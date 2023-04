By Topic - October 2016

Oct 3, 2016, 5 AM

This Austria stamp issued July 16, 2016, highlighting the country’s wine regions is included in three categories in the October By Topics listing: Architecture; Fruits, Vegetables & Food Crops; and Wine.

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the Oct. 17, 2016 Linn’s Stamp News Monthly Edition fall into the following popular topical collecting areas.

Antarctic & Arctic

Australian Antarctic Territory (L196-L200, L200a); Chile (1625, 1626)

Architecture

Albania (2975, 2976); Algeria (1641, 1642, 1648, 1649, 1652-1653, 1656-1657, 1661); Andorra (French) (755b, 759, 760); Andorra (Spanish) (421, 422); Argentina (B221-B224); Armenia (1045, 1047, 1057, 1059); Australia (4463, 4467, 4467a); Austria (2610, 2613, 2614, 2618, 2623, 2624, 2625); Azerbaijan (1102-1104, 1103a, 1108-1111, 1114); Bahrain (727-730, 731c, 731f, 731g); Bangladesh (836, 837); Barbados (1254); Chile (1631a, 1632b, 1633, 1635); French Polynesia (1158, 1169); Germany (2893-2894, 2894a, 2897, 2902-2903, 2903a, 2904-2905, 2905a, 2911-2914, 2914a, 2915, 2922, B1118); Italy (3346, 3353, 3356-3359, 3360); Poland (4226, 4227, 4233); Slovenia (1171, 1172, 1174-1178); Viet Nam (3542, 3543)

Bridges

Australia (4454, 4459, 4459a, 4462-4467, 4467a); Bahrain (730); Germany (2911, 2913, 2914a)

Castles

Chile (1631)

Lighthouses

Germany (2928-2929)

Windmills

Algeria (1664-1665); Andorra (French) (760); Andorra (Spanish) (422); Austria (2614); Azerbaijan (1102-1104, 1103a); Germany (2915); Slovenia (1172)

Art

Austria (2597, 2602); Italy (3332)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips

French Polynesia (1165); Poland (4226)

Children’s Art

Armenia (1051-1052)

Paintings

Algeria (1658, 1659); Andorra (Spanish) (420, 423); Austria (2601, 2603, 2609, 2623); Croatia (1002); French Polynesia (1169); Germany (2908); Italy (3351); Slovenia (1188)

Pottery, Ceramics & Other Media

Albania (2976-2977); Austria (2622); Chile (1631b, 1633c); Italy (3365)

Nudes

Andorra (French) (759); Austria (2601)

Sculpture & Statues

Albania (2978b, 2878d); Andorra (French) (757, 759); Armenia (1058); Austria (2621); Chile (1627, 1628, 1633); French Polynesia (1169); Germany (2909, 2910, 2922); Poland (4227, 4233, 4237); Viet Nam (3541)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

Algeria (1663); Antigua (3312d); Australia (4453, 4458, 4458a); Bahrain (730); Bangladesh (842); Chile (1634); Germany (2930); Viet Nam (3543)

Zeppelins, Airships & Balloons

Antigua (3312a); Italy (3343)

Parachutes

Armenia (1051); Chile (1632c)

Bicycles

Andorra (French) (760); Andorra (Spanish) (422); Austria (2614); Azerbaijan (1102-1104, 1103a); French Polynesia (1166, 1167); Germany (2915); Poland (4237b); Slovenia (1172, 1184a)

Children

Algeria (1666-1667); Andorra (French) (755); Armenia (1047a); Australia (4452, 4454, 4457, 4457a, 4459, 4459a); Austria (2623, B397); Bahrain (723a, 724n, 729, 730); Bangladesh (843); Germany (B1111-B1114, B1114a); Italy (3360, 3366); Poland (4228, 4233)

Coins & Currency

Australia (4451, 4451a, 4451b); Bahrain (731, 731g)

Europa

Andorra (French) (760); Andorra (Spanish) (422); Armenia (1053); Austria (2614); Azerbaijan (1102-1104, 1103a); Germany (2915); Slovenia (1172-1173)

Explorers

Australian Antarctic Territory (L196-L200, L200a)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

Albania (2978d); Andorra (French) (757, 761); Austria (2619); Azerbaijan (1101); French Polynesia (1164); Germany (2909, 2910, B1111-B1114, B1114a); Italy (3364); Slovenia (1170)

Famous People

Viet Nam Ho Chi Minh (3542);

Royalty

Australia (4451, 4451a, 4451b, 4468, 4469a, 4474, 4474a, 4475a, 4475b, 4475c, 4475e, 4479, 4480a); Bahamas (1453-1457); Bahrain (723, 724, 725-726, 727-730, 731, 731g); Germany (2908); Italy (3344);

Fauna

Land Mammals

Albania (2978c); Andorra (French) (755a); Andorra (Spanish) (419); Armenia (1059b); Australia (4451, 4451a, 4451b, 4452, 4453, 4456, 4457, 4457a, 4458, 4458a, 4461, 4461a); Austria (2606); Azerbaijan (1101); Chile (1631b, 1633); Croatia (999); French Polynesia (1164); Germany (2898, 2900, 2901a, 2929, B1111-B1114, B1114a, B1118); United States (5109, 5112. 5114, 5117, 5119, 5120, 5125a)

Land Mammals: Cats

Armenia (1054); Poland (4228, 4232); United States (5111, 5122, 5125a)

Land Mammals: Dogs

Andorra (Spanish) (420); Austria (2600); French Polynesia (1165); Poland (4226, 4228); United States (5106, 5125, 5125a)

Land Mammals: Elephants

Poland (4227)

Land Mammals: Horses

Antigua (3312f); Armenia (1045); Australia (4469a, 4470a); Bahrain (730); United States (5123, 5125a)

Sea Mammals

Bahamas (1449-1452)

Birds

Algeria (1651); Andorra (French) (755a, 760); Andorra (Spanish) (422); Aruba (480-483); Australia (4451, 4451a, 4451b, 4452, 4457, 4457a, 4493, 4493a, 4497, 4498a, 4498b, 4499-4506, 4499a, 4500a, 4500b, 4501a, 4501b, 4502a, 4502b, 4502c, 4502d, 4506a); Austria (2614); Azerbaijan (1102-1104, 1103a, 1112); Bahrain (730); Chile (1633); Germany (2896, 2899, 2901, 2901a, 2915, B1118); Italy (3342, 3345); Kyrgyzstan (516); Poland (4226, 4232); Slovenia (1172, 1179-1183); United States (5115, 5124, 5125a, 5126-5129, 5129b)

Insects: Butterflies & Moths

Aruba (484-491); Australia (4481-4488, 4488a, 4487a, 4487b, 4488a); Germany (2923, B1118)

Fish & Fishing

Australia (4454, 4459, 4459a); Croatia (1001); French Polynesia (1160); Slovenia (1187); United States (5107, 5110, 5125a)

Fish & Fishing: Marine Life

Albania (2980-2981); Australia (4454, 4459, 4459a); United States (5118, 5125a)

Fish & Fishing: Shells

Australia (4454, 4459, 4459a); United States (5118, 5125a)

Reptiles & Amphibians

Algeria (1651); United States (5108, 5113, 5116, 5121, 5125a)

Other Terrestrial Life

Germany (2924)

Flags

Albania (2975); Algeria (1651, 1661, 1663, 1666, 1669); Australia (4473, 4474a, 4475a, 4475b, 4475d, 4475e, 4478, 4480a); Australian Antarctic Territory (L198, L200a); Austria (2617, 2619); Azerbaijan (1109); Bahrain (726, 729, 730); Bangladesh (836, 849); Chile (1632a, 1633a, 1635); Croatia (998, 1002); French Polynesia (1167, 1168); Germany (2909, 2910, 2927); Italy (3340, 3343); Poland (4227, 4229, 4237); Slovenia (1185, 1186, 1188); Viet Nam (3544)

Flora

Aruba (492, 493); Bahrain (724, 7331, 731g); French Polynesia (1170); Italy (3348)

Flowers

Andorra (French) (757, 761); Armenia (1048-1050, 1055, 1058); Aruba (494, 495, 496); Australia (4398-4404; 4404a, 4404b, 4404c, 4431, 4432, 4453, 4456, 4458, 4458a, 4461, 4461a, 4469, 4469a, 4470, 4470a, 4471-4480, 4474a, 4475a, 4475b, 4475c, 4475d, 4475e, 4480a, 4491, 4491a, 4495, 4498a, 4498b); Austria (2607, 2616, 2620, 2623); Bahrain (724); Barbados (1259); French Polynesia (1164); Germany (2882, 2883, 2899, 2901, 2901a, 2919, 2921, 2921a, B1111, B1112, B1114, B1114a, B1118); Italy (3342); Poland (4230, 4232, 4234); Slovenia (1170); Viet Nam (3544, 3546-3547, 3547a, 3548)

Flowers: Roses

Australia (4424, 4426, 4434, 4434a, 4436, 4436a, 4489-4490, 4490a); Germany (2919, 2921, 2921a)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Australia (4455, 4460, 4460a, 4491-4498, 4491a, 4492a, 4493a, 4494a, 4498a, 4498b, 4508a); Austria (2625); Bahrain (724d, 724k, 724l); French Polynesia (1159); Germany (2893-2894, 2894a, 2906, B1113); Poland (4234); United States (5037)

Gems, Minerals & Jewelry

Antigua (3310-3311); Australia (4433, 4440, 4440a, 4468-4470, 4469a, 4470a); Austria (2599, 2604)

Heraldry & Coats of Arms

Andorra (French) (755a); Andorra (Spanish) (419); Armenia (1045); Australia (4451, 4451a, 4451b); Austria (2606, 2607, 2619); Bahrain (725-726, 730, 731, 731g); Chile (1631, 1632); Slovenia (1169)

Holograms & 3-D

Austria (2620)

Judaica

Germany (2907)

Maps & Globes

Albania (2975); Algeria (1646-1647, 1662, 1667, 1668); Andorra (French) (755); Andorra (Spanish) (424); Australia (4430, 4452-4461, 4457a, 4458a, 4459a, 4460a, 4461a, 4473, 4474a, 4475a, 4475b, 4475d, 4475e, 4478, 4480a, 4492, 4492a, 4493, 4493a, 4496, 4497, 4498a, 4498b); Austria (2617); Azerbaijan (1099, 1114); Bangladesh (836, 845); Chile (1624-1629, 1630); Poland (4227); Slovenia (1173)

Military

Algeria (1663); Antigua (3312-3313); Armenia (1046); Australia (4471-4480, 4474a, 4475a, 4475b, 4475c, 4475d, 4475e, 4480a, 4489-4490, 4490a); Austria (2612, 2617); Bahrain (723b); Bangladesh (837, 842); Chile (1631a, 1634, 1635); Croatia (1002); Italy (3335); Poland (4227, 4233); Slovenia (1188)

Motor Vehicles

Germany (B1118)

Automobiles

Azerbaijan (1110, 1113-1114); Bahrain (728, 730); Chile (1633a); Germany (2889-2892, 2892a, B1118); Poland (4227)

Motorcycles

Austria (2605)

Mushrooms

Italy (3348)

Nobel Prize

Germany (2907)

Performing Arts

Dance

Andorra (French) (761)

Music

Albania (2972d); Armenia (1056, 1057); Australia (4455, 4460, 4460a); Austria (2606); Azerbaijan (1100); French Polynesia (1159); Poland (4209)

Music: Rock Stars

Argentina (2773-2774)

Movies, Television & Stars

Albania (2974d); Australia (4507-4509, 4508a, 4509a); Austria (2608); Azerbaijan (1100, 1105); Poland (4226); United States (5132-5135)

Theater

Azerbaijan (1110); Barbados (1251)

Petroleum

Algeria (1664-1665); Bahrain (730, 731b, 731g)

Philately

French Polynesia (1169); Italy (3342-3344); Poland (4227)

Printing

Germany (2896)

Railroads

Albania (2971)

Red Cross

Armenia (1046b, 1047b)

Religion

Algeria (1652-1653); Andorra (French) (755a); Andorra (Spanish) (419, 420); Armenia (1060b); Austria (2604, 2610, 2613, 2620, 2622); Azerbaijan (1108); Bahrain (731f, 731g); Bangladesh (846-847); Barbados (1256); Chile (1632a); Germany (2897, 2904-2905, 2905a, 2916, 2922, B1118); Italy (3365); Poland (4230, 4237); Slovenia (1171)

Christmas

Chile (1630); Italy (3351-3352)

Popes

Italy (3356-3359)

Science & Technology

Albania (2974a); Algeria (1646-1647, 1664-1665, 1668); Austria (2598); Bahamas (1449-1452); Italy (3333, 3334, 3335, 3340-3341)

Archaeology

Albania (2978)

Computers & Mathematics

Bangladesh (845); Kyrgyzstan (513)

Earth Science & Earth Features

Albania (2970); Chile (1632d); Germany (2888, 2925-2926, 2926a, B1118); Poland (4231)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Albania (2970a)

Medicine

Aruba (492-496); Australia (4473, 4474, 4474a, 4475a, 4475b, 4474c, 4475d, 4475e, 4478, 4479, 4480a); Barbados (1257); Italy (3353, 3355, 3366); Poland (4232)

Scouting

Bangladesh (843-844)

Ships & Watercraft

Antigua (3312b, 3312c); Armenia (1046b); Australia (4462, 4465, 4467a, 4492, 4492a, 4496, 4498a, 4498b); Australian Antarctic Territory (L196, L197, L199, L200, L200a); Azerbaijan (1109); Bahrain (728, 729, 730, 731, 731g); Bangladesh (838-839, 842); Chile (1632a, 1632c); Croatia (1002); French Polynesia (1166-1168); Germany (2909, 2910, 2911-2914, 2914a); Poland (4237a); Slovenia (1169, 1184b, 1186, 1188); United States (5105)

Space

Algeria (1669); Azerbaijan (1099, 1105, 1106); Kyrgyzstan (513, 517); United States (5132-5135)

Sports

Andorra (French) (756); Australia (4409-4423; 4413a, 4414a, 4415a, 4416a, 4417a, 4418a, 4419a, 4420a, 4421a, 4422a, 4423a, 4456, 4461, 4461a); Azerbaijan (1113-1114); Bahrain (728, 730); Barbados (1260); Croatia (999-1000); Germany (B1116)

Golf

Germany (B1117)

Olympics

Poland (4237); Slovenia (1184)

Soccer

Albania (2973); Austria (2619); Chile (1632b); Germany (B1115)

Stamps On Stamps

Austria (2607); Italy (3344)

Telecommunications

Albania (2979); Algeria (1669); Azerbaijan (1099, 1105, 1106); Germany (2895); Kyrgyzstan (513)

Textiles

Slovenia (1170)

Native Costumes

Algeria (1655-1656); Austria (2611, 2616); Bahrain (723, 724, 725-726, 727-730, 731, 731g); Bangladesh (846); French Polynesia (1161-1163); Germany (2917); Viet Nam (3541-3542)

Toys & Games

Armenia (1053); Australia (4454, 4459, 4459a, 4508, 4508a)

United Nations

Albania (2975); Algeria (1662); Austria (2617, B397); Germany (2897)

Wine

Australia (4425, 4435, 4435a); Austria (2625); Germany (B1113)

Women

Algeria (1654, 1655-1656, 1666-1667); Andorra (French) (756, 757, 759, 761); Antigua (3312d); Armenia (1045, 1059a); Australia (4411e, 4418, 4418a, 4451, 4451a, 4451b, 4468, 4469a, 4473, 4474, 4474a, 4475a, 4475b, 4475c, 4475d, 4475e, 4478, 4479, 4480a, 4489-4490, 4490a); Austria (2600, 2623, B397); Bahamas (1453-1457); Bahrain (724, 729, 730); Bangladesh (836); Barbados (1251, 1256, 1257); Chile (1633); Croatia (1000); French Polynesia (1158-1160, 1165, 1166-1168, 1169); Germany (2896, 2907, B1113); Italy (3344, 3364); Poland (4227, 4228, 4233, 4237d); Slovenia (1184a); United States (5105); Viet Nam (3542)

Writers & Literature

Albania (2972, 2974b, 2974c); Algeria (1657, 1660); Austria (2600); Azerbaijan (1107); Bangladesh (848); Germany (2907); Italy (3345, 3349); Kyrgyzstan (514-515); United States (5105); Viet Nam (3541-3542, 3545, 3548)

Journalism

Italy (3361)

Addendum

Unaccompanied minors, such as Andorra (French) (623b), will only appear in By Topic listings that differ from those of the original stamps.