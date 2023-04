By Topic - October 2017

Jul 27, 2020, 6 AM

Ecuador issued a souvenir sheet with four stamps May 18 to honor World Philately Day. The souvenir sheet is included in five categories in the October By Topic listing: Maps & Globes, Philately, Sports, Olympics (under Sports), and Stamps on Stamps.

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the Oct. 16, 2017 Linn's Stamp News Monthly Edition fall into the following popular topical collecting areas.

Antarctic & Arctic

Argentina (2807); British Antarctic Territory (512-515, 516-521, 522-526, C33-C43); Bulgaria (4786)

Architecture

Andorra (French) (771); Andorra (Spanish) (435); Argentina (2807); Armenia (1098, 1099); Australia (4588-4595, 4593a, 4593b, 4594a, 4595a, 4624-4631, 4627a, 4631a, 4641, 4642a, 4643, 4644a); Azerbaijan (1119, 1121); Bahrain (733-734, 738); Belarus (1020, 1020a, 1030, 1036b, 1037, 1038a, 1039, 1042-1043, 1043a, 1047-1050, 1050a); Belgium (2828, B1186); Bhutan (1530b, 1535, 1553, 1554b, 1555, 1561-1562, 1564); Bosnia & Herzegovina (764, 772, 773, 775); Bosnia & Herzegovina (Serb) (555, 560, 561-564, 567-569); British Antarctic Territory (520, 521); Brunei (659f); Bulgaria (4790, 4793, 4802-4806, 4804a, 4805a); Burkina Faso (1380); Cape Verde (1016); Croatia (1042); Eritrea (424-431, 433); Georgia (526, 527a, 528a, 528c); Gibraltar (1621, 1623, 1626, 1627, 1628, 1629, 1631); Guinea (2281, 2283); Guyana (4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4508, 4509, 4511); Italy (3433, 3434, 3436); Malaysia (1656-1659); Poland (4288); Russia (7808, 7813, 7814b, 7817, 7833, 7836); Tunisia (1635); United States (5241-5242)

Bridges

Andorra (French) (771); Bahrain (738); Croatia (1035); Guyana (4507); Russia (7814c)

Castles

Andorra (French) (773); Andorra (Spanish) (434); Azerbaijan (1127-1129, 1128a); Bosnia & Herzegovina (781, 781c); Bosnia & Herzegovina (Croat) (348, 348c); Croatia (1036-1037); Cyprus (1283-1284, 1284a); Guyana (4510); Italy (3373l); Liechtenstein (1725)

Art

Andorra (French) (770)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips

Andorra (French) (772); Belgium (2819)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips: Disney

Poland (4284)

Children’s Art

Argentina (2813-2815)

Paintings

Argentina (2812); Australia (4596-4597, 4624-4631, 4627a, 4631a, 4634, 4637, 4638a); Bangladesh (856); Bulgaria (4789, 4790); Georgia (527b); Guyana (4499); Latvia (965); Liechtenstein (1721-1723, 1727); Russia (7819, 7823)

Pottery, Ceramics & Other Media

Belarus (1035b); Bulgaria (4798)

Sculpture & Statues

Andorra (Spanish) (433, 436); Armenia (1099); Azerbaijan (1119); Belgium (B1186a); Bhutan (1553-1554); Bosnia & Herzegovina (770); Bosnia & Herzegovina (Croat) (343); Bosnia & Herzegovina (Serb) (555); Bulgaria (4793); Burkina Faso (1382); Burma (423); Eritrea (424-431); Gibraltar (1624, 1626, 1630); Guinea (2283); Guyana (4507, 4510); Liechtenstein (1721); Russia (7814a, 7814d, 7818)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

Australia (4608, 4611a, 4612a, 4612c, 4612d, 4612e, 4613, 4617a); Bulgaria (4795, 4800)

Parachutes

Georgia (528a)

Bicycles

Aruba (542, 544); Belgium (2826); Burkina Faso (1381); Cyprus (1282); Italy (3424)

Black Americans

Bulgaria (4799); Ghana (2934a, 2934d, 2935a, 2935c)

Children

Argentina (2806c, 2813-2815); Australia (4624, 4627a, 4628a, 4631a, 4641, 4642a, 4643, 4644a); Belarus (1023, 1025); Belgium (2818); Bhutan (1535, 1552d, 1555d); Bosnia & Herzegovina (774); Burma (423); Curaçao (302); Cyprus (RA34); Ghana (2937-2939); Gibraltar (1621a, 1621b); Guyana (4500b, 4512i, 4512j); Liechtenstein (1723, 1728a); Tunisia (1634)

Coins & Currency

Belarus (1039)

Endangered Species

Worldwide Fund for Nature (WWF)

Bulgaria (4777-4981, 4780a); Cape Verde (1014)

Europa

Andorra (French) (773); Andorra (Spanish) (434); Azerbaijan (1127-1129, 1128a); Belarus (1042-1043, 1043a); Belgium (2825); Bosnia & Herzegovina (781, 781c); Bosnia & Herzegovina (Croat) (348, 348c); Bosnia & Herzegovina (Serb) (567-569); Bulgaria (4802-4806, 4804a, 4805a); Croatia (1036-1037); Cyprus (1282, 1283-1284, 1284a)

Explorers

Bosnia & Herzegovina (764)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

Andorra (French) (769); Azerbaijan (1124); Bhutan (1534, 1550-1551, 1552, 1555, 1556-1560, 1569-1570); Curaçao (298-301); Gibraltar (1621c); Guyana (4496-4498); Russia (7822)

Famous People

Guinea Fidel Castro (2279); Guyana Deng Xiaoping (4502)

Kennedy

Ghana (2934-2936); Guyana (4499-4500, 4501)

Royalty

Australia (4604-4607, 4605a, 4606a, 4607a); Bahrain (735, 736-737, 738); Bhutan (1529-1535, 1552); Bosnia & Herzegovina (Serb) (560); Brunei (659, 659f); Bulgaria (4812); Croatia (1038); Curaçao (302); Gibraltar (1620, 1622); Liechtenstein (1725); Malaysia (1675-1676, 1675a); Malaysia (Kedah) (136E); Malaysia (Pahang) (118C); Malaysia (Selangor) (148D, 148De); Zambia (1214a, 1214d)

Royalty: Princess Diana

Ghana (2937-2939); Gibraltar (1632-1635); Guyana (4512)

Fauna

Land Mammals

Andorra (Spanish) (431); Argentina (2808); Australia (4654, 4655a, 4656, 4657a); Belarus (1044); Bhutan (1555a, 1555f, 1556, 1560, 1565a, 1565f, 1566, 1569-1570); Bosnia & Herzegovina (774); Botswana (1020, 1021a); British Antarctic Territory (518, 526c); Bulgaria (4777-4981, 4780a); Cape Verde (1014); Germany (B1131); Guyana (4508); Latvia (967); Malaysia (1679); Russia (7822a, 7822b, 7822d); Zambia (1187, 1214-1216)

Land Mammals: Bats

Croatia (1028-1030, 1028a, 1029a, 1030a)

Land Mammals: Cats

Australia (4639-4640, 4640a); Azerbaijan (1119); Belarus (1026-1029, 1029a); Bhutan (1550a, 1550b, 1551, 1569-1570); Botswana (1018-1021, 1021a); Bulgaria (4788, 4807); Croatia (1040); Curaçao (302); Cyprus (1280); Ecuador (1797A); Georgia (524); Germany (B1133); Gibraltar (1621c)

Land Mammals: Dogs

Australia (4641, 4642a, 4643, 4644a); Belarus (1031-1034, 1034a); Bhutan (1569-1570); Georgia (528a)

Land Mammals: Horses

Australia (4611, 4611a, 4612b, 4612c, 4612d, 4612e, 4615, 4617a, 4642a); Belarus (1035a, 1039, 1047, 1048, 1050a); Belgium (2828, B1186a); Bhutan (1564, 1569-1570); Bosnia & Herzegovina (764, 777); Bulgaria (4789, 4793, 4794); Liechtenstein (1728c); Russia (7819)

Sea Mammals

Bulgaria (4808); Virgin Islands (1183)

Sea Mammals: Whales

British Antarctic Territory (519)

Birds

Argentina (2806); Azerbaijan (1124); Belarus (1034, 1034a, 1040, 1041); Belgium (F6); Bhutan (1556, 1557, 1565e, 1569-1570); British Antarctic Territory (515, 517, C33-C43); Bulgaria (4798b, 4800); Burma (422-424); Curaçao (298-301); Falkland Islands (1188-1200, 1200a); Georgia (522, 523); Ghana (2934-2936); Guyana (4496-4498, 4502, 4503, 4504, 4506, 4507, 4509); Poland (4285); Russia (7807, 7818, 7822c, 7822d, 7832); Zambia (1214-1216); Zimbabwe (1235, 1236a)

Insects

Belgium (2827c); Ecuador (2196-2197); Russia (7822d)

Insects: Butterflies & Moths

Argentina (2816-2817); Belarus (1025); Bhutan (1556, 1558); Bosnia & Herzegovina (765, 765c); Curaçao (303-308); Russia (7822a, 7822d); Surinam (1509)

Fish & Fishing

Australian Antarctic Territory (L210, L211b); Bhutan (1534); British Antarctic Territory (522, 524, 526a, 526d, 526g, 526i, 526j); Bulgaria (4808); Cape Verde (1014); Malaysia (1668); Russia (7831); Surinam (1508); Virgin Islands (1172, 1182); Zimbabwe (1233-1236, 1236a)

Fish & Fishing: Marine Life

Australian Antarctic Territory (L208-L211, L211b); British Antarctic Territory (516, 523, 525, 526b, 526e, 526f, 526h, 526k, 526l); Cape Verde (1014b); Malaysia (1653, 1654, 1668); Montserrat (1392-1393); Virgin Islands (1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181)

Fish & Fishing: Shells

Bulgaria (4808); Montserrat (1392b); Surinam (1507); Virgin Islands (1177)

Reptiles & Amphibians

Australia (4641, 4642a, 4643, 4644a); Bhutan (1569-1570); Bosnia & Herzegovina (Croat) (342); Bulgaria (4777-4981, 4780a); Germany (B1131); Russia (7816, 7822b)

Fire Fighting

Belgium (2822)

Flags

Argentina (2809-2810, 2811, 2814); Azerbaijan (1118, 1121); Bangladesh (855); Belarus (1021); Belgium (B1186e); Bhutan (1552, 1555, 1563-1564); Bosnia & Herzegovina (Serb) (555); British Antarctic Territory (521); Bulgaria (4787, 4809); Burma (422, 424); Ecuador (1797B); Ghana (2935a, 2935c); Gibraltar (1621); Guyana (4499, 4502, 4504, 4506, 4507); Latvia (963); Malaysia (1658); Poland (4290); Russia (7808, 7818, 7826, 7830); Zambia (1214-1216)

Flora

Andorra (Spanish) (437); Belgium (2821); Bhutan (1556d, 1560, 1563d, 1565b); Croatia (1027, 1043); Curaçao (296); Germany (2988)

Flowers

Argentina (2805, 2806); Armenia (1101); Australia (4604-4607, 4605a, 4606a, 4607a, 4608-4617, 4611a, 4612a, 4612b, 4612c, 4612d, 4612e, 4617a, 4645-4652, 4652a, 4652b, 4653, 4653a); Azerbaijan (1125d, 1126); Bahrain (735); Belarus (1023, 1025, 1035, 1041); Belgium (2821); Bhutan (1533d, 1534, 1552, 1553-1554, 1556, 1558, 1559); Bosnia & Herzegovina (765, 765c); Bosnia & Herzegovina (Croat) (341); Burma (428); Caribbean Netherlands (61a, 62a, 64a, 64b, 65a, 66a, 67, 68, 69); Curaçao (302d); Cyprus (1274-1277, 1282); Falkland Islands (1194); Georgia (525); Germany (2976, 2977, 2977a, 2986); Guyana (4507, 4512); Latvia (960); Liechtenstein (1725, 1729); Norfolk Island (1135-1136, 1136a); Russia (7814, 7816, 7836); United States (5233-5240, 5236a, 5240b, UX647, UY54)

Flowers: Orchids

Malaysia (1660-1666)

Flowers: Roses

Australia (4582, 4584, 4584a); Bulgaria (4810); Latvia (959); United States (5236, 5236a, 5238, 5240b)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Argentina (2786-2794, 2795-2804, 2805, 2809); Azerbaijan (1122); Belarus (1030, 1040); Bhutan (1565a, 1566); Bosnia & Herzegovina (774, 778); Bosnia & Herzegovina (Croat) (345a); Bulgaria (4798a); Croatia (1031); Germany (2975); Italy (3373, 3425); Liechtenstein (1729); Malaysia (1652-1655, 1667, 1668, 1669, 1677-1680, 1682, 1683); Malaysia (Kedah) (136E); Malaysia (Pahang) (118C); Malaysia (Penang) (94D, 94De); Malaysia (Selangor) (148D, 148De); Russia (7822a); Zambia (1214-1216)

Gems, Minerals & Jewelry

Australia (4598-4603, 4598a, 4599b, 4600a, 4601b, 4601c, 4601d, 4603a, 4603b, 4642a); Bulgaria (4792); Croatia (1023, 1026a); Liechtenstein (1725c); Russia (7822c)

Heraldry & Coats of Arms

Andorra (Spanish) (431); Bahrain (738); Belarus (1030, 1040); Curaçao (302); Gibraltar (1621c); Guinea (2285); Malaysia (Kedah) (136E); Malaysia (Pahang) (118C); Malaysia (Penang) (94D, 94De); Malaysia (Selangor) (148D, 148De); Poland (4285); Russia (7824, 7831-7832); Zambia (1214-1216)

Maps & Globes

Argentina (2807, B225); Australia (4654, 4655a, 4656, 4657a); Azerbaijan (1118); Bahrain (732); Bangladesh (850); Belarus (1030, 1036a, 1040); Belgium (2823, 2824a); Bhutan (1555); Bosnia & Herzegovina (764); Bosnia & Herzegovina (Serb) (RA39, RA39a); British Antarctic Territory (512-515, 521); Bulgaria (4796); Burkina Faso (1377, 1378, 1379); Cape Verde (1014d); Croatia (1039); Ecuador (2198a); Guinea (2286); Guyana (4499); Malaysia (1677); Russia (7807, 7818, 7824); Sudan (647-649)

Masks

Bhutan (1561-1562); Latvia (965a)

Military

Argentina (2811); Australia (4608-4617, 4611a, 4612a, 4612b, 4612c, 4612d, 4612e, 4617a); Belarus (1036); Bhutan (1529b); Brunei (659a, 659d, 659f); Bulgaria (4794, 4800, 4803, 4805, 4805a, 4806, 4807); Eritrea (432-434); Gibraltar (1623-1631); Poland (4285); Russia (7808, 7811-7812, 7815, 7817, 7818, 7819, 7820, 7825, 7828-7829, 7830)

Motor Vehicles

Aruba (547); Bahrain (738b, 738d); Eritrea (433); Malaysia (1678); Russia (7817)

Automobiles

Bahrain (738b); Belgium (B1186); Germany (2963-2966, 2966a); Gibraltar (1621a); Latvia (966); Poland (4284)

Motorcycles

Bulgaria (4782-4985, 4785a); Germany (B1133); Italy (3424); Poland (4287)

Mushrooms

Bosnia & Herzegovina (Serb) (556)

Nobel Prize

Ghana (2770A, 2934a, 2934d, 2935a, 2935c); Guinea (2280)

Performing Arts

Dance

Botswana (995b); Zambia (1176)

Music

Bosnia & Herzegovina (Serb) (558); Bulgaria (4799, 4801); Cape Verde (1015-1016); Croatia (1032); Ecuador (2195b); Gibraltar (1621c); Italy (3419); Liechtenstein (1728b)

Movies, Television & Stars

Bulgaria (4809); Cyprus (1278); Germany (2987); Poland (4284)

Theater

Germany (B1131-B1133)

Entertainers

Andorra (French) (774)

Personalized Stamps

Belgium (2820); Caribbean Netherlands (73-84); Guyana (4390A)

Petroleum

Armenia (1098); Ecuador (2189)

Philately

Andorra (French) (771); Bangladesh (852); Botswana (995b); Bulgaria (4812); Burkina Faso (1379); Ecuador (2198)

Railroads

Argentina (B225); Australia (4654-4657, 4655a, 4657a); Belarus (1037-1038, 1038a, 1047-1050, 1050a); Bulgaria (4812); Ecuador (1804-1805); Georgia (528b)

Red Cross

Australia (4610, 4611a, 4612a, 4612b, 4612c, 4612e, 4616, 4617a); Bosnia & Herzegovina (Serb) (RA38, RA38a, RA39, RA39a, RA40, RA40a)

Religion

Andorra (Spanish) (431); Argentina (2808); Armenia (1098, 1099); Azerbaijan (1121); Belarus (1019-1020, 1020a, 1039); Belgium (2828, B1186); Bhutan (1552e, 1553-1554, 1555c, 1563-1564, 1567-1568); Bosnia & Herzegovina (764, 772, 774, 776); Bosnia & Herzegovina (Croat) (345a); Bosnia & Herzegovina (Serb) (560, 561-564); Brunei (659f); Croatia (1031, 1034, 1042); Georgia (527); Gibraltar (1624); Guinea (2280); Malaysia (1671-1674); Poland (4289); Russia (7833, 7836); United States (5241-5242); Zambia (1214c)

Christmas

Argentina (2812); Bosnia & Herzegovina (774); Bosnia & Herzegovina (Croat) (345b); Bulgaria (4788); Curaçao (292-297)

Popes

Azerbaijan (1121); Guinea (2278, 2279, 2280, 2281, 2283, 2284, 2285, 2286, 2288, 2289)

Science & Technology

Bangladesh (854); Belgium (2827); Bosnia & Herzegovina (Serb) (566); Bulgaria (4811); Italy (3436)

Archaeology

Burkina Faso (1383); Cyprus (1281c)

Astronomy

Italy (3436)

Computers & Mathematics

Sudan (650-652)

Earth Science & Earth Features

Australia (4618-4623, 4623a, 4623b); Azerbaijan (1125a, 1125c); Belgium (2823-2824, 2824a); Bhutan (1555c, 1565c); Bosnia & Herzegovina (775); Bosnia & Herzegovina (Croat) (346); Bulgaria (4792); Cyprus (1281a); Ecuador (2195a); Liechtenstein (1724, 1727); Russia (7823, 7827)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Bhutan (1565d); Bosnia & Herzegovina (773)

Medicine

Australia (4634, 4637, 4638a); Belgium (2827); Bosnia & Herzegovina (Serb) (RA39, RA39a); Bulgaria (4811); Cyprus (1279)

Service Organizations (Intl.)

Bulgaria (4796); Croatia (1040); Cyprus (1280)

Ships & Watercraft

Argentina (2811); Australia (4591, 4595, 4595a, 4639-4640, 4640a); Belgium (2828); Bosnia & Herzegovina (764); British Antarctic Territory (512, 514, 515); Bulgaria (4786, 4800); Eritrea (434); Germany (B1130, B1130a); Guyana (4501a, 4511); Latvia (963); Russia (7808d, 7815, 7820, 7830); Zimbabwe (1234, 1235, 1236, 1236a)

Space

Azerbaijan (1122); Cape Verde (1017); Sudan (647-649)

Sports

Aruba (542-549); Australia (4597); Azerbaijan (1130); Belgium (2826); Bulgaria (4787); Burkina Faso (1381); Ecuador (2198a); Germany (B1128-B1130, B1130a); Italy (3437); Poland (4284, 4287)

Baseball

Aruba (543)

Basketball

Aruba (545)

Olympics

Armenia (1099); Belarus (1021, 1022); Bulgaria (4794); Ecuador (2198a); Georgia (521)

Soccer

Aruba (546); Azerbaijan (1130d); Belarus (1023); Ecuador (1797-1797B); Italy (3435); Russia (7809)

Stamps On Stamps

Andorra (French) (771); Bahrain (732); Bulgaria (4812); Cyprus (1282); Ecuador (2198)

Telecommunications

Azerbaijan (1120, 1122); Bangladesh (850); Bosnia & Herzegovina (Serb) (559); Cape Verde (1017); Sudan (647-649)

Textiles

Bulgaria (4789b)

Native Costumes

Bhutan (1529-1535, 1552, 1555a, 1555d, 1561-1562, 1565a, 1566, 1567-1568); Bosnia & Herzegovina (777); Burma (428); Croatia (1023-1026, 1026a); Ecuador (2195b); Zambia (1176)

Toys & Games

Belarus (1031-1034, 1034a)

United Nations

Belarus (1023); Burkina Faso (1377); Croatia (1039); Cyprus (1282); Ghana (2770A); Guinea (2286); Zambia (1216b)

Wine

Italy (3373)

Women

Andorra (French) (769, 775); Argentina (2815); Armenia (B2); Aruba (542, 546, 549); Australia (4596, 4604-4607, 4605a, 4606a, 4607a, 4610, 4611a, 4612a, 4612b, 4612c, 4316, 4317a, 4625, 4626, 4627, 4627a, 4629, 4630, 4631, 4631a, 4634, 4637, 4638a, 4641, 4642a, 4643, 4644a); Azerbaijan (1130b); Bahrain (735); Bangladesh (850, 853, 856); Belarus (1021a, 1021b, 1023, 1048, 1050a); Belgium (2818, 2819d); Bhutan (1530c, 1530d, 1531d, 1532b, 1532c, 1533c, 1555a, 1561c, 1561g, 1562); Bosnia & Herzegovina (771); Botswana (995b); Brunei (659c, 659f); Bulgaria (4789b, 4797, 4799); Burma (423); Cape Verde (1015-1016); Croatia (1032, 1038); Curaçao (302); Cyprus (1282); Georgia (528b); Ghana (2934b, 2934c, 2934f, 2937-2939); Gibraltar (1620-1621, 1622d, 1632-1635); Guyana (4501, 4512); Italy (3425); Latvia (964, 965); Liechtenstein (1721-1723, 1725); Russia (7829); Zambia (1214-1216)

Writers & Literature

Andorra (Spanish) (435); Australia (4641-4644, 4642a, 4644a); Belarus (1024); Bosnia & Herzegovina (776, 777); Bosnia & Herzegovina (Croat) (343); Bosnia & Herzegovina (Serb) (565); Bulgaria (4790, 4791); Croatia (1027, 1034); Georgia (526); Germany (2988); Tunisia (1633)

Journalism

Australia (4612, 4612a, 4612b, 4612c, 4612d, 4612e, 4617, 4617a); Croatia (1033); Italy (3441); Russia (7825)

Addendum

Unaccompanied minors, such as Botswana (995b), will only appear in By Topic listings that differ from those of the original stamps.

Number changes: To stamps in 2018 Catalogue, Bangladesh (852 becomes 851), to stamps in Apr. 17, 2017 Update, Eritrea (423 becomes 423i).