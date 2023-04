By Topic – November 2020

Nov 2, 2020, 9 AM

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the Nov. 16, 2020 Linn's Stamp News Monthly Edition fall into the following popular topical collecting areas.

Antarctic & Arctic

British Antarctic Territory (577-579, 580-585, 586-590); Djibouti (1885, 1895); Norway (1877A)

Architecture

Andorra (French) (821); Armenia (1222, 1223); Belgium (2915, B1189); Bolivia (1587); British Antarctic Territory (576, 581, 582, 583, 584, 585); China (Taiwan) (4545); Croatia (1181, 1182, 1183, 1186-1189, 1191); Curaçao (405b); Denmark (1850, 1850a, 1851); Djibouti (1862-1877); Estonia (921, 924-925); Faroe Islands (762); Georgia (571); Great Britain (3952c, 3966, 3967, 3968, 3969, 3969b, 3970, 3973b, 3974, 3974e, 3975, 3980, 3982, 3985a, 3988, 4003, 4005-4011, 4012, 4014, 4018, 4019); Great Britain (Jersey) (2352a, 2353, 2360); Greenland (839, 840); Latvia (1050); Liechtenstein (1815); Lithuania (1166); Montenegro (463); New Zealand (2926, 2929a); Norway (1877A, 1898); Portugal (4198, 4216, 4224, 4226, 4227, 4228e, 4228f); Surinam (1593a, 1593c); Vatican City (1746)

Bridges

Portugal (4226)

Castles

Bulgaria (4935); Denmark (1847, 1847a); Liechtenstein (1815a); Portugal (4234, 4235)

Lighthouses

Djibouti (1887, 1897); Great Britain (3986)

Art

Croatia (1181); Latvia (1055); Liechtenstein (1811, 1815a); Norway (1898); Portugal (4195, 4196)

Children’s Art

Great Britain (Guernsey) (1561-1568); Great Britain (Alderney) (679-682)

Paintings

Armenia (1224-1225); Caribbean Netherlands (109); Croatia (1182, 1184); Djibouti (1898-1913, 1913a); Great Britain (4011d); Liechtenstein (1815b, 1815c); Montenegro (458); New Zealand (2926-2929, 2929a); Norway (1877A); Portugal (4197, 4202, 4203, 4204, 4205, 4207, 4208, 4209, 4211)

Pottery, Ceramics & Other Media

Great Britain (3964, 3987); Great Britain (Northern Ireland) (53); Portugal (4210)

Sculpture & Statues

Belgium (B1189a); Bolivia (1587); British Antarctic Territory (576); Croatia (1179); Denmark (1849, 1850a); Georgia (571); Great Britain (3952c, 3974c, 3974d, 3974e, 3989, 3990, 3991, 3992, 4009, 4010, 4011a, 4011c, 4016, 4019e); Portugal (4191, 4198, 4200, 4201, 4202, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4212, 4225, 4228a, 4228b, 4228d, 4228e)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

Curaçao (405); Djibouti (1876); Great Britain (3953d, 3953e); Great Britain (Guernsey) (1567); New Zealand (2926, 2929a); Portugal (4229-4231)

Parachutes

New Zealand (2926, 2929a)

Bicycles

Great Britain (Jersey) (2360); Greenland (839); Latvia (1048)

Children

Armenia (1225); Australia (5165-5166, 5166a); British Antarctic Territory (575); Canada (3250, 3250a); Croatia (1182a); Denmark (1852); Faroe Islands (762); Georgia (569); Great Britain (3966, 3968, 3969, 3969b, 3970, 3973b); Great Britain (Alderney) (680); Greenland (821, 840-841); Norway (1897); Surinam (1593d)

Coins & Currency

Portugal (4217-4220, 4236, 4237)

Endangered Species

Australia (5173-5178, 5178a)

Europa

Andorra (French) (820); Armenia (1222); Belgium (2916); Croatia (1182); Denmark (1851); Estonia (924-925); Latvia (1048-1049); Lithuania (1165-1166); Montenegro (461, 461a); Norway (1895); Portugal (4222-4223)

Explorers

British Antarctic Territory (575-576, 577, 578); Norway (1877A); Portugal (4199-4200)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

Belarus (1170); Great Britain (3987, 3991, 3992, 3996, 3997b, 4001b, 4003a, 4003j, 4003k); Liechtenstein (1815b); Portugal (4217)

Famous People

Georgia Mohandas K. Gandhi (568); Lech Kaczinski (571)

Royalty

Denmark (1852b); Great Britain (4002g, MH487-MH493, MH494, MH494a); Greenland (838, 839); Norway (1877A, 1897); Portugal (4232, 4233, 4236)

Fauna

Land Mammals

Australia (5175, 5178, 5178a); Belarus (1170); Canada (B30, B30a); Croatia (1182b); Djibouti (1885a, 1885c); Faroe Islands (760); Great Britain (3990); Great Britain (Alderney) (682); Greenland (842-843); Lithuania (1156); Montenegro (458); Portugal (4185, 4186, 4189, 4190, 4190a, 4199a, 4223a); United States (5528, 5529, 5529b)

Land Mammals: Cats

Belgium (2916a, B1189a, B1189d); Bolivia (1587); Denmark (1851); Estonia (920); Georgia (571); Great Britain (3996, 3997b, 4001b, 4003a, 4003j, 4003k); Great Britain (Scotland) (56a); Norway (1877A)

Land Mammals: Dogs

Djibouti (1878, 1888); Estonia (924); Great Britain (Jersey) (2360); Greenland (841); Latvia (1048); Lithuania (1153); Norway (1899-1902)

Land Mammals: Horses

Armenia (1222); Belgium (2916); Croatia (1182); Denmark (1851a, 1852b); Djibouti (1863a, 1863b, 1871); Estonia (924); Faroe Islands (763); Georgia (571); Great Britain (3991, 4016, 4019e); Great Britain (Scotland) (56a); Greenland (839); Latvia (1049); Montenegro (461, 461a); Portugal (4187, 4188, 4190a, 4198, 4206, 4211, 4216, 4223, 4228, 4231, 4234, 4235, 4236, 4237)

Sea Mammals

Djibouti (1879, 1889); Portugal (4217)

Sea Mammals: Whales

Djibouti (1895); Norway (1896)

Birds

Argentina (1889A); Armenia (1223); Australia (5176, 5178a); Belarus (1172); British Antarctic Territory (579, 583, 584, 585); Canada (B30, B30a); Djibouti (1880, 1881, 1882, 1885b, 1885d, 1890, 1891, 1892, 1895); Estonia (923); Faroe Islands (760, 762); Georgia (571); Great Britain (3956, 3960, 3996, 3997b, 4001b, 4003a, 4003j, 4003k, 4018d); Greenland (839c); Latvia (1052-1053); Norway (1896); Portugal (4224)

Insects: Butterflies & Moths

Australia (5173, 5178a); Canada (B30, B30a); Djibouti (1883, 1893); Estonia (930, 930a)

Fish & Fishing

Andorra (French) (822); Djibouti (1880c, 1882b, 1884, 1894); Faroe Islands (760); Norway (1896)

Fish & Fishing: Marine Life

Djibouti (1884, 1894); Faroe Islands (760)

Fish & Fishing: Shells

Canada (B30, B30a); Djibouti (1863a)

Reptiles & Amphibians

Australia (5174, 5177, 5178a)

Other Terrestrial Life

Canada (3248, 3250a); China (Taiwan) (4545)

Dinosaurs & Prehistoric Animals

Armenia (1219-1220); Djibouti (1869, 1877)

Fire Fighting

Djibouti (1865, 1873); Germany (B1170-B1172)

Flags

Belgium (B1189c, B1189d); Bolivia (1587); British Antarctic Territory (577, 578, 583, 585); Bulgaria (4936); Curaçao (376); Denmark (1851, 1852b); Djibouti (1860-1861); Estonia (921, 929); Georgia (571); Great Britain (3966, 3968, 3969b, 3972, 3973b); Great Britain (Scotland) (56a); Great Britain (Guernsey) (1568); Greenland (840-841); Norway (1877A, 1897); Portugal (4199b, 4200, 4225, 4227, 4228f, 4235); United States (5524)

Flora

Australia (5167, 5169a, 5170, 5172a); Canada (B30, B30a); Djibouti (1909, 1912, 1913a); Great Britain (3958); Great Britain (England) (41); United States (5527, 5529b)

Flowers

Australia (5165-5166, 5166a); Croatia (1177); Djibouti (1882b, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1911, 1913, 1913a); Faroe Islands (760); Georgia (570); Germany (3178); Great Britain (3952c, 3962, 3966, 3969b); Great Britain (Scotland) (55, 56a); Great Britain (Wales & Monmouthshire) (55); Greenland (838); Israel (2261-2263); Latvia (1051); Norway (1897); Portugal (4203, 4224, 4225, 4228b, 4228d); United States (5524)

Flowers: Roses

Croatia (1185); Faroe Islands (765); Great Britain (England) (42); Portugal (4228a)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Croatia (1176, 1177); Djibouti (1896); Great Britain (Jersey) (2358, 2359a); Lithuania (1167); Portugal (4233)

Heraldry & Coats of Arms

Bulgaria (4935); Croatia (1183); Denmark (1851); Estonia (920); Georgia (571); Great Britain (Scotland) (56a); Norway (1877A); Portugal (4213-4216, 4222-4223, 4234)

Judaica

Great Britain (3974a, 3974e); Israel (2258-2260); Lithuania (1164)

Maps & Globes

Andorra (French) (820); Belgium (2916); Bolivia (1587); Bulgaria (4936); Curaçao (376); Denmark (1851); Great Britain (4001, 4001b, 4003h); Great Britain (Alderney) (679); Great Britain (Jersey) (2357, 2359a); Norway (1877A); Portugal (4193, 4199-4200, 4221)

Masks

Portugal (4228f)

Military

Armenia (1221, 1223); British Antarctic Territory (580); Croatia (1179); Djibouti (1860-1861, 1868, 1876); Georgia (569); Great Britain (3953c, 3966-3974); New Zealand (2926-2929, 2929a); Norway (1897); Portugal (4193, 4235)

Motor Vehicles

China (Taiwan) (4545b); Curaçao (405b); Djibouti (1865, 1868a, 1868c, 1873); Germany (B1170-B1172); Great Britain (3952c, 3967, 3969b); Great Britain (Guernsey) (1567); New Zealand (2927, 2928, 2929a); Portugal (4223)

Automobiles

Curaçao (405b); Djibouti (1863, 1864, 1871, 1872); Great Britain (3952c, 3953, 3953e, 3955, 3955a); Great Britain (Jersey) (2346, 2348, 2349, 2351, 2352a, 2353, 2360); Surinam (1593f)

Motorcycles

Great Britain (Jersey) (2345, 2347, 2350, 2352, 2352a)

Mushrooms

Djibouti (1886, 1896); Montenegro (459)

Nobel Prize

Georgia (569); Norway (1877A)

Performing Arts

Dance

Portugal (4227)

Music

Bulgaria (4935); Denmark (1851a); Estonia (926-928); Faroe Islands (760); Gibraltar (1750); Great Britain (4017, 4019f); Great Britain (Jersey) (2355, 2357, 2359a, 2360); Latvia (1054); Lebanon (818); Norway (1877A); Portugal (4197-4198)

Music: Rock Stars

Great Britain (3994-4004, 3997b, 4001b, 4001c, 4002f, 4002g, 4003k)

Movies, Television & Stars

Faroe Islands (761-762); Great Britain (3947-3955, 3950a, 3952b, 3952c, 3953e, 3955a, 3975-3985, 3984a, 3985a, 3985b, MH439b)

Theater

Belarus (1171); Belgium (B1189c); Latvia (1054); Lithuania (1154)

Petroleum

Great Britain (Jersey) (2353)

Philately

Greenland (839); Norway (1877A)

Railroads

Belgium (B1189); China (Taiwan) (4545b); Djibouti (1866, 1867, 1874, 1875); Great Britain (3969, 3969b); New Zealand (2927, 2929a); Portugal (4223a)

Religion

Andorra (French) (821); Armenia (1222); Belgium (B1189a, B1189b); Bolivia (1587); Canada (3251, 3251a); Croatia (1182, 1184, 1188, 1189, 1190); Denmark (1850, 1850a, 1851); Faroe Islands (765-766); Georgia (569); Great Britain (4011b, 4011c); Lithuania (1153); Montenegro (463); Portugal (4202, 4203, 4205, 4207, 4211, 4213-4216, 4224-4228); Vatican City (1745, 1747)

Christmas

Lithuania (1155-1156); United States (5526-5529, 5529b)

Popes

Vatican City (1746)

Science & Technology

British Antarctic Territory (575-576); Gibraltar (1748); Great Britain (4019)

Archaeology

Armenia (1212-1218); Great Britain (3986-3993); Portugal (4212)

Astronomy

China (Taiwan) (4537-4540, 4540a)

Earth Science & Earth Features

Australia (5167-5172, 5169a, 5172a); Bolivia (1587); British Antarctic Territory (586-590); Croatia (1176-1178, 1182); Denmark (1848, 1848a, 1852); Great Britain (3959); Liechtenstein (1814c, 1814d); Montenegro (462); New Zealand (2922, 2924, 2925, 2925a, 2925b); Norway (1877A, 1895)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Liechtenstein (1814a, 1814b); New Zealand (2923)

Medicine

Australia (5165-5166, 5166a); Canada (3246-3250, 3250a); Gibraltar (1749); Great Britain (3967, 3969b); New Zealand (2926, 2929, 2929a)

Medicine: COVID-19 Pandemic

China (Taiwan) (4545); Curaçao (406); Great Britain (Guernsey) (1561-1568); Great Britain (Alderney) (679-682)

Scouting

Estonia (922)

Ships & Watercraft

Bolivia (1587); British Antarctic Territory (575, 577, 580); Bulgaria (4935a); Croatia (1183, 1188, 1189); Denmark (1851); Djibouti (1860-1861); Great Britain (3952c, 3953c 3953e); Greenland (839, 841); Montenegro (462); Norway (1877A, 1896); Portugal (4199b, 4200, 4225); United States (5524); Vatican City (1747a)

Sports

China (Taiwan) (4541-4544); Djibouti (1863, 1871); Great Britain (3952c); Great Britain (Jersey) (2345-2353, 2352a)

Basketball

Great Britain (Jersey) (2360)

Golf

Great Britain (3952c)

Olympics

Belgium (2915); Liechtenstein (1812-1813)

Soccer

Belgium (2914)

Stamps On Stamps

Norway (1877A)

Telecommunications

Bolivia (1587); Great Britain (Jersey) (2359, 2359a, 2360)

Textiles

Great Britain (Northern Ireland) (52); Great Britain (Scotland) (56, 56a); Liechtenstein (1811); Portugal (4203)

Native Costumes

Bolivia (1587); Croatia (1182)

Toys & Games

Great Britain (3983); United States (5528, 5529b)

Chess

Djibouti (1862, 1870); Faroe Islands (763-764)

United Nations

Bulgaria (4936); Denmark (1846-1850, 1847a, 1848a, 1850a)

Wine

Great Britain (4019)

Women

Armenia (1225); Belgium (2915); Bolivia (1587); British Antarctic Territory (575); Canada (3247, 3249, 3250a); Caribbean Netherlands (109); China (Taiwan) (4541, 4542, 4543, 4545); Croatia (1181, 1182, 1186, 1187); Curaçao (405); Denmark (1852a); Faroe Islands (761-762, 764); Georgia (569, 570); Gibraltar (1748, 1749); Great Britain (3948, 3949, 3950a, 3952, 3952b, 3952c 3953e, 3955a, 3966, 3967, 3968, 3969, 3969b, 3970, 3973, 3973b, 3974a, 3974e, 3975-3985, 3984a, 3985a, 3985b, 4002g, 4011d, 4015, 4016, 4017, 4019, MH487-MH493, MH494, MH494a); Great Britain (Alderney) (679, 680); Great Britain (Jersey) (2356, 2359a, 2360); Greenland (821, 838, 841); Israel (2259); Latvia (1048, 1054); Liechtenstein (1812-1813); Norway (1897); Portugal (4201, 4202, 4203, 4205, 4209, 4224, 4227, 4230, 4231, 4232-4234); Surinam (1593c, 1593d, 1593e, 1593f)

Writers & Literature

Belarus (1171); Bulgaria (4937); Croatia (1180, 1181); Georgia (569); Germany (3179); Great Britain (3956-3965, 4012-4021, 4021a); Israel (2258-2260); Lithuania (1153); Montenegro (457, 460); Portugal (4191, 4192, 4193, 4194); Surinam (1593b)