By Topic – January 2023

Dec 30, 2022, 8 AM

New Zealand issued this Lucy Moore stamp Nov. 2, 2022, in a Women in Science set. The stamp (Scott 3051) is in two categories in the January By Topic Listing: Science & Technology and Women.

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the Jan. 16, 2023 Linn's Stamp News Monthly Edition fall into the following popular topical collecting areas.

Antarctic & Arctic

Argentina (2963); Armenia (1337); New Zealand (Ross Dependency) (L175-L178, L178a)

Architecture

Armenia (1318, 1327, 1330, 1334, 1338, 1339, 1346, 1349a, 1351, 1353, B18-B20, B23-B25); Barbuda (1804, 1813); Belarus (1274, 1274a, 1275, 1276, 1281); Belgium (2983, 2986e, 2987); Bosnia & Herzegovina (Croat) (450-453, 455); Brazil (3391, 3476, 3478a, 3480d, 3480e, 3481); Cambodia (2618, 2619, 2620, 2620a); Canada (3355, 3364, 3364a); China (Taiwan) (4670-4673, 4674a, 4674b, 4674c, 4674d, 4674f); Croatia (1277); Czech Republic (3915); Dominican Republic (1726); Estonia (985, 988); Finland (1664, 1668a, 1677i); Finland (Aland) (455, 459); Hungary (4639, 4642, 4643); New Zealand (3041b, 3050); Paraguay (3142); Romania (6703, 6703a, 6704, 6704a, 6706, 6706a); Serbia (970, 992, 994, 995, 998, 1001, 1003); Spain (4597)

Bridges

Barbuda (1813); China (Taiwan) (4673); Croatia (1278); Serbia (998)

Castles

Romania (6705, 6705a)

Lighthouses

Brazil (3391); Poland (4631)

Windmills

Brazil (3480j); Finland (Aland) (459)

Art

Finland (Aland) (458a, 458b); Kyrgyz Express Post (169)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips

Armenia (1337); Finland (1676); Hungary (4646)

Children’s Art

Armenia (1324)

Paintings

Barbuda (1805-1808); Belarus (1279); Belgium (2984, 2987); China (Taiwan) (4674); Czech Republic (3917-3918); Finland (1661-1668, 1668a); Finland (Aland) (458c, 458d, 458f); Hungary (4641); Poland (4627-4628); Romania (6723)

Sculpture & Statues

Armenia (1328, 1331-1332); Belgium (2982c, 2982d); Bosnia & Herzegovina (Croat) (449); Cambodia (2619, 2620a); Finland (1675, 1677i); Finland (Aland) (458g); Romania (6703, 6703a, 6706, 6706a, 6717-6723, 6717a-6722a); Serbia (995)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

Argentina (2963); Aruba (686b); Belgium (2986); Canada (3355, 3356, 3358, 3359, 3360a); Croatia (1280); Hungary (4644); New Zealand (Ross Dependency) (L177, L178a)

Bicycles

Aruba (686b, 686c); Barbuda (1813a); Belgium (2979-2980); Bolivia (869A)

Children

Belgium (2986b); Brazil (3478a); China (Taiwan) (4669); Finland (1663, 1664, 1665, 1668a, 1674a, 1675); Finland (Aland) (458f, 459); Kyrgyz Express Post (162-163, 163a); Paraguay (3142); Romania (6722, 6722a)

Coins & Currency

Bosnia & Herzegovina (Croat) (438)

Endangered Species

Romania (6724-6727, 6724a-6727a, 6724b-6727b)

Europa

Armenia (1320); Belarus (1277-1278); Belgium (2983); Faroe Islands (813-814, 814a); Finland (1660); Finland (Aland) (457); Romania (6715-6716, 6715a-6716a, 6716b, 6716c)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

Armenia (1320); Belarus (1277-1278); Belgium (2983); Bosnia & Herzegovina (Croat) (454); Faroe Islands (813-814, 814a); Finland (1660); Finland (Aland) (457); Hungary (4643, 4645); Kyrgyz Express Post (170); Romania (6715-6716, 6715a-6716a, 6716b, 6716c)

Famous People

Royalty

Belgium (2982d); Bosnia & Herzegovina (Croat) (438); British Antarctic Territory (622-624); Hungary (4641); Romania (6717-6723, 6717a-6722a); Serbia (995)

Fauna

Land Mammals

Belarus (1277-1278); Belgium (2983a); China (Taiwan) (4674d); Estonia (987); Faroe Islands (813, 814a); Finland (Aland) (459); Hungary (4646); Romania (6709, 6715-6716, 6715a-6716a, 6716b, 6716c)

Land Mammals: Cats

Armenia (1342, 1343a, 1344, B22); Barbuda (1804); Belarus (1276); Belgium (2987); Bosnia & Herzegovina (Croat) (438); Brazil (3391); China (Taiwan) (4668, 4674c); Estonia (982); Finland (1654a, 1667, 1668a, 1673, 1673a); Hungary (4641, 4643, 4645, 4648); Kyrgyz Express Post (170); Romania (6719, 6719a, 6720, 6720a, 6723)

Land Mammals: Dogs

Belarus (1280-1281); Brazil (3481); Finland (1651a); Finland (Aland) (458d); Romania (6723)

Land Mammals: Horses

Armenia (1328); Belgium (2987); Cape Verde (1035); Czech Republic (3915); Hungary (4641); New Zealand (3037, 3037a, 3039a); Poland (4625); Romania (6715, 6715a, 6716b, 6716c, 6721, 6721a, 6723)

Sea Mammals

Romania (6724, 6724a, 6724b)

Sea Mammals: Whales

Barbuda (1801); Pitcairn Islands (870)

Birds

Argentina (2963); Armenia (1324, 1337, 1343, 1343a, B22); Bahamas (1546-1551); Barbuda (1799, 1804); Belarus (1273, 1275, 1277, 1282-1286); Belgium (2984); Brazil (3391); Canada (3363, 3365, 3365a, 3366, 3366a, 3367, 3367a); Cape Verde (1035); China (Taiwan) (4674e); Croatia (1279); Czech Republic (3914); Faroe Islands (813, 814a); Finland (1649, 1651, 1654, 1665, 1668a, 1669, 1673a); Finland (Aland) (458g, 459); Hungary (4646); Kyrgyz Express Post (160-161, 161a); New Zealand (3045, 3047, 3047a, 3050a, 3050b); Pitcairn Islands (870d); Romania (6717, 6717a. 6718, 6718a, 6722, 6722a, 6732-6735, 6732a-6735a, 6732b-6735b); Serbia (994)

Insects

Belarus (1289, 1290); Brazil (3477); Kyrgyz Express Post (162, 163a)

Insects: Butterflies & Moths

Belarus (1290); Kyrgyz Express Post (163, 163a)

Fish & Fishing

Barbuda (1799, 1800); Cambodia (2603-2608); Finland (Aland) (459); New Zealand (3038, 3038a, 3041b); Romania (6725, 6725a, 6725b, 6726, 6726a, 6726b, 6727, 6727a, 6727b)

Fish & Fishing: Marine Life

Aruba (685); Barbuda (1799, 1800); Cambodia (2603, 2604, 2605, 2607, 2608); Spain (4596)

Fish & Fishing: Shells

Belarus (1287)

Reptiles & Amphibians

Aruba (685a); Belgium (2985); Finland (1676d)

Other Terrestrial Life

Belarus (1288); Cambodia (2610-2614); Finland (1676c); Finland (Aland) (461)

Dinosaurs & Prehistoric Animals

New Zealand (3054a)

Fire Fighting

Brazil (3481); Dominican Republic (1726)

Flags

Argentina (2963); Armenia (1323, 1324, 1325, 1344, B22); Barbuda (1804, 1813c); Bolivia (869A); Brazil (3476); Cambodia (2616, 2617, 2620a); Croatia (1274a); Dominican Republic (1699-1702, 1703-1725); Estonia (984); Finland (Aland) (459); Hungary (4639); Kyrgyz Express Post (161a); Serbia (994)

Flora

Armenia (1352); Barbuda (1804); Bosnia & Herzegovina (Croat) (454); Cocos Islands (420, 423a); Hungary (4638a); New Zealand (3044, 3047a, 3049a, 3050b)

Flowers

Armenia (1340, 1341, 1343, 1343a); Barbuda (1804); Belarus (1275, 1276, 1277-1278); Belgium (2981); Brazil (3391, 3477c, 3477d); British Antarctic Territory (623); Cambodia (2616, 2620a); Cocos Islands (421, 423a); Estonia (981); Finland (1654, 1655, 1656, 1659a, 1670, 1671, 1673, 1673a, 1675b); Finland (Aland) (459); Hungary (4638); Kyrgyzstan (628); Kyrgyz Express Post (162, 163a); New Zealand (3043, 3045, 3046, 3047, 3047a, 3048a, 3050, 3050a, 3050b); Romania (6699-6702, 6699a-6702a, 6702b, 6703-6706, 6703a-6706a, 6713, 6713a)

Flowers: Orchids

Romania (6710, 6710a, 6711, 6711a, 6712, 6712a)

Flowers: Roses

Finland (1673, 1673a); Hungary (4645); Romania (6728-6731, 6718a-6731a, 6731b)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Belarus (1276); Cocos Islands (422, 423, 423a); Finland (1651b, 1672, 1673a); Finland (Aland) (460); Hungary (4646); Poland (4626)

Gems, Minerals & Jewelry

Faroe Islands (816)

Heraldry & Coats of Arms

Armenia (B22); Cape Verde (1036); Dominican Republic (1699-1702, 1703-1725); Estonia (985); Hungary (4641, 4643, 4648); Romania (6703-6706, 6703a-6706a)

Judaica

Bosnia & Herzegovina (Croat) (453); Canada (3368, 3368a)

Maps & Globes

Armenia (1324, 1338); Finland (1650, 1651, 1653, 1654, 1655-1659, 1659a, 1661-1668, 1668a, 1669-1673, 1673a, 1674, 1675, 1676, 1677); Hungary (4640, 4644); Kyrgyz Express Post (161a)

Masks

Finland (Aland) (459); Kyrgyz Express Post (162-163, 163a)

Military

Armenia (1328, 1353, B22); Canada (3355a, 3356, 3360a, 3361-3362, 3362a); Croatia (1280); Hungary (4639)

Motor Vehicles

Belarus (1281); Belgium (2986); Dominican Republic (1726a, 1726b); Finland (Aland) (453-454); Kyrgyz Express Post (164, 165a)

Automobiles

Aruba (686a, 686b); Belarus (1281); Cambodia (2618, 2620a); Kyrgyz Express Post (165, 165a)

Motorcycles

Aruba (686a)

Mushrooms

Belarus (1277, 1287-1290)

Nobel Prize

Armenia (1326); Serbia (993c, 998)

Performing Arts

Dance

Finland (1677b, 1677d, 1677f, 1677g, 1677j); Finland (Aland) (459)

Music

Argentina (2962); Armenia (1350); Czech Republic (3916); Estonia (986); Poland (4633)

Music: Rock Stars

Hungary (4645)

Movies, Television & Stars

Armenia (1336, 1337); Canada (3369-3370, 3370a); Faroe Islands (799-800, 800a); Hungary (4646); New Zealand (3036-3041, 3036a-3041a, 3041b); Paraguay (3158)

Theater

Barbuda (1813); Finland (1677)

Philately

Belarus (1274, 1274a); Croatia (1279); Czech Republic (3914); New Zealand (3041b)

Prepared Foods and Culinary Arts

Armenia (1354); Bolivia (1634A); Finland (1653,1672, 1673a); Finland (Aland) (459, 460); Kyrgyz Express Post (163, 163a); Poland (4626); Spain (4596)

Railroads

Hungary (4640); Kyrgyz Express Post (163, 163a)

Red Cross

Belgium (2986)

Religion

Armenia (1330, 1334, 1339, 1346, 1349a, B18-B20, B23-B25); Belarus (1274, 1274a); Belgium (2983a, 2987); Bosnia & Herzegovina (Croat) (450-453, 455); Brazil (3478); Canada (3354, 3354a); China (Taiwan) (4666-4669, 4672); Poland (4627-4628, 4630); Romania (6703, 6703a, 6704, 6704a, 6707-6709, 6707a-6708a, 6714, 6714a); Serbia (970, 994, 1001); Spain (4597)

Christmas

Brazil (3473); Canada (3363-3367, 3364a, 3365a, 3366a, 3367a); Czech Republic (3916); Faroe Islands (817-818); Finland (1649-1652); New Zealand (3043-3050, 3047a, 3048a, 3049a, 3050a, 3050b); United States (CVP112)

Science & Technology

Armenia (1321); Canada (3355c, 3355d, 3355e, 3357, 3358, 3360, 3360a); New Zealand (3051-3054, 3054a); New Zealand (Ross Dependency) (L175-L178, L178a); Poland (4632)

Archaeology

Armenia (B18-B20, B23-B25); Belgium (2982); Croatia (1277); Spain (4599)

Astronomy

Armenia (1335, 1345); Kyrgyz Express Post (167); New Zealand (3053, 3054a)

Computers & Mathematics

Finland (1677c); Kyrgyz Express Post (167)

Earth Science & Earth Features

Argentina (2880A, 2889C, 2963); Armenia (1328, 1347, 1349, 1349a); Brazil (3480); Croatia (1280); Faroe Islands (799-800, 800a); Finland (1652); Kyrgyz Express Post (164-165, 165a); Serbia (1003)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Armenia (1348, 1349a); Brazil (3391); China (Taiwan) (4674c, 4674d)

Medicine

Armenia (1326); Belgium (2981, 2986d); Canada (3355d, 3357, 3360a); Finland (Aland) (461); Hungary (4642)

Medicine: COVID-19 Pandemic

Kyrgyz Express Post (162-163, 163a)

Ships & Watercraft

Argentina (2963d); Aruba (686b); Belgium (2983c, 2986c); Barbuda (1799c, 1801); Brazil (3480a, 3480b, 3480h); Estonia (983); Finland (1677c); Finland (Aland) (456, 459); Hungary (4639, 4641c); Pitcairn Islands (870); Poland (4632); Serbia (1003a)

Space

Armenia (1352)

Sports

Armenia (1344); Belgium (2979-2980); Barbuda (1802-1804); Bolivia (869A); Finland (Aland) (456); Hungary (4647); New Zealand (3042); Poland (4625); Romania (6706, 6706a); Serbia (1004)

Baseball

Finland (1674)

Basketball

Belgium (2979-2980)

Olympics

Armenia (1318); Barbuda (1813)

Soccer

Armenia (1323, 1351); Belgium (2979-2980); Bolivia (869A); Paraguay (3142); Serbia (997)

Stamps On Stamps

Aruba (686c); Belarus (1274, 1274a); Estonia (982); Romania (6716, 6716a, 6716b, 6716c)

Telecommunications

Armenia (1352)

Textiles

Finland (Aland) (458e)

Native Costumes

Armenia (B21); Barbuda (1808); Finland (1662, 1664, 1666, 1668a); Romania (6717-6723, 6717a-6722a)

Toys & Games

Finland (1664, 1668a); Kyrgyz Express Post (163, 163a)

United Nations

Armenia (1324); Barbuda (1799-1801)

Women

Armenia (1318, 1323, 1326, 1336, B21); Barbuda (1807); Belgium (2980, 2982d); Brazil (3391, 3473, 3481); British Antarctic Territory (622-624); Canada (3355a, 3356, 3360a, 3369-3370, 3370a); Finland (1655, 1656, 1657, 1659, 1659a, 1661, 1662, 1663, 1664, 1666, 1667, 1668a, 1670, 1673a, 1674, 1677); Finland (Aland) (458a, 459); New Zealand (3042, 3051-3054, 3054a); Romania (6717, 6717a, 6718, 6718a, 6719, 6719a, 6720, 6720a, 6721, 6721a, 6722, 6722a)

Writers & Literature

Argentina (2962); Armenia (1322, 1329, 1333); Kyrgyz Express Post (166, 168); Poland (4633); Serbia (993, 998, 999, 1000, 1002)

Journalism

Finland (Aland) (458a); Serbia (996, 1000)

Addendum

Unaccompanied minors, such as Hungary (4620a), will only appear in By Topic listings that differ from those of the original stamps.