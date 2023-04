By Topic - August 2018

Aug 3, 2018, 12 PM

Croatia issued a 3.10-kuna stamp June 4, 2018, as part of a Tourism series. It shows a stilt walker at Spancirfest, Varazdin, and is included in three categories in the August By Topic Listing: Architecture, Children and Women.

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the Aug. 20, 2018 Linn's Stamp News Monthly Edition fall into the following popular topical collecting areas.

Antarctic & Arctic

Australian Antarctic Territory (L215-L218, L218a); Djibouti (1391, 1412)

Architecture

Armenia (1127, 1135, 1136, 1137); Australia (4713, 4717, 4717a, 4718, 4718a, 4722a, 4730-4735, 4734b, 4735a, 4781, 4781a, 4784b, 4785, 4789a); Austria (2702, 2719); Azerbaijan (1141, 1143, 1144, 1145b, 1162-1171, 1178-1179); Bangladesh (872c, 872d, 872e); Barbados (1299-1302); Belarus (1067, 1070, 1072); Belgium (2835, 2848-2852); Bhutan (1597b); Bosnia & Herzegovina (787, 788); Bosnia & Herzegovina (Croat) (360); Bosnia & Herzegovina (Serb) (583); Bulgaria (4829-4832, 4832a, 4842, 4843); China (Taiwan) (4404); Croatia (1064, 1070, 1073-1074); Curaçao (309-314); Cyprus (1289); Czech Republic (3737, 3746); Djibouti (1362b, 1362d, 1378, 1381, 1385-1386, 1403b, 1406b, 1419, 1421, 1423, 1425, 1441c, 1454, 1461); Estonia (866-867); Great Britain (3591E, 3736); Great Britain (Guernsey) (1441, 1442, 1444, 1446, 1447a, 1448); Great Britain (Jersey) (2114, 2118, 2144, 2144a); Great Britain (Isle of Man) (1896, 1897, 1898e, 1898f); Iceland (1463, 1464, 1471); Kazakhstan (841); Malta (1627-1629, 1630); Morocco (1168c, 1184, 1219); New Caledonia (1227-1228, 1233); Nicaragua (1103G); Niger (858A); Romania (5999, 5999a); San Marino (2020-2022, 2023, 2024); Serbia (813-814); Slovakia (785, 792-793, 793a); Uruguay (2600, 2602, 2607, 2611); Wallis & Futuna Islands (785)

Bridges

Bulgaria (4844-4846, 4844c, 4845a, 4846a); Croatia (1069-1070); Curaçao (311); Cyprus (1297-1298, 1298a); Djibouti (1362a); Estonia (866-867); Faroe Islands (708-709); Finland (Aland) (406); Gibraltar (1651-1654); Great Britain (Guernsey) (1443, 1445, 1447a); Great Britain (Jersey) (2123, 2125, 2125a); Malta (1625-1626); Slovakia (792-793, 793a); Slovenia (1275-1276)

Castles

Czech Republic (3735); Djibouti (1431d, 1451); Faroe Islands (680, 681a); Great Britain (3735); Great Britain (Guernsey) (1443, 1447a); Great Britain (Jersey) (2119, 2126)

Lighthouses

Djibouti (1439, 1459); Great Britain (Guernsey) (1437); Great Britain (Jersey) (2124); Malta (1625); Uruguay (2609)

Windmills

Belarus (1069); San Marino (2022); United States (5298g)

Art

Australia (4707-4712, 4712a); Azerbaijan (1145); Bosnia & Herzegovina (Serb) (580, 587)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips

Belgium (2839-2843); Croatia (1071); Kazakhstan (844)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips: Disney

Djibouti (1424)

Children’s Art

Bosnia & Herzegovina (788); Morocco (1156)

Paintings

Australia (4709, 4713, 4717, 4717a, 4722, 4722a); Austria (2697, 2707, 2713, 2717); Azerbaijan (1144a, 1145a, 1164f); Belarus (1068); Belgium (2848-2852, 2853); Bulgaria (4837); Croatia (1058, 1067); Djibouti (1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423); Estonia (848); Great Britain (3732-3737); Morocco (1168b); Romania (5994, 5994a); Uruguay (2613)

Pottery, Ceramics & Other Media

Armenia (1124); Austria (2703); Azerbaijan (1144c, 1145f, 1176a); Great Britain (Northern Ireland) (49); Iceland (1471)

Nudes

Czech Republic (3737)

Sculpture & Statues

Armenia (1134); Australia (4780, 4780a, 4782, 4782a, 4783, 4783a, 4784b, 4787, 4788, 4789, 4789a); Austria (2699, 2712, 2720); Bosnia & Herzegovina (Serb) (580); Bulgaria (4839); Curaçao (321-325); Czech Republic (3737); Djibouti (1360b, 1438b, 1458); Faroe Islands (707); Great Britain (3732); Great Britain (Isle of Man) (1897, 1898f); Malta (1627); Morocco (1178); Romania (5999, 5999a); United States (5295-5297); Zimbabwe (1241-1244)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

Australia (4783, 4783a, 4784b, 4787, 4789a); Azerbaijan (1163g); China (Taiwan) (4404); Djibouti (1353a, 1353d, 1354, 1355, 1372, 1373, 1374, 1388, 1437, 1457); Great Britain (3704-3717, 3707b, 3709b, 3710e, 3712a, 3714a); Great Britain (Guernsey) (1435-1441); Great Britain (Jersey) (2127-2132, 2131a, 2133-2139); Uruguay (2609a)

Zeppelins, Airships & Balloons

Djibouti (1432, 1452); Great Britain (Guernsey) (1440)

Parachutes

Uruguay (2615b)

Bicycles

Austria (2716); Azerbaijan (1162c); Belgium (2835); Croatia (1073)

Black Americans

Djibouti (1406c)

Children

Armenia (1125); Australia (4691, 4691a, 4696, 4696a, 4709, 4780, 4780a, 4784b, 4788, 4789a); Austria (2706); Belarus (1068a); Bhutan (1596, 1597d); Bosnia & Herzegovina (Croat) (360, 362); Bulgaria (4837); Cape Verde (1018); China (Taiwan) (4404b); Croatia (1073-1074); Cyprus (RA35); Djibouti (1381, 1401a, 1404c, 1405b, 1407a, 1407d, 1408, 1422, 1426, 1430, 1440, 1450, 1460); Great Britain (3732); Great Britain (Guernsey) (1443, 1447a); Great Britain (Jersey) (2113, 2113a, 2114); Iceland (1471); Kazakhstan (844c, 844f); New Caledonia (1227-1228); Nicaragua (1103G); Oman (601); Romania (6000); Uruguay (2603); Zambia (1217)

Coins & Currency

Morocco (1156c); Uruguay (2600)

Endangered Species

Caribbean Netherlands (88-90)

Worldwide Fund for Nature (WWF)

Bosnia & Herzegovina (Croat) (364)

Europa

Bulgaria (4844-4846, 4844c, 4845a, 4846a); Croatia (1069-1070); Cyprus (1297-1298, 1298a); Estonia (866-867); Faroe Islands (680-681, 681a, 708-709); Finland (Aland) (406); Gibraltar (1651-1654); Great Britain (Guernsey) (1443, 1445, 1447a); Great Britain (Jersey) (2123, 2125, 2125a); Malta (1625-1626); Slovakia (792-793, 793a); Slovenia (1275-1276)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

Australia (4730, 4733, 4734b); Belgium (2853b); Bhutan (1593-1594, 1597-1598); China (Taiwan) (4409i, 4410i); Estonia (860); Faroe Islands (680-681, 681a); Gibraltar (1650); Great Britain (3731); Great Britain (Wales & Monmouthshire) (50); Great Britain (Isle of Man) (1892, 1898a); Kazakhstan (844b, 844f, 846); New Caledonia (1239); Slovenia (1277-1281); Zambia (1217)

Famous People

Nicaragua Mohandas K. Gandhi (1103G)

Kennedy

Djibouti (1428, 1448)

Royalty

Australia (4790-4793, 4791a, 4792a, 4793a); Austria (2722a, B399); Bangladesh (872b); Belgium (2835); Bhutan (1596, 1597-1598); Brunei (661); Djibouti (1381, 1408a, 1408d, 1426, 1430, 1431, 1450, 1451); Gibraltar (1667); Great Britain (3731, MH467, MH467a, MH470, MH470a, MH472-MH475); Great Britain (Guernsey) (1448); Great Britain (Alderney) (598-603); Liechtenstein (1758b); Morocco (1168e, 1170); Niue (973-976, 976a); Romania (6000)

Royalty: Princess Diana

Djibouti (1408, 1426)

Fauna

Land Mammals

Armenia (1133); Australia (4699, 4700, 4704, 4704a, 4705, 4705a, 4706b); Australian Antarctic Territory (L215-L218, L218a); Austria (2700); Azerbaijan (1143b, 1143c, 1145d, 1155, 1156); Belarus (1071); Belgium (2834d, 2849); Bosnia & Herzegovina (Croat) (364); Bosnia & Herzegovina (Serb) (584); Curaçao (321-325); Djibouti (1391, 1392, 1409, 1410, 1454); Falkland Islands (1219); Great Britain (3717); Great Britain (Jersey) (2114, 2146); Iceland (1467-1468, 1471); Kazakhstan (844b, 844c, 846, 849-852); Malta (1630); Oman (601a, 601n); Romania (6000); San Marino (2017); Wallis & Futuna Islands (785)

Land Mammals: Cats

Australia (4730, 4733, 4734b); Azerbaijan (1145d, 1155h); Belgium (2834); Bhutan (1593); Bosnia & Herzegovina (Serb) (584); Bulgaria (4841); Croatia (1057); Czech Republic (3731, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3745a); Djibouti (1393, 1404a, 1411); Estonia (859, 861); Finland (B267); Great Britain (3731, 3732); Great Britain (England) (35, 36); Great Britain (Scotland) (50); Great Britain (Jersey) (2143, 2144a); Kazakhstan (846); Slovenia (1278); Wallis & Futuna Islands (783)

Land Mammals: Dogs

Australia (4700, 4705, 4705a, 4706b); Azerbaijan (1143b); Belarus (1077); Bhutan (1593-1594); Bosnia & Herzegovina (Croat) (360); Djibouti (1363, 1382, 1401a, 1401c, 1402c, 1447); Estonia (860); Gibraltar (1650); Great Britain (Jersey) (2140, 2141, 2144, 2144a, 2145); Kazakhstan (846); New Caledonia (1239)

Land Mammals: Elephants

San Marino (2019)

Land Mammals: Horses

Australia (4688, 4691a, 4693, 4696a); Austria (2701, B399); Azerbaijan (1145c, 1145e, 1155a); Bhutan (1593); Bosnia & Herzegovina (Croat) (360); Bosnia & Herzegovina (Serb) (585); Bulgaria (4842); Iceland (1471); Kazakhstan (837, 846); Uruguay (2604, 2616a)

Sea Mammals

Djibouti (1442, 1462)

Sea Mammals: Whales

Djibouti (1384, 1394, 1412); Wallis & Futuna Islands (787)

Birds

Armenia (1124); Australia (4698, 4699, 4703, 4703a, 4704, 4704a, 4706b, 4746, 4748, 4748a, 4771-4778, 4778b); Austria (2704, 2718); Azerbaijan (1155e, 1155f, 1157); Belarus (1071, 1073-1076, 1076a); Belgium (2834a, 2834b, 2834c, 2835b); Bhutan (1589-1590); Bosnia & Herzegovina (788); Bulgaria (4825-4828, 4828a, 4839, 4848); Caribbean Netherlands (88); China (Taiwan) (4409d, 4409e, 4409g, 4409i, 4409j, 4410d, 4410e, 4410g, 4410i, 4410j); Czech Republic (3731, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3745a); Djibouti (1395, 1396, 1400, 1404a, 1413, 1414, 1416, 1418, 1438c, 1449); Estonia (859, 863); Falkland Islands (1217, 1220); Faroe Islands (697-698); Great Britain (3715, 3721-3730, 3734); Great Britain (Jersey) (2114, 2144a, 2147); Iceland (1464, 1466); Kazakhstan (837, 841, 844, 845, 846); Malta (1630); New Caledonia (1227-1228, 1234); Oman (568, 569, 570, 571, 572, 573); Romania (6000); United States (RW85, RW85a, RW85b); Uruguay (2609)

Insects

Australia (4697, 4702, 4702a, 4706b, 4708, 4712, 4712a); Belgium (2834); Bhutan (1595-1596); Djibouti (1399b, 1399c); Faroe Islands (703); Finland (Aland) (408); Kazakhstan (844c, 844d); Oman (568); Slovenia (1282)

Insects: Butterflies & Moths

Australia (4701, 4706, 4706a, 4706b); Belgium (2834i); China (Taiwan) (4409f, 4410f); Djibouti (1364, 1383, 1399a, 1443, 1463); Great Britain (3716); Oman (567); Surinam (1531)

Fish & Fishing

Australia (4697, 4702, 4702a, 4706b, 4708, 4710, 4712, 4712a); Austria (2704); Azerbaijan (1174f); Caribbean Netherlands (85-87, 89); Djibouti (1365c, 1384); Faroe Islands (704); Finland (Aland) (405); Iceland (1466); Kazakhstan (844b, 844d); San Marino (2018)

Fish & Fishing: Marine Life

Caribbean Netherlands (85-87, 89); Djibouti (1365b, 1365d, 1384); Falkland Islands (1218)

Fish & Fishing: Shells

Caribbean Netherlands (94-96); Djibouti (1365d); Kazakhstan (846); Uruguay (2614)

Reptiles & Amphibians

Australia (4698, 4703, 4703a, 4706b); Caribbean Netherlands (85e, 85f, 86, 90); Djibouti (1365a, 1384, 1397, 1415, 1416, 1417); Ghana (2908A); Great Britain (3718, 3720); Great Britain (Jersey) (2142); Kazakhstan (846); San Marino (2018); Slovenia (1274); Zambia (1217)

Dinosaurs & Prehistoric Animals

Armenia (1129-1130); Djibouti (1398, 1416, 1444, 1464)

Fire Fighting

Djibouti (1387-1388, 1435, 1455)

Flags

Armenia (1135); Australia (4783, 4783a, 4784b, 4787, 4789a); Austria (2719); Azerbaijan (1141, 1162h, 1163e, 1163f, 1165, 1167); Bangladesh (872e); Belarus (1077, 1078); Belgium (2835e); Bhutan (1597-1598); Bulgaria (4842); Czech Republic (3733, 3743, 3745a); Djibouti (1354d, 1356a, 1358, 1359, 1373, 1375, 1377, 1378, 1381, 1386, 1428, 1429, 1431a, 1441, 1448, 1449, 1451, 1461); Estonia (862); Ghana (2908A); Great Britain (Scotland) (49); Great Britain (Jersey) (2114); Kazakhstan (841); Morocco (1178, 1184); New Caledonia (1231); Slovenia (1283); United States (5284); Uruguay (2599, 2602, 2605, 2608); Wallis & Futuna Islands (783); Zimbabwe (1241-1244)

Flora

Azerbaijan (1152d, 1152e, 1152f, 1154); Caribbean Netherlands (88, 90, 91-93); Great Britain (England) (37); Morocco (1165-1166); Niger (858A); Oman (601f, 601j, 601l)

Flowers

Armenia (1124, 1132); Australia (4687-4696, 4691a, 4696a, 4747, 4751-4758, 4758a, 4780-4789, 4780a, 4781a, 4782a, 4783a, 4784a, 4789a, 4791, 4791a, 4793, 4793a); Austria (2701); Azerbaijan (1143, 1145, 1152b, 1152c, 1153, 1158e); Belarus (1067, 1071); Belgium (2834); Bhutan (1595a, 1597e); Bosnia & Herzegovina (Croat) (363); Bosnia & Herzegovina (Serb) (581, RA41, RA41a); China (Taiwan) (4409-4410b); Croatia (1059, 1059a, 1061, 1061a, 1073); Cyprus (1290-1293); Djibouti (1364, 1378, 1383, 1426, 1443b, 1443c, 1463); Finland (Aland) (408); Great Britain (3716, 3719, 3732); Great Britain (Scotland) (51); Great Britain (Wales & Monmouthshire) (51); Great Britain (Guernsey) (1447, 1447a); Great Britain (Jersey) (2108, 2113a, 2114, 2115, 2117, 2119, 2121); Kazakhstan (844d); Malta (1630); Niue (973-976, 976a); Oman (567, 601c, 601h, 601j, 601m, 601o); Romania (5995-5998, 5995a-5998a); St. Thomas & Prince Islands (1054N); San Marino (2023); Slovenia (1281, 1282); Surinam (1531); United States (5298n); Uruguay (2615a); Wallis & Futuna Islands (784)

Flowers: Orchids

Azerbaijan (1152a); China (Taiwan) (4395-4403); Djibouti (1407b, 1407c, 1445, 1465)

Flowers: Roses

Australia (4790-4793, 4791a, 4792a, 4793a); Djibouti (1431, 1451); Great Britain (England) (38)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Australia (4763-4770, 4767a, 4768a, 4769a, 4770a); Austria (2704, 2713); Azerbaijan (1173-1174); Belarus (1068a, 1071, 1077); Belgium (2845b, 2845c); Bosnia & Herzegovina (785, 790, 793); Bosnia & Herzegovina (Serb) (581); Bulgaria (4837); Croatia (1059-1061, 1059a, 1060a, 1061a, 1064, 1065); Great Britain (Wales & Monmouthshire) (49); Great Britain (Jersey) (2112, 2113a); Romania (6001-6004, 6001a-6004a); Slovenia (1279); United States (5291, 5294b, 5298c, 5298e, 5298f, 5298h, 5298o)

Gems, Minerals & Jewelry

Azerbaijan (1148); Belgium (2844); Bosnia & Herzegovina (794); Djibouti (1429, 1446, 1449, 1466); Finland (B267); Iceland (1466); Kazakhstan (829)

Heraldry & Coats of Arms

Australia (4730, 4733, 4734b); Austria (2714, 2722); Belarus (1071, 1077); Czech Republic (3731, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3745a); Estonia (859, 861); Finland (B267); Great Britain (3731); Great Britain (England) (35, 36); Great Britain (Scotland) (50); Romania (6000)

Judaica

Azerbaijan (1144f); Bulgaria (4836); Nicaragua (1103G)

Maps & Globes

Austria (2720, 2722); Azerbaijan (1141); Belarus (1071, 1077); Bulgaria (4841, 4842); Croatia (1062); Djibouti (1379, 1412, 1441d, 1461); Finland (B267); Kazakhstan (837, 841, 845); Uruguay (2608); Wallis & Futuna Islands (783, 784, 787)

Masks

Belgium (2836); Djibouti (1441); Faroe Islands (712)

Military

Armenia (1127); Australia (4687-4696, 4691a, 4696a, 4780-4789, 4780a, 4781a, 4782a, 4783a, 4784a, 4784b, 4789a); Azerbaijan (1164a); Belarus (1079); Belgium (2835); Bhutan (1597b, 1597f, 1597g); Bulgaria (4841); Central Africa (1491, 1492, 1494, 1495, 1497, 1499); Croatia (1062); Djibouti (1356, 1357, 1361, 1372, 1375, 1376, 1380, 1401b, 1428b, 1438a, 1438c); Estonia (859); Gibraltar (1655-1666); Great Britain (3704-3717, 3707b, 3709b, 3710e, 3712a, 3714a, 3738-3747, 3746a, 3747a, 3747b, 3747c); Great Britain (Guernsey) (1435-1441, 1444, 1446, 1447a); Great Britain (Jersey) (2127-2132, 2131a, 2133-2139); Kazakhstan (839, 842, 843); Uruguay (2609); Zimbabwe (1242)

Motor Vehicles

Australia (4701, 4706, 4706a, 4706b); Azerbaijan (1162h, 1165); Croatia (1057b); Djibouti (1353b, 1353c, 1361a, 1372, 1380, 1387-1388, 1406d, 1407a, 1407d, 1424, 1435, 1455); Faroe Islands (705); Great Britain (Guernsey) (1441); Great Britain (Jersey) (2114, 2140); Uruguay (2616b)

Automobiles

Austria (2710); Barbados (1302); Curaçao (310, 311, 313); Djibouti (1351, 1352, 1370, 1371, 1389-1390, 1425, 1434, 1454); Great Britain (Jersey) (2114); Great Britain (Isle of Man) (1895, 1898d); Slovakia (792-793, 793a)

Motorcycles

Austria (2715); Djibouti (1433, 1453); Finland (Aland) (409, 409e); Great Britain (3732); Great Britain (Jersey) (2114)

Mushrooms

Djibouti (1399, 1417); Estonia (852); Surinam (1530)

Nobel Prize

Bosnia & Herzegovina (791); Bosnia & Herzegovina (Serb) (582); Djibouti (1406d, 1429, 1449); Nicaragua (1103G)

Performing Arts

Dance

Australia (4737, 4742, 4742a); Estonia (865); Wallis & Futuna Islands (786)

Music

Australia (4701, 4706, 4706a, 4706b, 4737, 4742, 4742a, 4782, 4782a, 4789, 4789a); Austria (2704, 2709); Azerbaijan (1142, 1146, 1175); Bosnia & Herzegovina (Croat) (356); Bosnia & Herzegovina (Serb) (583); Croatia (1072); Cyprus (1296); Czech Republic (3745, 3745a); Djibouti (1406c, 1428a); Great Britain (3731); Great Britain (Jersey) (2109, 2113a, 2114); Iceland (1464); Kazakhstan (844c, 848); Malta (1630); Morocco (1168a); Oman (601); Uruguay (2612)

Music: Rock Stars

Great Britain (3591E)

Movies, Television & Stars

Australia (4736-4745, 4741a, 4742a, 4743a, 4744a, 4745a); Croatia (1071); Djibouti (1406b, 1406c, 1428a); Gibraltar (1667); Great Britain (3731, 3738-3747, 3746a, 3747a, 3747b, 3747c)

Movies, Television & Stars: Marilyn Monroe

Djibouti (1427, 1447)

Theater

Belarus (1070); Faroe Islands (712); Uruguay (2602)

Personalized Stamps

Belgium (2531A, 2531Ab); Czech Republic (3735)

Petroleum

Azerbaijan (1163a)

Philately

Austria (B399); Bulgaria (4843); Czech Republic (3734, 3734a); Finland (B267); Iceland (1471); San Marino (2019)

Railroads

Azerbaijan (1141); China (Taiwan) (4404); Czech Republic (3734, 3734a); Djibouti (1358, 1359, 1361b, 1377, 1378, 1436, 1456); Morocco (1219); Uruguay (2606)

Red Cross

Bosnia & Herzegovina (Serb) (RA41, RA41a); Djibouti (1406, 1424)

Religion

Armenia (1125, 1127, 1128, 1136, 1137); Austria (2718); Azerbaijan (1144, 1164c, 1164g, 1164h, 1169, 1170, 1171, 1177); Belgium (2853a, 2853d, 2853e); Bosnia & Herzegovina (787); Bosnia & Herzegovina (Croat) (356, 360, 368); Bulgaria (4842, 4849-4850); Croatia (1058, 1072, 1073); Cyprus (1289); Czech Republic (3736); Djibouti (1378, 1421, 1459); Liechtenstein (1753-1756); Malta (1630); San Marino (2021); Serbia (814); Romania (6000); Uruguay (2601); Wallis & Futuna Islands (785)

Christmas

Australia (4713-4724, 4717a, 4718a, 4720a, 4721a, 4722a, 4723a, 4724a); Austria (2703-2307); Azerbaijan (1143d, 1143e); Belgium (2837-2838, 2837a, 2838a); Bosnia & Herzegovina (Croat) (365-367); Curaçao (321-325); Romania (6000); Uruguay (2611)

Popes

Djibouti (1362c)

Science & Technology

Armenia (1126); Barbados (1299-1302); Belarus (1069, 1072); Bosnia & Herzegovina (791, 795); Bosnia & Herzegovina (Serb) (583, 586); Czech Republic (3748); Great Britain (Isle of Man) (1892-1898); Nicaragua (1103G)

Archaeology

Armenia (1134); Azerbaijan (1164f); Slovakia (790)

Astronomy

Bosnia & Herzegovina (Serb) (586); Slovenia (1280)

Computers & Mathematics

Croatia (1066); Djibouti (1367)

Earth Science & Earth Features

Azerbaijan (1158-1161, 1172); Bhutan (1591-1592); Bosnia & Herzegovina (786, 792); China (Taiwan) (4405-4408); Djibouti (1461); Estonia (848); Faroe Islands (699-702, 702a, 705); Finland (Aland) (407); Great Britain (Northern Ireland) (46, 47); Great Britain (Jersey) (2115, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122); Iceland (1463, 1470); Liechtenstein (1753-1756, 1757); Morocco (1156b); Oman (601); United States (5298); Uruguay (2599a)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Bosnia & Herzegovina (789); Iceland (1471)

Medicine

Australia (4687, 4689, 4691a, 4692, 4694, 4696a); Belarus (1069); Bosnia & Herzegovina (Croat) (369); Bosnia & Herzegovina (Serb) (581d); Czech Republic (3746); Djibouti (1406a, 1406d, 1424); Great Britain (Jersey) (2141)

Scouting

Djibouti (1440, 1460)

Service Organizations (Intl.)

Djibouti (1407, 1425)

Ships & Watercraft

Azerbaijan (1162f, 1165); Bangladesh (872f); Curaçao (309, 312); Czech Republic (3747); Djibouti (1356, 1357, 1375, 1376); Estonia (864, 866); Falkland Islands (1213-1216); Faroe Islands (680-681, 681a, 698); Finland (Aland) (403-404); Great Britain (Guernsey) (1435, 1436, 1437, 1441, 1446, 1447a); Iceland (1469); New Caledonia (1231); Slovenia (1283); Uruguay (2601, 2609, 2615b)

Space

Azerbaijan (1172, 1176); Djibouti (1360, 1379, 1389-1390, 1438, 1448, 1458); Great Britain (Jersey) (2111, 2113a); Kazakhstan (829); Malta (1630)

Sports

Australia (4701, 4706, 4706a, 4706b, 4779, 4794); Austria (2701, 2716); Azerbaijan (1162); Bosnia & Herzegovina (784); Bosnia & Herzegovina (Croat) (357-358); Bulgaria (4838, 4839); Djibouti (1350, 1351, 1369, 1370, 1433, 1453)

Golf

Djibouti (1349, 1368)

Olympics

Azerbaijan (1162a, 1162f); Belarus (1078); Croatia (1056); Czech Republic (3732-3733); Djibouti (1385-1386); Estonia (858); Nicaragua (1103G)

Soccer

Armenia (1135, 1136); Bulgaria (4840, 4847); Cyprus (1295); Djibouti (1437a, 1457); Iceland (1465); Malta (1630); Uruguay (2607)

Stamps On Stamps

Austria (2714); Belgium (2835); Finland (B267)

Telecommunications

Azerbaijan (1176); Belgium (2835c); Kazakhstan (829)

Textiles

Australia (4687, 4691a, 4692, 4696a); Azerbaijan (1147, 1163c); Great Britain (Northern Ireland) (48); Great Britain (Jersey) (2110, 2113a, 2114); Iceland (1471)

Native Costumes

Austria (2698); Azerbaijan (1145); China (Taiwan) (4409b, 4410b); Djibouti (1408c, 1420, 1441c, 1461); Great Britain (Scotland) (52); Kazakhstan (845, 847-848); Morocco (1156c); Wallis & Futuna Islands (785, 786)

Toys & Games

Austria (2706); Great Britain (Jersey) (2113, 2113a, 2114, 2143, 2144a); Uruguay (2604)

Chess

Djibouti (1347, 1348, 1366, 1367); Uruguay (2604)

United Nations

Belgium (2845); Kazakhstan (841); San Marino (2024)

Wine

Djibouti (1434a, 1434b)

Women

Armenia (1125, 1138); Australia (4687-4696, 4691a, 4696a, 4699, 4704, 4704a, 4706b, 4709, 4737, 4739, 4742, 4742a, 4744, 4744a, 4780, 4780a, 4784, 4784a, 4784b, 4786, 4788, 4789a, 4790-4793, 4791a, 4792a, 4793a); Austria (2697, 2702, 2711); Azerbaijan (1145b, 1145d, 1145f); Bangladesh (872b); Belarus (1068); Bhutan (1597d, 1597e); Bosnia & Herzegovina (791); Bosnia & Herzegovina (Croat) (360); Bulgaria (4839); China (Taiwan) (4404b, 4409b, 4409c, 4409g, 4409h, 4410b, 4410c, 4410g, 4410h); Croatia (1067, 1073-1074); Curaçao (314, 317); Cyprus (1294); Djibouti (1360, 1362b, 1379, 1401, 1402, 1404, 1405a, 1405c, 1406, 1497a, 1407b, 1420, 1422, 1425, 1426, 1427, 1428c, 1430a, 1431, 1440b, 1441, 1447, 1450, 1451, 1461); Estonia (865); Faroe Islands (680-681, 681a, 712); Gibraltar (1667); Great Britain (3591E, 3731, 3732MH467, MH467a, MH470, MH470a, MH472-MH475); Great Britain (Guernsey) (1437, 1443, 1447a, 1448); Great Britain (Alderney) (598-603); Great Britain (Jersey) (2110, 2113a, 2114); Iceland (1471); Kazakhstan (844a, 844f, 845); Morocco (1156c); New Caledonia (1233); Niue (973-976, 976a); Oman (601); Romania (6000); Slovenia (1277); United States (5295-5297); Uruguay (2601, 2603); Wallis & Futuna Islands (784); Zambia (1217)

Writers & Literature

Armenia (1137); Austria (B399); Azerbaijan (1145); Belarus (1066, 1072a, 1072d); Bosnia & Herzegovina (Croat) (368); Bosnia & Herzegovina (Serb) (582, 583, 585); Croatia (1068); Curaçao (315-320); Djibouti (1406a); Kazakhstan (847); Morocco (1168c, 1168d); Serbia (815)

Journalism

Australia (4732, 4735, 4735a, 4740, 4745, 4745a); Romania (5993, 5993a)

Addendum

Unaccompanied minors, such as Estonia (855a, 856a), will only appear in By Topic listings that differ from those of the original stamps.

Number changes: To stamps in 2019 Catalogue, Bulgaria (4825-4826 are deleted, 4827-4829 become 4833-4835), Great Britain (MH185a, MH195b, MH335d, MH376c, MH440b, MH467, MH467a are deleted, and MH470 becomes MH471).