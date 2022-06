By Topic – June 2022

Jun 3, 2022, 10 AM

The Bahamas issued this stamp March 17, 2022, to commemorate the platinum jubilee of Queen Elizabeth II. The stamp (Scott 1541) is in three categories in the June By Topic Listing: Royalty (under Famous People), Gems, Minerals & Jewelry; and Women.

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the June 20, 2022 Linn's Stamp News Monthly Edition fall into the following popular topical collecting areas.

Antarctic & Arctic

Hungary (4633); Norway (1912-1913); Portugal (4321-4323); St. Thomas & Prince Islands (3547, 3566); Sierra Leone (5217, 5230, 5273g, 5288)

Architecture

Andorra (French) (847); Faroe Islands (796); Gabon (1105a, 1105b, 1106a); Hungary (4624. 4630-4631, 4632, 4635a, 4635c); Mexico (3209, 3212a, 3212d, 3216, 3217, 3220); New Zealand (3009, 3009a, 3016-3019, 3019a); Norway (1914-1916, 1919, 1920a); Oman (668, 668e, 679, 681); Paraguay (3126, 3128, 3129, 3143, 3146, 3149); Peru (2033, 2037); Poland (4590, 4594, 4599, 4600); Portugal (4288, 4289, 4299, 4301, 4302-4304, 4318-4320, 4335-4339, 4358, 4361, 4365); Portugal (Azores) (623); Portugal (Madeira) (395); Qatar (1148, 1155a); Romania (6561, 6561a, 6580-6583, 6580a-6583a, 6589, 6590-6593, 6590a-6593a, 6612, 6621, 6626-6629, 6626a-6629a, 6630, 6630a, 6633, 6633a, 6654, 6654a, 6661, 6661a, 6662, 6662a, 6662b); Russia (8341, 8342); St. Pierre & Miquelon (1106, 1107, 1108, 1112a, 1116); St. Thomas & Prince Islands (3499a, 3499c, 3500c, 3501, 3507d, 3509a, 3509d, 3521, 3522, 3529, 3538b, 3546b, 3546c, 3562, 3564, 3565, 3574); St. Vincent (4198c, 4205); Samoa (1306, 1309, 1314, 1316, 1327, 1329, 1330, 1333); Senegal (1746); Sierra Leone (5130, 5131, 5133, 5137, 5139, 5145, 5151, 5193-5195, 5203b, 5203d, 5208, 5239a); Slovenia (1474, 1482); Spain (4510, 4511, 4518, 4519, 4530, 4531, 4534, 4547, 4558, 4559); Tanzania (2837d, 2837e); United States (5684-5687)

Bridges

Hungary (4630, 4632); St. Thomas & Prince Islands (3509d); Sierra Leone (5203a, 5208); Spain (4546)

Castles

Hungary (4631); Portugal (4290, 4298-4299, 4317, 4358); Romania (6651-6652, 6651a-6652a, 6652c); Slovenia (1481)

Lighthouses

Mexico (3223c); St. Pierre & Miquelon (1108, 1112a); St. Thomas & Prince Islands (3516, 3536); Sierra Leone (5261, 5269)

Windmills

Oman (681); Sierra Leone (5221, 5234); United States (5687)

Art

Samoa (1320); South Georgia & South Sandwich Islands (662); Spain (4508, 4542); Tanzania (2837-2839)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips

Portugal (4349); St. Thomas & Prince Islands (3497a, 3497c); Sierra Leone (5153); Spain (4517)

Children’s Art

Qatar (1151); St. Pierre & Miquelon (1113)

Paintings

Mexico (3212, 3212d); Paraguay (3146); Portugal (4352); Romania (6560-6564, 6560a-6563a, 6657-6658, 6657a); Russia (8341); St. Thomas & Prince Islands (3498, 3518, 3548, 3549, 3567, 3568); Sierra Leone (5134-5138, 5139-5143, 5144-5148, 5222, 5235); United States (5688-5692, 5688a-5692a)

Pottery, Ceramics & Other Media

Hungary (4626b, 4626c); Mexico (3226); Romania (6593, 6593a, 6640, 6640a, 6642, 6642a, 6644, 6644a, 6646, 6659, 6659a, 6667-6670, 6667a-6670a); St. Thomas & Prince Islands (3498c); Tristan da Cunha (1242)

Sculpture & Statues

Hungary (4630b, 4631); Mexico (3217, 3224, 3226); Peru (2034, 2035); Portugal (4298, 4338, 4339, 4353, 4354); Romania (6580, 6580a, 6592, 6592a, 6661, 6661a); St. Vincent (4197); Sierra Leone (5194); South Georgia & South Sandwich Islands (663)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

Hungary (4632); Mexico (3218); Oman (681); Portugal (4305); St. Thomas & Prince Islands (3499c, 3500a, 3507b, 3509, 3527, 3529, 3551b, 3551c, 3570); St. Vincent (4198a, 4199, 4200, 4202); Samoa (1315); Sierra Leone (5156, 5157, 5168, 5238a, 5238d, 5240, 5247); Spain (4516); Tristan da Cunha (1239)

Zeppelins, Airships & Balloons

St. Thomas & Prince Islands (3547c); Spain (4516)

Parachutes

Mexico (3223a)

Bicycles

Mexico (3222a, 3222f); Romania (6634, 6634a); Sierra Leone (5178)

Black Americans

Canada (3326, 3326a); St. Thomas & Prince Islands (3501c, 3501d, 3544, 3545, 3563, 3564); Sierra Leone (5196-5199, 5252)

Children

Mexico (3209, 3214); New Zealand (3002-3005, 3005a, 3009, 3009a); Norway (1919); Oman (666, 668b, 668c, 668d, 668e, 670b); Paraguay (3125, 3146); Poland (4600); Portugal (4329, 4351); Qatar (1151); Romania (6584, 6584a, 6584b, 6586, 6586a, 6586b, 6587, 6587a, 6587b, 6651-6652, 6651a-6652a, 6652c, 6656); Russia (8342); St. Thomas & Prince Islands (3499b, 3499c, 3545b, 3546, 3564, 3565); St. Vincent (4203b); Samoa (1293, 1296, 1308, 1330, 1333); Sierra Leone (5141, 5178, 5190, 5191); Spain (4514-4515); Tanzania (2837d, 2837e, 2837f); United States (5683, 5683a)

Coins & Currency

New Zealand (3002, 3005, 3005a); Portugal (4291-4294, 4313-4317); Spain (4544)

Endangered Species

Norway (1917-1918); Portugal (4306-4307); Portugal (Azores) (620-621); Portugal (Madeira) (390-391); Romania (6565-6566, 6565a-6565b, 6566a-6566d); Sierra Leone (5218, 5231); Spain (4513)

Worldwide Fund for Nature (WWF)

Sierra Leone (5272-5291)

Europa

Norway (1917-1918); Portugal (4306-4307); Portugal (Azores) (620-621); Portugal (Madeira) (390-391); Romania (6565-6566, 6565a-6565b, 6566a-6566d); Spain (4513)

Explorers

Hungary (4633); Portugal (4321-4323, 4352-4354, 4368-4369); St. Thomas & Prince Islands (3505, 3525, 3547, 3566); Spain (4538)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

Hungary (4621, 4632, 4636); New Zealand (3002-3005, 3005a); Peru (2034); Philippines (3844); Poland (4591); Romania (6592, 6592a); Sierra Leone (5150, 5292-5293); Spain (4536)

Famous People

Andorra (French) Valery Giscard d’Estaing (847); St. Thomas & Prince Islands Kemal Ataturk (3500, 3520), Elon Musk (3554d, 3573); St. Vincent Donald Trump, Narendra Modi (4203-4204), Franklin D. Roosevelt (4205), Harry S. Truman (4205f); Sierra Leone Mohandas K. Gandhi (5193, 5194), Theodore Roosevelt, Mikhail Gorbachev (5196-5199), Bill Clinton (5201b, 5242a); Spain Konrad Adenauer (4532)

Kennedy

St. Thomas & Prince Islands (3499, 3501a, 3504c, 3519)

Reagan

Sierra Leone (5201d)

Royalty

Bahamas (1541-1545); Faroe Islands (796); Hungary (4629, 4636); Oman (664a, 664b, 664d, 680-681, 683-684); Portugal (4282, 4283, 4284, 4290, 4292, 4294, 4315, 4317, 4354, 4356); Romania (6576-6579, 6576a-6579a, 6594-6598, 6594a-6597a, 6611-6612, 6611a, 6645, 6645a, 6651-6652, 6651a-6652a, 6652c, 6667-6670, 6667a-6670a); St. Thomas & Prince Islands (3545, 3546, 3564, 3565); Samoa (1296, 1308); Sierra Leone (5139, 5142, 5143); South Georgia & South Sandwich Islands (667-669); Spain (4506, 4536); Tristan da Cunha (1240-1242)

Royalty: Princess Diana

St. Thomas & Prince Islands (3546b); Sierra Leone (5251)

Fauna

Land Mammals

Gabon (1105c, 1106a); Hungary (4625c, 4627, 4631, 4632); Norway (1921, 1923-1924, 1924a); Philippines (3844); Portugal (4289, 4290, 4318-4320, 4322, 4323, 4340); Portugal (Azores) (624); Romania (6557, 6557a, 6565, 6565a-6565b, 6566c-6566d, 6608, 6608a, 6613, 6613a, 6615, 6615a, 6616, 6616a, 6626-6629, 6626a-6629a, 6652c, 6669, 6669a); St. Thomas & Prince Islands (3510, 3515c, 3530, 3535, 3566); St. Vincent (4187-4188); Sierra Leone (5171, 5172, 5179, 5183, 5184, 5191, 5211, 5217, 5224, 5231, 5259b, 5259c, 5267, 5271-5291, 5292-5293); Spain (4533); Tanzania (2837c, 2837d, 2838)

Land Mammals: Bats

Portugal (4342); Portugal (Azores) (621)

Land Mammals: Cats

Hungary (4621, 4631); New Zealand (3002-3005, 3005a); Paraguay (3144); Poland (4591); Portugal (4305, 4349, 4357); Romania (6592, 6592a, 6652c); St. Thomas & Prince Islands (3515b, 3537, 3556); Sierra Leone (5169, 5170, 5181, 5182, 5212, 5218a, 5218d, 5225, 5272b, 5274); Slovenia (1477); Spain (4513)

Land Mammals: Dogs

Hungary (4632); Mexico (3219); Romania (6584-6587, 6584a-6587a, 6584b-6587b, 6667, 6667a, 6668, 6668a, 6669, 6669a); St. Thomas & Prince Islands (3538, 3557, 3565, 3566); Sierra Leone (5218b, 5241, 5250)

Land Mammals: Elephants

Gabon (1105d, 1106a); Portugal (4289); Sierra Leone (5172b, 5213, 5226); Spain (4533); Tanzania (2838a)

Land Mammals: Horses

Hungary (4625a, 4625b, 4636); Peru (2035); Portugal (4290, 4292, 4297, 4305, 4307, 4310, 4315, 4320, 4323, 4329, 4339, 4351, 4354, 4358, 4365); Portugal (Azores) (621, 625); Portugal (Madeira) (391, 395); Romania (6589, 6663-6666, 6663-6666a, 6667, 6667a); Russia (8338, 8339, 8341); St. Thomas & Prince Islands (3500b, 3517, 3520, 3531); Spain (4512)

Sea Mammals

Oman (665c, 665d, 665e, 665f); Sierra Leone (5210, 5223, 5230, 5254, 5262)

Sea Mammals: Whales

Oman (665a, 665b, 665f); Portugal (4323); Portugal (Azores) (620-621)

Birds

Hungary (4635); Mexico (3217, 3218); Namibia (1403); Norway (1917); Paraguay (3144, 3150); Poland (4593, 4594); Portugal (4289, 4311-4312, 4321, 4323, 4330-4334, 4343, 4344); Portugal (Madeira) (391); Qatar (1148, 1149); Romania (6566, 6566a-6566d, 6597, 6597a, 6598, 6606, 6606a, 6607, 6607a, 6609, 6609a, 6622-6625, 6622a-6625a, 6622b, 6625b, 6643, 6643a, 6646, 6647-6650, 6647a-6650a, 6652c, 6659, 6659a, 6668, 6668a, 6670, 6670a); St. Helena (1176-1180); St. Pierre & Miquelon (1108, 1113, 1114); St. Thomas & Prince Islands (3511, 3512, 3515, 3531, 3532, 3535, 3536, 3539, 3545c, 3547c, 3548, 3558, 3559, 3566, 3567); Senegal (1728e); Sierra Leone (5173, 5174, 5175, 5185, 5186, 5187, 5203, 5214, 5217, 5218, 5227, 5230, 5235, 5255, 5256, 5259b, 5263, 5264, 5267, 5270b, 5272e, 5272h, 5272i, 5273b, 5273c, 5273d, 5273f, 5273g, 5273h, 5275, 5276, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291); Spain (4507); Tanzania (2837b, 2837c, 2837d, 2838b, 2838d, 2839)

Insects

Norway (1918); Qatar (1151c); Sierra Leone (5176, 5188, 5272e, 5289)

Insects: Butterflies & Moths

Hungary (4631, 4632); Mexico (3227-3228); Portugal (Azores) (621); Qatar (1151c); St. Thomas & Prince Islands (3540, 3559); Samoa (1331); Sierra Leone (5215, 5228)

Fish & Fishing

Norway (1922); Oman (675c, 675d, 675e); Portugal (4306-4307, 4323, 4357, 4359-4360); St. Martin (193); St. Pierre & Miquelon (1115); St. Thomas & Prince Islands (3513, 3514, 3533, 3534); St. Vincent (4191-4192); Senegal (1728); Sierra Leone (5178b, 5189, 5255c, 5259a, 5259d, 5263, 5272c, 5282); Tanzania (2838d); United States (5693, 5693a)

Fish & Fishing: Marine Life

Oman (675, 675e); Portugal (4359-4360); St. Martin (193); St. Vincent (4189-4190, 4191-4192); Sierra Leone (5177, 5189, 5257, 5259a, 5265, 5272c, 5273a, 5278, 5282); Spain (4548)

Fish & Fishing: Shells

St. Martin (193j); St. Thomas & Prince Islands (3516, 3536); Sierra Leone (5258, 5266, 5281); Spain (4517)

Reptiles & Amphibians

Mexico (3218); Oman (669, 669e); Portugal (4302, 4304, 4307a, 4341); Portugal (Madeira) (390-391); Romania (6614, 6614a, 6636-6639, 6636a-6639a, 6636b-6639b); St. Thomas & Prince Islands (3541, 3560); Sierra Leone (5184), 5216, 5229, 5272a)

Other Terrestrial Life

St. Vincent (4186); Spain (4507, 4539, 4541)

Dinosaurs & Prehistoric Animals

Sierra Leone (5244, 5253)

Fire Fighting

St. Thomas & Prince Islands (3507a, 3507d, 3527, 3555, 3574); Sierra Leone (5154-5158)

Flags

Gabon (1106a); Hungary (4631); Mexico (3212d, 3216); Norway (1912, 1919, 1920a); Oman (668a, 668d, 668e, 678-679, 681); Paraguay (3129, 3148, 3149); Peru (2033); Poland (4587, 4589, 4593); Portugal (4296, 4297, 4299, 4321, 4329, 4354); Portugal (Azores) (622, 624, 625); Qatar (1148a, 1148d, 1149, 1151a); Romania (6581, 6581a, 6589, 6621, 6661, 6661a); Russia (8342); St. Pierre & Miquelon (1108, 1110); St. Thomas & Prince Islands (3499b, 3499d, 3500a, 3500b, 3504b, 3504c, 3505c, 3519, 3520, 3522, 3525, 3528, 3543c, 3545, 3546a, 3562, 3564, 3566, 3571); St. Vincent (4187-4188, 4189-4190, 4191-4192, 4205); Samoa (1306, 1313-1316, 1317, 1319); Senegal (1728e); Sierra Leone (5132, 5133, 5149, 5150, 5153, 5168, 5180, 5192, 5196-5199, 5203a, 5208, 5242, 5249, 5251, 5270c, 5272-5291); Slovenia (1481); South Georgia & South Sandwich Islands (670); Spain (4531, 4534, 4539, 4548, 4554); United States (5684-5687)

Flora

Mexico (3213); New Zealand (3004, 3005a); Portugal (4302, 4304, 4340, 4341); Romania (6563, 6563a)

Flowers

Canada (3319-3323, 3319c, 3321a, 3323a); Faroe Islands (803); Hungary (4627, 4631); Mexico (3219); New Zealand (2994, 2994a, 3010-3014, 3014a); Norway (1918); Paraguay (3125, 3144, 3147, 3148); Portugal (4311-4312, 4340, 4351, 4358); Qatar (1151c, 1154); Romania (6560, 6560a, 6561, 6561a, 6564, 6583, 6583a, 6598, 6621, 6634-6635, 6634a-6635a, 6640, 6640a, 6642, 6642a, 6657, 6657a); St. Thomas & Prince Islands (3502d, 3538a, 3540a, 3540d, 3545b, 3545c, 3546d, 3549a, 3549b, 3559, 3564, 3565, 3568); St. Vincent (4203); Samoa (1293, 1307, 1315, 1316, 1325, 1330, 1331, 1333); Sierra Leone (5137, 5152, 5176, 5188, 5215, 5221, 5222, 5228, 5234, 5273h); Slovenia (1483-1486)

Flowers: Orchids

Samoa (1322, 1323, 1324); Sierra Leone (5219, 5232)

Flowers: Roses

Portugal (Madeira) (395); Romania (6655-6656, 6655a); Spain (4556)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Mexico (3219, 3222f); Oman (672-63); Paraguay (3147); Portugal (4350, 4371); Romania (6562, 6562a, 6564, 6659-6660, 6659a-6660a); St. Thomas & Prince Islands (3549c, 3549d); Spain (4543, 4554); Tanzania (2837d); United States (5683, 5683a)

Gems, Minerals & Jewelry

Bahamas (1541, 1543); Portugal (4290, 4347-4348); St. Thomas & Prince Islands (3564); Sierra Leone (5220, 5233); Spain (4545)

Heraldry & Coats of Arms

Hungary (4620, 4630b, 4631); Poland (4593, 4594); Portugal (4289, 4290, 4293, 4294, 4298-4299, 4301, 4313, 4316, 4317, 4356, 4357, 4358); Romania (6626-6629, 6626a-6629a, 6652c); Russia (8338, 8339, 8341)

Holograms & 3-D

Qatar (1150, 1154)

Judaica

Poland (4586); Portugal (4324-4329); Sierra Leone (5196-5199, 5241d, 5250)

Maps & Globes

Faroe Islands (803); Hungary (4631); Mexico (3212d, 3213); Oman (678-679); Paraguay (3125, 3129, 3144); Portugal (4289, 4310, 4321, 4322, 4329, 4354); Qatar (1151d, 1154); St. Thomas & Prince Islands (3505a, 3525, 3547a, 3566); Samoa (1317, 1319, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332); Sierra Leone (5164, 5178c, 5196-5199, 5240a); Spain (4508, 4512, 4538, 4539, 4546)

Masks

Hungary (4629); Portugal (4351); Romania (6560, 6560a); St. Vincent (4186a); Spain (4536, 4539); Zimbabwe (1266, 1268a)

Military

Mexico (3218); New Zealand (3010-3014, 3014a); Peru (2033, 2035); Poland (4589, 4592, 4595); Portugal (4298-4299, 4305, 4345-4346); Portugal (Azores) (622-625); Romania (6588-6589, 6588a, 6627, 6627a, 6643, 6643a, 6661, 6661a); Russia (8341, 8343-8344); St. Pierre & Miquelon (1109); St. Thomas & Prince Islands (3500, 3502, 3520, 3522, 3545, 3564, 3565); St. Vincent (4198-4199, 4200-4201, 4202, 4205); Samoa (1316); Sierra Leone (5159-5163, 5164-5168, 5240, 5249); South Georgia & South Sandwich Islands (670); Spain (4534, 4539); Tristan da Cunha (1236, 1237, 1239)

Motor Vehicles

Mexico (3209); Paraguay (3126); Romania (6661, 6661a); Russia (8343); St. Thomas & Prince Islands (3507a, 3507c, 3527, 3555, 3570, 3574); St. Vincent (4198a, 4199); Samoa (1314); Sierra Leone (5131, 5133, 5154, 5155, 5158, 5164-5168, 5238b, 5238c, 5240b, 5240c, 5247); Spain (4531)

Automobiles

Mexico (3209, 3222a, 3222f); Portugal (4338); St. Thomas & Prince Islands (3508, 3522, 3528, 3553a, 3554c, 3554d, 3573, 3574); Sierra Leone (5131, 5133, 5178c); Spain (4531)

Motorcycles

Mexico (3209)

Mushrooms

Hungary (4632); Romania (6567-6572, 6567a-6572a); St. Thomas & Prince Islands (3542, 3561); Sierra Leone (5260, 5268)

Nobel Prize

St. Thomas & Prince Islands (3501c, 3501d, 3543, 3544, 3562, 3563); St. Vincent (4205d); Sierra Leone (5196-5199, 5201a, 5242, 5251); Spain (4553)

Performing Arts

Dance

Paraguay (3143); St. Thomas & Prince Islands (3550a, 3550d, 3569); Samoa (1326); Spain (4555)

Music

Canada (3326, 3326a); Hungary (4631, 4632); Mexico (3222c, 3222f); New Zealand (3015); Norway (1911); Paraguay (3145); Portugal (4290, 4297, 4305, 4307, 4310, 4320, 4323, 4329, 4339, 4351, 4354, 4358, 4365); Portugal (Azores) (621, 625); Portugal (Madeira) (391, 395); Romania (6563, 6563a, 6592, 6592a, 6661, 6661a); St. Thomas & Prince Islands (3550, 3569); St. Vincent (4195-4196); Samoa (1306); Sierra Leone (5144, 5178d); Slovenia (1482); Spain (4512, 4555); Zimbabwe (1261-1264, 1264a)

Movies, Television & Stars

Faroe Islands (797-798); St. Thomas & Prince Islands (3545, 3553, 3564, 3572); Sierra Leone (5129-5133); Spain (4535)

Movies, Television & Stars: Marilyn Monroe

Sierra Leone (5241, 5250)

Theater

Canada (3326, 3326a)

Petroleum

Poland (4597)

Philately

Canada (3319c); Hungary (4624, 4630-4631, 4632); Spain (4550, 4557)

Prepared Foods and Culinary Arts

New Zealand (2993, 2994a); Sierra Leone (5178a); Slovenia (1420, 1420a); Spain (4543, 4548, 4554)

Railroads

Norway (1919-1920, 1920a); Paraguay (3128); Portugal (4361-4365); Qatar (1155); Romania (6630-6633, 6630a-6633a); Russia (8340); St. Thomas & Prince Islands (3506, 3526); Sierra Leone (5149-5153, 5202, 5203, 5207, 5208, 5237, 5246)

Red Cross

Sierra Leone (5196-5199)

Religion

Canada (3325, 3325a); Faroe Islands (796); Hungary (4627, 4628, 4630-4631); Mexico (3212c, 3212d, 3217, 3219); New Zealand (2991-2994, 2994a, 3016-3019, 3019a); Oman (681); Paraguay (3150); Peru (2033); Poland (4598); Portugal (4282, 4288, 4290, 4298, 4300-4301, 4320, 4352-4354, 4355-4358); Portugal (Madeira) (393); Qatar (1149); Romania (6557-6559, 6557a-6558a); St. Pierre & Miquelon (1108, 1116); St. Thomas & Prince Islands (3500c, 3501d, 3522, 3544, 3545a, 3563); St. Vincent (4197); Sierra Leone (5135, 5196-5199); Slovenia (1423-1424, 1423a-1424a, 1472-1473, 1472a-1473a); Spain (4511, 4517, 4518, 4519, 4530, 4546, 4547, 4559)

Christmas

Mexico (3225-3226); New Zealand (2995-3001, 2998a, 2999a, 3000a, 3001a, 3001b); Paraguay (3147); Romania (6657-6658, 6657a); St. Pierre & Miquelon (1113); Slovenia (1419-1420, 1419a-1420a, 1468-1469, 1468a-1469a)

Popes

Sierra Leone (5201, 5206, 5242d)

Science & Technology

Mexico (3221, 3223); Poland (4597); Portugal (Madeira) (392, 394); St. Thomas & Prince Islands (3521); Sierra Leone (5196-5199); Slovenia (1487); Spain (4516, 4546); United States (5693, 5693a)

Archaeology

Hungary (4629); Mexico (3223d); Portugal (4347-4348)

Astronomy

Faroe Islands (801-802); Romania (6593, 6593a); Spain (4544)

Computers & Mathematics

Oman (667, 667a); St. Thomas & Prince Islands (3501a); Samoa (1315)

Earth Science & Earth Features

Faroe Islands (797-798, 801-802); Norway (1912-1913); Oman (669e, 674, 674c); Portugal (4339, 4340-4344); St. Pierre & Miquelon (1108); Samoa (1295, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1310, 1311, 1312, 1334); Sierra Leone (5149, 5203c, 5208); Slovenia (1474, 1480); Tristan da Cunha (1236-1239)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Portugal (4343); Samoa (1331)

Medicine

Canada (3324, 3324a); Hungary (4634); Oman (666, 670-671); Poland (4586, 4596); Portugal (4302-4304, 4338, 4339); Romania (6654, 6654a); Russia (8337); St. Thomas & Prince Islands (3507b, 3507c); Spain (4539, 4541)

Medicine: COVID-19 Pandemic

St. Vincent (4186); Spain (4537, 4539); Zimbabwe (1265-1268, 1268a)

Scouting

Sierra Leone (5178, 5190)

Ships & Watercraft

Hungary (4625d, 4631); Mexico (3222b, 3222f); New Zealand (3006-3009, 3009a); Paraguay (3126); Portugal (4289, 4321, 4337, 4339, 4345, 4354, 4368-4369); Portugal (Azores) (622, 625); Romania (6589, 6600, 6600a, 6617, 6617a, 6619, 6619a); St. Pierre & Miquelon (1108, 1110, 1112, 1115, 1117); St. Thomas & Prince Islands (3505b, 3505c, 3507d, 3525, 3547b, 3547d, 3566); St. Vincent (4202); Samoa (1328, 1329, 1332); Senegal (1728); Sierra Leone (5148, 5159-5163, 5178b, 5180, 5192, 5239, 5240, 5248, 5249); Slovenia (1478); South Georgia & South Sandwich Islands (666); Spain (4539); Tanzania (2838d); Tristan da Cunha (1236-1239)

Space

Hungary (4632); Romania (6573-6575, 6573a-6574a); St. Thomas & Prince Islands (3504, 3524, 3553b, 3573); Sierra Leone (5236, 5245, 56270-5271)

Sports

Hungary (4630a); St. Thomas & Prince Islands (3503, 3523, 3552, 3554, 3571, 3575-3576); Samoa (1294, 1314, 1316, 1321); Sierra Leone (5204, 5209); Spain (4514)

Basketball

Spain (4514)

Golf

St. Thomas & Prince Islands (3524); Sierra Leone (5243, 5252)

Olympics

Hungary (4622); Latvia (1083); Poland (4587, 4588); Romania (6599-6605, 6599a-6604a, 6617-6621, 6617a-6620a, 6634-6635, 6634a-6635a, 6655-6656, 6655a); Slovenia (1479, 1488); Spain (4540)

Soccer

Poland (4599); Qatar (1150, 1154); Romania (6599, 6599a, 6662, 6662a, 6662b); St. Thomas & Prince Islands (3551, 3570)

Stamps On Stamps

Hungary (4630-4631, 4632); Romania (6652c); Sierra Leone (5272-5291)

Telecommunications

Mexico (3220); Paraguay (3150); Sierra Leone (5248); Spain (4509)

Textiles

Faroe Islands (803); St. Pierre & Miquelon (1110); Spain (4552)

Native Costumes

Mexico (3212b, 3212d); Oman (664a, 664c, 664d, 668b, 668c, 668e, 670-671, 672b, 672d, 673a, 673c, 674, 674c, 676, 676e, 680-681, 683-684); Portugal (4318); Qatar (1151, 1155a); Romania (6588-6589, 6588a); St. Vincent (4203); Samoa (1307, 1313, 1326); Sierra Leone (5142); Tanzania (2837)

Toys & Games

St. Thomas & Prince Islands (3568); Samoa (1317-1319); Sierra Leone (5147, 5179, 5191)

Chess

St. Thomas & Prince Islands (3497, 3517); Sierra Leone (5200, 5205)

United Nations

Hungary (4631); Oman (678-679); Portugal (4359-4360); Qatar (1153); Romania (6606-6609, 6606a-6609a); Spain (4537, 4558, 4559)

Wine

Romania (6659-6660, 6659a-6660a)

Women

Andorra (French) (848); Bahamas (1541-1545); Canada (3324, 3324a, 3326, 3326a); Faroe Islands (796); Hungary (4622, 4625c, 4632); Mexico (3209, 3212b, 3212d, 3214, 3219, 3222a, 3222f); New Zealand (2993, 2994a, 3009, 3009a, 3015); Norway (1919, 1920a); Oman (670-671, 676, 676e); Paraguay (3125, 3126, 3143); Poland (4592, 4600); Portugal (4282, 4283, 4298, 4301, 4319, 4336, 4338, 4339, 4354, 4371); Portugal (Azores) (623); Qatar (1155a); Romania (6576-6579, 6576a-6579a, 6600, 6600a, 6603, 6603a, 6605, 6612, 6617, 6617a, 6618, 6618a, 6621, 6645, 6645a, 6655-6656, 6655a); Russia (8342); St. Pierre & Miquelon (1086, 1094, 1109, 1111); St. Thomas & Prince Islands (3498a, 3499a, 3501b, 3503a, 3503d, 3522, 3523, 3543d, 3544a, 3545, 3546, 3550a, 3550d, 3553c, 3563, 3564, 3565, 3568, 3569, 3572); St. Vincent (4203, 4205); Samoa (1293, 1294, 1296, 1307, 1308, 1311, 1313, 1315, 1320, 1321, 1327, 1328, 1331, 1332, 1334); Sierra Leone (5134, 5135, 5136, 5138, 5140, 5142, 5145, 5148, 5196-5199, 5204c, 5204d, 5206, 5222, 5235, 5241, 5250, 5251); Slovenia (1477, 1488); South Georgia & South Sandwich Islands (667-669); Spain (4536, 4537, 4540, 4541, 4544, 4551, 4553); Tanzania (2837); Tristan da Cunha (1240-1242); United States (5693, 5693a)

Writers & Literature

Hungary (4625); Portugal (4287, 4366-4367); St. Vincent (4193-4194); Sierra Leone (5196-5199, 5241d, 5250); Slovenia (1477); Spain (4551. 4553); United States (5683, 5683a)

Journalism

Paraguay (3145); Portugal (4297, 4329, 4349-4351, 4370-4371); St. Thomas & Prince Islands (3500a); St. Vincent (4205)

Addendum

Unaccompanied minors, such as Norway (1749a, 1750a, 1751a), will only appear in By Topic listings that differ from those of the original stamps.

Number changes: To stamps in 2023 Catalogue, Gabon (1105 becomes 1106).