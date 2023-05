By Topic – May 2023

May 1, 2023, 8 AM

A Moldova stamp issued Oct. 22, 2021, is in two categories in the May By Topic Listing: Sports: Olympics, and Ships & Watercraft.

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the May 15, 2023 Scott Stamp Monthly fall into the following popular topical collecting areas.

Antarctic & Arctic

Moldova (1154)

Architecture

Algeria (1832-1833, 1835, 1844, 1845, 1850, 1851, 1859); Bahamas (1557); Colombia (1613c, 1613d, 1613h, 1614g); Egypt (2271, 2273, 2275, 2276); France (6266, 6269-6280, 6280a, 6317, C86, C88); Iraq (2149-2150, 2156); Jordan (2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2436, 2438, 2482, 2483, 2490); Kyrgyzstan (695d, 696, 697, 704); Luxembourg (1606); Macedonia (896); Malta (1746, 1747); Mexico (3243-3244, 3245, 3248, 3249, 3250, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3259, 3261, 3266, 3266e, 3270, 3270a, 3276-3277); Moldova (1106, 1123, 1133-1134, 1147); Morocco (1315a, 1319, 1320); Nepal (1146, 1149, 1150b, 1150c, 1150d); Netherlands (B775); New Zealand (3062, 3062a, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074a); Portugal (4380, 4385, 4417-4419, 4442); Portugal (Azores) (630, 631); Portugal (Madeira) (399, 400, 401); Switzerland (1883, 1887, 1892, B822); Syria (1842, 1845, 1866); Tunisia (1785, 1788l, 1794); Uruguay (2776, 2778, 2783, 2787)

Bridges

Algeria (1845); Colombia (1614g); France (C88); Moldova (1115); Morocco (1315, 1318)

Castles

Moldova (1119, 1126-1131); Netherlands (1650, 1650b); Portugal (4442); Switzerland (B822); Uruguay (2786)

Lighthouses

Mexico (3253); Uruguay (2788b)

Windmills

Iraq (2156); Mexico (3270, 3270a); Moldova (1128); Nigeria (902); Tunisia (1794)

Art

Algeria (1860-1863); Morocco (1319); United States (5763-5766, 5763a-5766a)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips

Colombia (1613e); France (6312); Malta (1746-1748)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips: Disney

Netherlands (B775)

Children’s Art

Mexico (3249); Tunisia (1793)

Paintings

Colombia (1614a, 1614d); Macedonia (890, 900); Mexico (3245a, 3245c, 3248, 3282); Moldova (1109, 1123-1125); Netherlands (1644, 1644g, 1644h, 1644i); Portugal (4393, 4425, 4426-4428); Uruguay (2778)

Pottery, Ceramics & Other Media

Algeria (1849); Egypt (2272c); Mexico (3229, 3237); Moldova (1108, 1110, 1120, 1122); Netherlands (1645, 1645g, 1645h, 1645i); Portugal (4392, 4415-4416); Switzerland (1894, 1895); Syria (1854)

Sculpture & Statues

Algeria (1844); Bahamas (1557); Colombia (1614h); Egypt (2266, 2272a, 2272c, 2277); French Polynesia (1296); Kyrgyzstan (697); Luxembourg (1612); Malta (1752); Mexico (3236, 3236a, 3248, 3259); Moldova (1115); Nepal (1148, 1150a, 1150d); Portugal (4392); Portugal (Azores) (631); Syria (1845b)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

Algeria (1845a); Benin (1510-1511); France (C86); Iraq (2156); Mexico (3270, 3270a); Portugal (4380-4383); Switzerland (1889, 1890); Tunisia (1794); Uruguay (2781, 2786)

Zeppelins, Airships & Balloons

Switzerland (1872)

Bicycles

Mexico (3279); Netherlands (1639, 1639a, B775e); Syria (1851f)

Children

Algeria (1832, 1846); Kosovo (473); Kyrgyzstan (702); Mexico (3253, 3269, 3282); New Zealand (3055-3058, 3058a, 3062a); Portugal (4414, 4428, 4437, 4438); Portugal (Madeira) (398, 399, 400); Switzerland (1884, B820-B821, B821a, B821b); Syria (1860); Tunisia (1793)

Coins & Currency

Netherlands (B775d); Portugal (4394-4398, 4429-4430)

Europa

Moldova (1118-1119); Netherlands (1646); Portugal (4401-4402); Portugal (Azores) (626-627); Portugal (Madeira) (396-397)

Explorers

French Polynesia (1293-1294, 1295, 1295a); Macedonia (905); Moldova (1154); Portugal (4426-4428)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

China (Taiwan) (4679-4681); Malta (1746); Moldova (1118-1119); Netherlands (1646); New Zealand (3055-3058, 3058a); Portugal (4401-4402); Portugal (Azores) (626-627); Portugal (Madeira) (396-397); Uruguay (2783, 2789)

Famous People

Syria Bashar al-Assad (1848)

Royalty

French Polynesia (1293); Iraq (2147); Jordan (2435, 2438); Moldova (1148); Netherlands (1648-1649, 1649c); Portugal (4397, 4398, 4425); Portugal (Madeira) (397, 398-401); South Georgia & South Sandwich Islands (674-675, 675a); Tristan da Cunha (1258-1259, 1259a); Tunisia (1788m, 1788q)

Fauna

Land Mammals

China (Taiwan) (4679-4681); Jordan (2445); Luxembourg (1607, 1609, 1610); Malta (1752a); Mexico (3241); Moldova (1118, 1125, 1131, 1148); Namibia (1414-1418); Netherlands (1642i, 1647, 1651b, 1651d, 1651e, 1651h, B775, F2); New Zealand (3055-3058, 3058a); Portugal (4400, 4402, 4403, 4405, 4406, 4407, 4416); South Georgia & South Sandwich Islands (675a); Switzerland (1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1898a); Uruguay (2778, 2786, 2787, 2789)

Land Mammals: Bats

Luxembourg (1608); Netherlands (1647)

Land Mammals: Cats

Moldova (1148); New Zealand (3074a); South Georgia & South Sandwich Islands (675a); United States (5766, 5766a)

Land Mammals: Dogs

Malta (1748); Moldova (1118); New Zealand (3069-3074, 3074a); Portugal (4438); Switzerland (1890)

Land Mammals: Elephants

Kyrgyzstan (695b)

Land Mammals: Horses

Kyrgyzstan (695c); Mexico (3248); Moldova (1118, 1127); Morocco (1307); Nigeria (902); Portugal (4383, 4401-4402, 4407, 4410, 4414, 4419, 4424, 4428, 4430, 4442); Portugal (Azores) (627, 631); Portugal (Madeira) (397, 401); Syria (1851c, 1863); Uruguay (2778, 2783)

Sea Mammals

Algeria (1852-1853)

Sea Mammals: Whales

Portugal (4413, 4414)

Birds

Algeria (1845b); Bahamas (1556-1559); Colombia (1613-1614); Egypt (2273, 2274, 2275); Jordan (2445); Mexico (3233, 3249, 3260, 3264, 3267, 3270, 3270a, 3275, 3276-3277, 3278, 3280); Moldova (1113, 1116, 1117, 1130, 1148); Netherlands (1642-1643, 1647, 1651, B775); Nigeria (902); Portugal (4404, 4416, 4428); South Georgia & South Sandwich Islands (675a); Switzerland (1898, 1898a); Tristan da Cunha (1259a); Tunisia (1788t, 1789-1792, 1792a, 1794); Uruguay (2781)

Insects

Colombia (1613f); Netherlands (1643b, 1643h, 1644b, 1644g, 1647c, 1647j, 1651j)

Insects: Butterflies & Moths

Moldova (1136-1139); Netherlands (1644, 1644h, 1644i, 1647)

Fish & Fishing

Algeria (1848); Bahamas (1556-1559); Egypt (2272); French Polynesia (1291-1292, 1291a-1292a); Kyrgyzstan (698-700); Malta (1748); Netherlands (1643); Portugal (4408-4410, 4411-4414); Tunisia (1788p); United States (5763, 5763a); Uruguay (2788a)

Fish & Fishing: Marine Life

Egypt (2272); Netherlands (1642)

Fish & Fishing: Shells

Bahamas (1556-1559); Mexico (3247); Netherlands (1642)

Reptiles & Amphibians

Colombia (1614e); Mexico (3236, 3236a, 3280)

Other Terrestrial Life

Nepal (1154)

Flags

Algeria (1844, 1845a, 1845c); Bahamas (1556-1559); Colombia (1613-1614); Egypt (2271); French Polynesia (1295a); Iraq (2156); Jordan (2428, 2429, 2431, 2432, 2435); Kyrgyzstan (696, 704); Macedonia (905); Malta (1753); Mexico (3248, 3251, 3260, 3266a, 3266b, 3266d, 3266e, 3270, 3270a); Moldova (1106, 1116, 1127); Nepal (1148); Netherlands (1653, 1653c); Portugal (4428); Switzerland (1886, 1887, 1888, 1891, 1891a, 1892-1893); Syria (1859); Tunisia (1785, 1788u, 1794); Uruguay (2777, 2783)

Flora

Colombia (1613b); Jordan (2445); Mexico (3256, 3280); Moldova (1156); Netherlands (1642e, 1651g); New Zealand (3061, 3062a); Syria (1865); Uruguay (2788b)

Flowers

China (Taiwan) (4679-4681); Colombia (1613a); France (6269, 6271, 6274, 6277, 6280a); Jordan (2491-2500); Macedonia (899); Malta (1751); Mexico (3233, 3246, 3264-3265); Moldova (1136-1139, 1140-1142, 1146); Nepal (1152-1153); Netherlands (1643, 1644, 1644g, 1644h, 1644i, 1647, B775, F2); Portugal (4400); Switzerland (1888); Syria (1850, 1853, 1858); Tunisia (1788)

Flowers: Orchids

Netherlands (1643, 1647f)

Flowers: Roses

Tunisia (1793)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Algeria (1808); France (6270, 6280a); Mexico (3239, 3239a); Moldova (1107-1108, 1129); Netherlands (B775c); New Zealand (3055, 3057, 3058, 3058a); Portugal (4428)

Gems, Minerals & Jewelry

Mexico (3236, 3236a); Netherlands (1646a); Portugal (4420-4424); South Georgia & South Sandwich Islands (674-675, 675a); Tristan da Cunha (1258-1259, 1259a)

Heraldry & Coats of Arms

Bahamas (1556-1559); Colombia (1613-1614); Egypt (2274); Jordan (2435); Mexico (3256, 3280); Moldova (1106, 1126-1131, 1148); Nigeria (902); Portugal (4394-4398, 4439-4442); South Georgia & South Sandwich Islands (675a); Tristan da Cunha (1259a)

Maps & Globes

Algeria (1808, 1847, 1851, 1861); Benin (1510-1511, 1518-1521); Iraq (2157); Jordan (2436); Mexico (3251, 3266b, 3266e); Moldova (1116); Nigeria (902); Portugal (4375, 4383, 4426-4428, 4429a); Portugal (Madeira) (397); Tunisia (1796)

Masks

Benin (1518-1521); Nepal (1154); Portugal (4435); Syria (1842)

Military

Algeria (1845a); Egypt (2273); Jordan (2434, 2482-2490); Kyrgyzstan (695, 697); Macedonia (902); Malta (1747); Mexico (3248, 3257); Moldova (1115); Morocco (1307); Nepal (1154b, 1154d); Netherlands (1653, 1653c); Switzerland (1884); Syria (1847, 1853, 1859); Uruguay (2777, 2781, 2783, 2786)

Motor Vehicles

Algeria (1845a); Jordan (2434, 2445, 2482-2490); Nepal (1154b); Nigeria (902); Switzerland (1886); Uruguay (2783)

Automobiles

Jordan (2431, 2433, 2490)

Mushrooms

Moldova (1143-1146); Netherlands (1651)

Nobel Prize

Portugal (4390)

Performing Arts

Dance

Uruguay (2785)

Music

Algeria (1838-1839); Colombia (1614c, 1614d, 1614f, 1614g); Iraq (2146); Luxembourg (1612a); Malta (1753); Mexico (3240, 3272); Moldova (1132, 1153); Nepal (1151d, 1151e); Netherlands (B775); Portugal (4383, 4402, 4407, 4410, 4414, 4416, 4419, 4424, 4428, 4430, 4442); Portugal (Azores) (627, 631); Portugal (Madeira) (397, 401); Switzerland (1888); Tunisia (1788g)

Movies, Television & Stars

Mexico (3272); New Zealand (3063-3068, 3063a-3068a); Portugal (4391, 4420-4424); Tunisia (1788e, 1788f, 1788h)

Theater

France (6350); Moldova (1106); Portugal (4391); Syria (1839); Tunisia (1788n)

Philately

Algeria (1860-1863); France (6266); Kyrgyzstan (695); Morocco (1323-1335); Netherlands (1653, 1653c); Switzerland (B822)

Prepared Foods and Culinary Arts

Malta (1751)

Railroads

Algeria (1845a, 1845b); Malta (1751a); Switzerland (1886, 1891, 1891a); Uruguay (2786)

Religion

Algeria (1835, 1850, 1859); Egypt (2271, 2273, 2275); France (C88); French Polynesia (1296); Iraq (2147-2148, 2149-2150, 2151-2153); Macedonia (890, 901); Malta (1746, 1753a); Mexico (3243, 3248, 3280); Moldova (1157); Nepal (1146, 1150); Portugal (4395, 4401-4402, 4417-4419, 4439-4442); Portugal (Azores) (628-631); Portugal (Madeira) (398-401); Switzerland (B822); Syria (1842, 1845a); Tunisia (1785, 1788r)

Christmas

Macedonia (900); Malta (1749-1751, 1752); Mexico (3278-3279); Moldova (1156); Switzerland (1894-1898, 1898a); Uruguay (2787)

Science & Technology

Moldova (1155); Morocco (1318); Portugal (4399); Switzerland (1890, B822); Uruguay (2782)

Archaeology

Egypt (2272); Moldova (1120-1122); Portugal (4415-4416)

Astronomy

Mexico (3244)

Computers & Mathematics

Algeria (1846); Netherlands (B775c)

Earth Science & Earth Features

Jordan (2445); Mexico (3256); Moldova (1124, 1125); Nepal (1147); Portugal (Azores) (626-627); Switzerland (1883)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Jordan (2445)

Medicine

Colombia (1614e); Macedonia (909); Malta (1753b); Mexico (3247, 3250, 3269); Moldova (1152); Portugal (4384, 4388, 4434-4437); Tunisia (1788i, 1795); Syria (1844)

Medicine: COVID-19 Pandemic

Benin (1518-1521); France (6317); Kosovo (471-474); Nepal (1154)

Ships & Watercraft

Algeria (1844, 1845a, 1845d); Bahamas (1556-1559); French Polynesia (1294, 1295, 1295a); Macedonia (905); Mexico (3251, 3267); Moldova (1105); Netherlands (1640, 1640a, 1653, 1653c); Portugal (4380, 4382, 4411-4414, 4428); Portugal (Madeira) (397, 398); Switzerland (1886); Syria (1861); Tristan da Cunha (1259a); Tunisia (1788p); Uruguay (2777, 2786, 2788a)

Space

Algeria (1845b); Iraq (2156); Mexico (3270, 3270a); Tunisia (1794)

Sports

Algeria (1840-1844); Netherlands (1637, 1637a, 1638, 1638a, 1639, 1639a, 1640, 1640a); Syria (1855); Tunisia (1788u)

Olympics

Macedonia (906-907); Moldova (1105, 1111-1112); Syria (1851)

Soccer

Mexico (3276-3277); Netherlands (1641, 1641a)

Stamps On Stamps

Algeria (1861); Malta (1750, 1751); Mexico (3258)

Telecommunications

French Polynesia (1291-1292, 1291a-1292a); Jordan (2436)

Textiles

Algeria (1848); Mexico (3231, 3233)

Native Costumes

Algeria (1832, 1838); Iraq (2147-2148, 2151, 2153); Jordan (2435); Kyrgyzstan (701-703); Malta (1748); Moldova (1119, 1135); Morocco (1320, 1323-1335); Nepal (1151); Portugal (4414, 4428); Portugal (Azores) (629, 630); Switzerland (1888); Tunisia (1788c, 1788d, 1788p)

Toys & Games

Malta (1751); Mexico (3235); Switzerland (1892-1893)

United Nations

Benin (1510-1511); Moldova (1116); Portugal (4372-4375)

Universal Postal Union

Iraq (2156); Mexico (3270, 3270a); Tunisia (1794)

Wine

Moldova (1107-1108, 1147)

Women

Algeria (1832, 1849); Bahamas (1559); Benin (1518-1521); Colombia (1613a, 1613g, 1613i, 1614a, 1614b, 1614d); France (6317, 6344-6345, 6346-6349, 6347a, 6349a); Kosovo (471, 473, 474); Kyrgyzstan (701-703); Luxembourg (1606); Macedonia (902); Malta (1748); Mexico (3235, 3247, 3250, 3251, 3252, 3260, 3262, 3269, 3272, 3275, 3282); Moldova (1106, 1109, 1115, 1135, 1148); Morocco (1320); Nepal (1151, 1154); Netherlands (1638, 1638a, 1641, 1641a, 1645, 1645g, 1646, 1649, 1649c); New Zealand (3059-3062, 3062a); Portugal (4372, 4384, 4386, 4388, 4389, 4391, 4392, 4394, 4398, 4399-4400, 4414, 4419, 4428, 4431-4432, 4434, 4435, 4438); Portugal (Azores) (627a); Portugal (Madeira) (396-397, 398-401); South Georgia & South Sandwich Islands (674-675, 675a); Switzerland (1884, 1885); Syria (1838, 1844, 1855a, 1859); Tristan da Cunha (1258-1259, 1259a); Tunisia (1788, 1795); Uruguay (2778, 2785, 2786)

Writers & Literature

Colombia (1613, 1614b, 1614c); France (6350); Iraq (2146, 2154-2155); Macedonia (893-895, 903); Mexico (3242, 3246, 3261); Moldova (1113-1114); New Zealand (3059-3062, 3062a, 3069-3074, 3074a); Portugal (4386, 4389, 4390); Tunisia (1788a, 1788v)

Journalism

Jordan (2436)

Addendum

Unaccompanied minors, such as Austria (3010a), will only appear in By Topic listings that differ from those of the original stamps.