

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the Feb. 21, 2022 Linn's Stamp News Monthly Edition fall into the following popular topical collecting areas.

Antarctic & Arctic

Australian Antarctic Territory (L242-L245, L245a); Brazil (3437); British Antarctic Territory (591-594, 595-598, 605-608, 609-612, 613-617); South Georgia & South Sandwich Islands (657-660); United Nations (Vienna) (684f)

Architecture

Andorra (Spanish) (493); Argentina (2948); Armenia (1260, 1261, 1262, 1274, 1275, 1279, 1282, 1282a, 1283, 1284); Australia (5055a, 5056a, 5057a, 5057a, 5352, 5352a, 5357, 5357a, 5368a, 5396b); Austria (2879, 2897, 2926, 2929, 2930, 2931, 2942, 2947c, B408, B409a); Bangladesh (962, 967, 971, 972, 974); Barbados (1321-1324); Belarus (1247, 1248a, 1255, 1257c); Belgium (2955, 2958e, 2963); Bermuda (1182-1185); Bolivia (957B, 1381A, 1477A, 1540A); Bosnia & Herzegovina (Croat) (432, 434); Brazil (3432, 3437, 3440, 3442, 3443, 3445, 3450, 3467, 3470b, 3470c); British Antarctic Territory (609); Bulgaria (4983, 4984); Canada (3309, 3309a); Cape Verde (1029-1031); Colombia (1579); Czech Republic (3878, 3886, 3890); Germany (3238-3239, 3239a, 3240, 3243); Italy (3730, 3742); Jamaica (1136-1137, 1136s); Liechtenstein (1835); Lithuania (1186, 1188); Macao (1641, 1643, 1645, 1646a, 1646d, 1647, 1651); Russia (8311, 8314, 8316); St. Helena (1172); United Nations (1276, 1278, 1279, 1280a, 1280d, 1280e, 1280f, 1280g, 1280j, 1280k, 1280l, 1281, 1283); United Nations (Geneva) (704, 706, 707a, 707d. 707e, 707f, 707g, 707j, 707k, 707l, 708); United Nations (Vienna) (680, 682, 683a, 683d, 683e, 683f, 683g, 683j, 683k, 683l, 685)

Bridges

Australia (5096a); Belarus (1248a); Bermuda (1182); Brazil (3441b, 3441c, 3441d); Italy (3745); Macao (1648c); United Nations (1276, 1279, 1280c, 1280d, 1280f, 1280i, 1280j, 1280l); United Nations (Geneva) (707c, 707d, 707f, 707i, 707j, 707l); United Nations (Vienna) (681, 682, 683c, 683d, 683f, 683i, 683j, 683l)

Castles

Austria (2947); Brazil (3441a, 3441d); Liechtenstein (1844a)

Lighthouses

Bermuda (1183); Russia (8312-8313)

Windmills

Australia (5352, 5352a, 5357, 5357a); Belarus (1248a)

Art

Austria (2932); Brazil (3444, 3454b); Liechtenstein (1836-1837)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips

Armenia (1260); Australia (5358-5360, 5360a); Czech Republic (3884)

Children’s Art

Bolivia (1539A); British Antarctic Territory (591-594)

Paintings

Armenia (1283); Australia (5352, 5352a, 5357, 5357a, 5370-5372); Austria (2935); Belarus (1257a, 1257b); Brazil (3446, 3465); Czech Republic (3881-3883); Germany (3238-3239, 3239a, 3240, B1187-B1188, B1188a); Italy (3736); Liechtenstein (1844); Lithuania (1190)

Pottery, Ceramics & Other Media

Australia (5397, 5400, 5400a, 5402, 5402a, 5405, 5405a); Brazil (3411, 3439); Czech Republic (3890); United Nations (1284)

Nudes

Austria (2928); Czech Republic (3882)

Sculpture & Statues

Andorra (French) (843); Armenia (1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1273, 1274, 1284); Australia (5368a, 5397, 5400, 5400a, 5402, 5402a, 5405, 5405a); Austria (2896, 2928, 2946); Bangladesh (974); Bermuda (1178-1181, 1182-1185); Bolivia (1642A); Bosnia & Herzegovina (Croat) (431); Brazil (3441d, 3443, 3450, 3467, 3469); Cape Verde (1029-1031); Colombia (1568b, 1579j); Czech Republic (3889); Italy (3742); United Nations (Vienna) (680)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

Armenia (1284); Australia (5396, 5396b); Bolivia (968A); British Antarctic Territory (611); Bulgaria (4989); Germany (3243); Macao (1649); New Caledonia (1281); United Nations (Vienna) (684j)

Zeppelins, Airships & Balloons

British Antarctic Territory (592, 594)

Bicycles

Belgium (2957); Italy (3731, 3741); Jamaica (1136a. 1136d, 1136s)

Children

Australia (5348-5352, 5352a, 5353-5357, 5357a, 5358-5360, 5360a, 5368, 5368a, 5369, 5369a, 5396, 5396b); Bangladesh (977); Belarus (1245, 1248, 1248a); Belize (1263-1264, 1264a); Bermuda (1182); Bolivia (957Bc, 1058A); Bosnia & Herzegovina (Croat) (435); Brazil (3432, 3442, 3450, 3456-3457, 3471); Bulgaria (4988); Cape Verde (1034); Colombia (1568b); Italy (3732); Macao (1643, 1644, 1645, 1646b); St. Helena (1175); United Nations (1285); United Nations (Vienna) (686)

Endangered Species

Andorra (Spanish) (492); Armenia (1257); Belarus (1236-1239, 1239a, 1240-1241, 1241a); Belgium (2959); Bosnia & Herzegovina (845, 845c, 845d); Georgia (575-576, 576a);

Europa

Andorra (Spanish) (492); Armenia (1257); Belarus (1240-1241, 1241a); Belgium (2959); Bosnia & Herzegovina (845, 845c, 845d); Georgia (575-576, 576a)

Explorers

South Georgia & South Sandwich Islands (657-660)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

Armenia (1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1273); Belarus (1232, 1233, 1245, 1246, 1248, 1248a); Bosnia & Herzegovina (Croat) (431, 433); Brazil (3411, 3412, 3439); Bulgaria (4985); Colombia (1568); Germany (3235-3236)

Famous People

Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman (963, 965, 966, 968, 969, 973, 976)

Royalty

Australia (5367-5369, 5368a, 5369a); Belarus (1257a, 1257b)

Fauna

Land Mammals

Australia (5331-5347, 5358-5360, 5360a, 5386, 5389, 5390a, 5391, 5391a, 5394, 5394a); Austria (2898, 2926, 2936, 2946); Belarus (1228-1231, 1231a, 1232, 1236-1239, 1239a, 1241, 1241a, 1245, 1246, 1248a, 1255); Belgium (2959a); Bolivia (1477A); Bosnia & Herzegovina (845b, 845c, 845d); Brazil (3439); British Antarctic Territory (592, 615, 617c); Bulgaria (4980, 4985, 4988); Canada (3308b, 3311, 3311a); Czech Republic (3876); Georgia (575, 576a); Italy (3737); Liechtenstein (1837); United Nations (1282); United Nations (Geneva) (704)

Land Mammals: Cats

Armenia (1260); Australia (5372, 5387, 5390a, 5392, 5392a); Austria (2903); Belarus (1246, 1247, 1248a, 1255); Bosnia & Herzegovina (845a, 845c, 845d); Brazil (3439); Bulgaria (4985, 4986); Czech Republic (3878, 3887); Italy (3737); United Nations (1282); United Nations (Vienna) (680)

Land Mammals: Dogs

Australia (5358-5360, 5360a, 5388, 5390a, 5393, 5393a); Austria (2946); Belarus (1246, 1248, 1248a, 1258-1259, 1259a); Brazil (3432, 3442); British Antarctic Territory (594); Bulgaria (4980); Czech Republic (3874-3875, 3875a); Italy (3737)

Land Mammals: Elephants

Liechtenstein (1836); United Nations (Geneva) (704)

Land Mammals: Horses

Argentina (2948); Australia (5390, 5390a, 5395, 5395a); Austria (2946); Bosnia & Herzegovina (847); Brazil (3466); Bulgaria (4986); Czech Republic (3876); Italy (3736, 3745); Jamaica (1136j, 1136s); Lithuania (1190); United Nations (Vienna) (674, 675, 676)

Sea Mammals: Whales

British Antarctic Territory (591, 592)

Birds

Andorra (Spanish) (492); Armenia (1257, 1260); Ascension (1239, 1242b); Australia (5331-5347, 5352a, 5360, 5360a, 5374, 5375a); Austria (2943); Belarus (1235, 1240, 1241a, 1248a, 1249-1254-1254a, 1255); Belgium (2962a, 2962b); Bolivia (905A, 1324A, 1477A); Brazil (3432, 3458, 3461); British Antarctic Territory (592, 593, 595-598, 610, 614, 617b); Bulgaria (4985); Burma (459); Cape Verde (1032-1034); Colombia (1579); Czech Republic (3874-3875, 3875a, 3887); Georgia (576, 576a); Russia (8310); South Georgia & South Sandwich Islands (649a, 650a, 651a, 654, 656); United Nations (1270, 1272, 1276, 1282); United Nations (Geneva) (704); United Nations (Vienna) (680, 684a)

Insects

Armenia (1260); Australia (5349, 5352a, 5354, 5357a, 5375, 5375a); Belarus (1241a); Belgium (2962); Czech Republic (3876); United Nations (1282)

Insects: Butterflies & Moths

Australia (5349, 5352a, 5354, 5357a); Belarus (1241a); Colombia (1579); Czech Republic (3876); Germany (3240); Norfolk Island (1168-1169, 1169a)

Fish & Fishing

Ascension (1238, 1242); Australia (5352a, 5373, 5375a); Austria (2930); Bermuda (1178, 1179); Brazil (3412, 3439); British Antarctic Territory (592, 593, 613, 617); Cape Verde (1029-1031); Czech Republic (3888); South Georgia & South Sandwich Islands (652, 656); United Nations (1282)

Fish & Fishing: Marine Life

Ascension (1241, 1242d); Australia (5352a); Bermuda (1181); Brazil (3439); British Antarctic Territory (592, 593, 616, 617d); Czech Republic (3876); New Caledonia (1280b); South Georgia & South Sandwich Islands (655, 656d)

Fish & Fishing: Shells

Bermuda (1181); Bosnia & Herzegovina (841)

Reptiles & Amphibians

Armenia (1260); Ascension (1240, 1242c); Belgium (2959b); Bolivia (1477A); Brazil (3468); Bulgaria (4985); Colombia (1579); United Nations (1282)

Other Terrestrial Life

Austria (2948); Bangladesh (971); Belgium (2962c); Brazil (3439, 3442a, 3442e); Czech Republic (3885); United Nations (Geneva) (709)

Dinosaurs & Prehistoric Animals

Armenia (1255-1256)

Fire Fighting

Austria (2933)

Flags

Argentina (2945-2946); Armenia (1262, 1285); Australia (5368a); Austria (2947d); Bangladesh (962, 963, 967a, 968, 976, 977); Belgium (2955); Belize (1263-1264, 1264a); Bolivia (905A, 1324A, 1481A); Brazil (3441, 3458, 3470); Bulgaria (4981, 4982, 4988); Colombia (1579); Jamaica (1136-1137, 1136s); Lithuania (1190); Macao (1650-1651); United States (5654-5659, 5658a, 5659a)

Flora

Australia (5327-5330, 5329a, 5330a, 5349, 5352a, 5354, 5357a); Bolivia (1477A); Brazil (3445); Cape Verde (1034); Czech Republic (3878, 3887, 3888); Georgia (575-576, 576a); New Caledonia (1280a)

Flowers

Andorra (Spanish) (495); Argentina (2945); Armenia (1260); Australia (5352a, 5360, 5360a, 5361-5366, 5363a, 5366a5386, 5390, 5391, 5391a, 5400, 5400a, 5405, 5405a); Austria (2929, 2943); Bangladesh (967b); Belarus (1228, 1231a, 1246, 1248a, 1255); Belgium (2962e); Bermuda (1183, 1184); Bosnia & Herzegovina (846); Bosnia & Herzegovina (Croat) (433); Brazil (3448, 3449h, 3458); Bulgaria (4981a); Colombia (1568b, 1579); Czech Republic (3876); New Caledonia (1280a); Norfolk Island (1169a); Russia (8317); United Nations (1276, 1282, 1283b, 1284); United Nations (Geneva) (708b); United Nations (Vienna) (685)

Flowers: Orchids

United Nations (Vienna) (680)

Flowers: Roses

Argentina (2946); Bulgaria (4981b); Italy (3743)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Armenia (1258); Austria (2931); Belarus (1248, 1248a); Bolivia (1451A, 1452A, 1477A, 1481A, 1544D); Brazil (3453); Colombia (1579); Czech Republic (3888); Italy (3731); United Nations (Vienna) (686); United States (5652-5653)

Gems, Minerals & Jewelry

Italy (3740c); United Nations (1283i); United Nations (Geneva) (708i); United Nations (Vienna) (685i)

Heraldry & Coats of Arms

Austria (2903); Belarus (1256); Bolivia (905A); Colombia (1579); Liechtenstein (1841-1843); Lithuania (1190)

Holograms & 3-D

Belgium (2960); Brazil (3452); Czech Republic (3878)

Judaica

Barbados (1323, 1324); Canada (3313, 3313a); Italy (3730); United Nations (1283d); United Nations (Geneva) (708d); United Nations (Vienna) (685d)

Maps & Globes

Andorra (Spanish) (496); Argentina (2948); Ascension (1238-1242); Australia (5396, 5396b); Austria (2903); Bangladesh (962, 963, 968, 976, 977); Belarus (1255); Bolivia (1319Ce, 1324A); Brazil (3439, 3442); British Antarctic Territory (593, 613-617); Bulgaria (4982); Italy (3740); Liechtenstein (1835); Macao (1646b, 1646c, 1649); Russia (8310, 8312-8313); South Georgia & South Sandwich Islands (652-656, 658); United Nations (1276, 1281); United Nations (Geneva) (704); United Nations (Vienna) (680, 684, 686)

Masks

Austria (2948); Bangladesh (971)

Military

Armenia (1275, 1284); Austria (2947c); Bangladesh (974, 977); Bolivia (1324A, 1381A); Brazil (3442c); Bulgaria (4982, 4986, 4989); Italy (3736, 3737); Lithuania (1190); St. Helena (1171-1175)

Motor Vehicles

Belarus (1242-1243, 1243a); Bolivia (957Bd); Brazil (3435, 3437, 3459); Colombia (1568b, 1579c); Italy (3732); Jamaica (1136c, 1136g, 1136o, 1136s, 1137); Macao (1648a, 1649); United Nations (1280e, 1280k); United Nations (Geneva) (706, 707e, 707k); United Nations (Vienna) (683e, 683k)

Automobiles

Australia (5352a, 5376-5385, 5380a, 5381a, 5382a, 5383a, 5384a, 5385a); Bangladesh (967b); Belarus (1258, 1259a); Brazil (3450); Czech Republic (3879); Germany (3240); Macao (1650-1651)

Motorcycles

Austria (2927); Jamaica (1136i, 1136s, 1137); Macao (1650c-1651)

Mushrooms

Australian Antarctic Territory (L242-L245, L245a); Austria (2890, 2945); Belarus (1230, 1231a); Belgium (2962d)

Nobel Prize

United Nations (1277)

Performing Arts

Dance

Bolivia (1572A); Colombia (1568a); Germany (3242)

Music

Argentina (2948); Armenia (1274, 1276, 1277); Belarus (1248, 1248a, 1255, 1256); Belgium (2958); Bermuda (1182); Brazil (3440, 3446, 3460); Bulgaria (4980); Canada (3309, 3309a, 3314, 3314a); Colombia (1568); Italy (3738-3739); Russia (8317)

Music: Rock Stars

Bangladesh (977); Brazil (3455); United Nations (B3-B4); United Nations (Geneva) (B2-B3); United Nations (Vienna) (B2-B3)

Movies, Television & Stars

Australia (5372); Bangladesh (970); Germany (3243); Italy (3733-3735)

Theater

Armenia (1277); Brazil (3461); Czech Republic (3880)

Personalized Stamps

United Nations (1283, 1285); United Nations (Geneva) (708); United Nations (Vienna) (684, 685)

Petroleum

Bolivia (957Bc); Russia (8315)

Philately

Australia (5055a, 5056a, 5057a, 5057a, 5096a, 5396b); Austria (B408, B409); Bangladesh (976); Bolivia (1132B); Brazil (3434)

Prepared Foods and Culinary Arts

Armenia (1258); Australia (5398, 5399 5401, 5403, 5404. 5404a, 5406, 5406a, 5407, 5407a, 5408, 5408a); Belarus (1245, 1247, 1248, 1248a); Bermuda (1183, 1184, 1185); Bolivia (1481A); Brazil (3463); Canada (3308c, 3312, 3312a); Czech Republic (3888); Italy (3745)

Railroads

Austria (2944); Bolivia (957Bd); Brazil (3450); Bulgaria (4983); Italy (3730); United Nations (1280b, 1280e, 1280h, 1280k); United Nations (Geneva) (704, 705, 706, 707b, 707e, 707h, 707k); United Nations (Vienna) (680, 683b, 683e, 683h, 683k)

Red Cross

Armenia (1278); Bulgaria (4988)

Religion

Andorra (Spanish) (497); Armenia (1254, 1275, 1279, 1282, 1282a, 1283, 1284); Austria (2879, 2930, 2931, 2942, 2946); Belarus (1247, 1248a, 1257); Bosnia & Herzegovina (Croat) (432, 434, 435); Brazil (3443, 3445, 3450, 3469); Czech Republic (3887, 3889); Lithuania (1186); Macao (1646d, 1647); Russia (8311); South Georgia & South Sandwich Islands (660); United Nations (1277, 1280f, 1280l, 1283j); United Nations (Geneva) (707f, 707l, 708j); United Nations (Vienna) (682, 683f, 683l, 685j)

Christmas

Australia (5397-5408, 5400a, 5402a, 5404a, 5405a, 5406a, 5407a, 5408a); Bermuda (1182-1185); Bolivia (1539A); Brazil (3432, 3449); Canada (3308-3312, 3309a, 3310a, 3311a, 3312a); Czech Republic (3888); Germany (3245-3246, 3246a, B1187-B1188, B1188a); United Nations (1283f); United Nations (Geneva) (708f); United Nations (Vienna) (685f)

Science & Technology

Australia (5348-5357, 5352a, 5357a); Bangladesh (973); Bolivia (1533A); British Antarctic Territory (592); Liechtenstein (1846); United Nations (Vienna) (684, 686)

Archaeology

Armenia (1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1273); Bosnia & Herzegovina (Croat) (431); Brazil (3450); Italy (3740b)

Astronomy

Australia (5350, 5352a, 5355, 5357a); Brazil (3438, 3439, 3440)

Computers & Mathematics

Australia (5352a); Belize (1263-1264, 1264a); Brazil (3442a); Germany (3241, 3241a); Liechtenstein (1840); Lithuania (1188); Macao (1646c, 1648b); United Nations (Vienna) (684, 686)

Earth Science & Earth Features

Andorra (Spanish) (494); Armenia (1280, 1282a, 1285); Bolivia (968A, 1533A, 1628A); Brazil (3470a); British Antarctic Territory (605-608, 612); Italy (3740); Liechtenstein (1838); Russia (8315); South Georgia & South Sandwich Islands (649b, 650b, 651b); United Nations (1276, 1280b, 1280h); United Nations (Geneva) (704, 705, 707b, 707h); United Nations (Vienna) (680, 683b, 683h)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Armenia (1281, 1282a); Austria (2895)

Medicine

Armenia (1278); Belarus (1244); Bolivia (1477A); Brazil (3442, 3464); Bulgaria (4988); Czech Republic (3885); Italy (3732); Macao (1641-1645); United Nations (1285f)

Medicine: COVID-19 Pandemic

Austria (2948); Bangladesh (971); Brazil (3442)

Scouting

Bolivia (1323A)

Ships & Watercraft

Bermuda (1180); Brazil (3470a); British Antarctic Territory (594, 605-608, 614, 617b); Lithuania (1187); Macao (1648c, 1648d, 1649); New Caledonia (1280b); South Georgia & South Sandwich Islands (653, 656b, 659); United Nations (1270, 1271, 1272)

Space

Armenia (1259); Ascension (1242); Australia (5350, 5352a, 5355, 5357a); Belarus (1234); British Antarctic Territory (617); South Georgia & South Sandwich Islands (653, 656)

Sports

Australia (5358, 5360a, 5376-5385, 5380a, 5381a, 5382a, 5383a, 5384a, 5385a); Austria (2949-2951); Belgium (2961); Bolivia (1058A); Bosnia & Herzegovina (847); Cape Verde (1029-1031); Germany (3242); Italy (3741); Macao (1650-1651); Uruguay (2738)

Baseball

United Nations (1273, 1274, 1275)

Golf

United Nations (Vienna) (677, 678, 679)

Olympics

Armenia (1262); Australia (5331-5347); Belgium (2957); Brazil (3451); Lithuania (1189); United Nations (1270-1276); United Nations (Geneva) (698-704); United Nations (Vienna) (674-680)

Soccer

Armenia (1261); Belgium (2960)

Stamps On Stamps

Bangladesh (976); Bolivia (1132B); Brazil (3432, 3434)

Telecommunications

Armenia (1259); Belarus (1234); Brazil (3442)

Textiles

Bosnia & Herzegovina (844); Brazil (3454, 3462); Germany (3235)

Native Costumes

Belarus (1245-1248, 1248a); Bolivia (1540A, 1572A); Bulgaria (4980); Colombia (1568); Czech Republic (3878)

Toys & Games

Brazil (3456-3457, 3471); Bulgaria (4988)

Chess

Brazil (3452); Germany (3241, 3241a)

United Nations

Colombia (1579); Italy (3731); United Nations (1278-1280, 1282, 1285); United Nations (Geneva) (705-707); United Nations (Vienna) (681-683)

Wine

Andorra (Spanish) (493); Austria (2931); Brazil (3453); United Nations (1283h); United Nations (Geneva) (708h); United Nations (Vienna) (685h)

Women

Argentina (2944); Armenia (1254, 1260, 1262, 1278, 1283); Australia (5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5337, 5339, 5342, 5343, 5344, 5367-5369, 5368a, 5369a, 5370, 5387, 5390a, 5392, 5392a); Austria (2896, 2928, 2932, 2935, 2946, 2951); Bangladesh (971, 972); Belarus (1245-1248, 1248a); Belgium (2955-2956, 2957); Belize (1264, 1264a); Bermuda (1182); Bolivia (957Bc, 1572A); Bosnia & Herzegovina (Croat) (435); Brazil (3432, 3436, 3439, 3442, 3443, 3444, 3448, 3450, 3454a, 3454b, 3461, 3466); British Antarctic Territory (609); Bulgaria (4980, 4984, 4988); Canada (3314, 3314a, 3315, 3315a); Cape Verde (1032-1034); Colombia (1568, 1579a); Czech Republic (3878, 3880b, 3882, 3884, 3887); Germany (3242); Italy (3730, 3732, 3733, 3735); Jamaica (1136a, 1136o, 1136s, 1137); Lithuania (1186); Macao (1641-1645, 1646-1647, 1649); Russia (8310, 8311); St. Helena (1175); United Nations (1271, 1272, 1277, 1285); United Nations (Geneva) (701, 704); United Nations (Vienna) (674, 676, 679, 680, 686); Uruguay (2738, 2739b)

Writers & Literature

Andorra (Spanish) (496); Belarus (1233); Brazil (3448); Bulgaria (4985, 4990); Canada (3315, 3315a); Cape Verde (1027-1028); Czech Republic (3877); Liechtenstein (1839, 1845)

Addendum

Unaccompanied minors, such as Bulgaria (4731a), will only appear in By Topic listings that differ from those of the original stamps.