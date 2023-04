By Topic - July 2016

Jul 27, 2020, 6 AM

The Turkey Cuisine miniature sheet issued Aug. 17, 2015, is included in six categories in the July By Topics listing: Architecture; Sculpture and Statues; Land Mammals: Horses; Flags; Fruits, Vegetables and Food Crops; and Ships and Watercraft.

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the July 18, 2016 Linn's Stamp News Monthly Edition fall into the following popular topical collecting areas.

Architecture

Qatar (1087); Slovakia (717, 718, 730, 731, 734, 737); Slovenia (1162); South Africa (1544a, 1544b, 1549a); Spain (4085-4086, 4101, 4102, 4105, 4106, 4110, 4112); Sweden (2766, 2768, 2768f, 2778-2779); Switzerland (1599, 1605a, 1605c); Tajikistan (436, 437, 444a); Thailand (2840a, 2843, 2849, 2852, 2853a, 2853b, 2855, 2863b, 2864-2867, 2873, 2877, 2879-2882, 2883, 2887, 2888, 2890, 2890a); Tonga (1269, 1274, 1282b, 1282d, 1288b, 1288c); Tonga (Niuafo’ou) (329a); Turkey (3415, 3416, 3417-3422, 3425, 3426, 3432, 3433-3434, 3441, 3447, 3448, 3454, 3456, 3463, 3479, 3483-3488, 3489, O322-O324, O325, O327, O329, O330, O331, O332, O333-O336); Turkish Republic of Northern Cyprus (791-792); Tuvalu (1331, 1333-1334, 1338, 1343, 1347-1348); Ukraine (1005, 1006, 1015, 1016, 1024, 1028, 1029, 1030, 1032, 1037-1038, 1045, 1047, 1048); United Arab Emirates (1131, 1133b, 1133c, 1134a, 1140); United States (5080k); Uruguay (2523, 2524, 2525, 2526, 2530b, 2535, 2538, 2539, 2541); Uzbekistan (791a); Vatican City (1621, 1622-1623, 1624-1625); Venezuela (1728e, 1729b, 1729d, 1730j); Viet Nam (3523, 3526, 3533)

Bridges

Sweden (2769-2770, 2770f, 2779a); Tajikistan (437d); Turkey (3415, 3441c, B310-B311); Tuvalu (1333a); Ukraine (1024a, 1048)

Castles

Spain (4096); Switzerland (B780-B781); Tuvalu (1337-1338)

Lighthouses

United States (5080d); Uruguay (2535c)

Windmills

Spain (4098); Sweden (2766); Switzerland (1599); Thailand (2889, 2890a); Uruguay (2531a); Vatican City (1621); Viet Nam (3532, 3533)

Art

Slovakia (718, 720); Slovenia (1161); Spain (4097-4098, 4106, 4108); Tonga (1270); Turkey (O325, O333-O336)

Children’s Art

Slovakia (726); South Africa (1551)

Paintings

Slovakia (727, 728, 728a, 729); Slovenia (1149, 1151, 1151a); Spain (4102); Thailand (2847, 2884b); Tonga (1283); Tonga (Niuafo’ou) (328, 334); Turkey (O323); Turks & Caicos Islands (1535-1538); Tuvalu (1329-1332); Ukraine (1031); United States (5080c, 5080e, 5080k); Uruguay (2520); Venezuela (1728c, 1729)

Pottery, Ceramics & Other Media

Spain (4085); Thailand (2849); Turkey (O324, O326-O327); Ukraine (1031b, 1032)

Sculpture & Statues

Macedonia (665); Slovenia (1148, 1150, 1150a); Spain (4094, 4108, 4109b, 4109c, 4110b); Sweden (2773, 2778, 2779b, 2779c); Syria (1740, 1742); Tajikistan (436); Thailand (2840, 2840a, 2850, 2853a, 2853b, 2861-2863, 2863a, 2863b, 2880, 2886); Tonga (1276, 1288); Turkey (3421, 3422, 3423, 3427, 3436, 3456, O322, O324, O327, O332); Turkish Republic of Northern Cyprus (783, 785, 786); Tuvalu (1333d, 1347d); Ukraine (1023, 1024d, 1048c); Uruguay (2519, 2530a); Venezuela (1729); Viet Nam (3526)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

South Africa (1549d); Spain (4104); Thailand (2878, 2890, 2890a); Tonga (1289); Tuvalu (1341-1342); Ukraine (1048b); United Arab Emirates (1140); Viet Nam (3532)

Zeppelins, Airships & Balloons

Switzerland (1605b)

Parachutes

Spain (4085)

Bicycles

Slovakia (739); Spain (4085); Sweden (2766, 2779d); Switzerland (1599); Tuvalu (1353c); Vatican City (1621)

Children

Gibraltar (1541); Romania (5553); Slovakia (729, 737); Slovenia (1153, 1155, 1155a); South Africa (1543a, 1544h); Spain (4099, 4100, 4103); Sweden (2773b, 2779d); Syria (1739); Thailand (2842, 2849, 2850, 2853a, 2853b, 2875a, 2878, 2889, 2890a); Tonga (1271); Tonga (Niuafo’ou) (329, 333a); Tunisia (1608); Turkey (3439-3440, 3460); Tuvalu (1337-1338); Ukraine (1018, 1028, 1043); United Arab Emirates (1133c, 1133d, 1140); Uruguay (2521, 2527, 2532, 2536, 2537); Vatican City (1624-1625); Venezuela (1728f)

Coins & Currency

Slovenia (1167); Spain (4102); Thailand (2845b); Turkish Republic of Northern Cyprus (784)

Endangered Species

South Africa (1542)

Worldwide Fund for Nature (WWF)

Tonga (1262-1265); Tonga (Niuafo’ou) (324-327, 339-343)

Europa

Slovakia (715-716, 716a); Sweden (2766); Switzerland (1599-1600); Turkey (3439-3440); Turkish Republic of Northern Cyprus (777-778, 778a); Ukraine (1017-1018); Vatican City (1621)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

Gibraltar (1540); Slovenia (1158); South Africa (1544); Tajikistan (448); Thailand (2841); Tonga (1276, 1279-1281); Tonga (Niuafo’ou) (330-332); Turks & Caicos Islands (1539); Ukraine (1031); Uruguay (2520b); Viet Nam (3539-3540)

Famous People

Tonga Mahatma Gandhi (1284-1287, 1287a); Tonga (Niuafo’ou) Mahatma Gandhi (335-338, 338a); United States George Washington (5079a, 5079c, 5079d), Benjamin Franklin (5079b, 5079f), Abraham Lincoln (5079e)

Royalty

British Antarctic Territory (507-511); Falkland Islands (1167-1171); Gibraltar (1541-1550); Spain (4087-4092, 4093); Sweden (2773); Thailand (2846, 2847, 2856, 2887-2890, 2890a); Tonga (1271, 1272, 1273, 1274b, 1275-1278, 1282); Tonga (Niuafo’ou) (329, 333); Tristan da Cunha (1072-1076); Turkey (3416, 3426b); Tuvalu (1337-1338, 1339-1340); Ukraine (1013, 1039); United Arab Emirates (1137a); Virgin Islands (1165-1169)

Royalty: Princess Diana

Tuvalu (1337d)

Fauna

Land Mammals

Gibraltar (1540); Slovakia (723, 727, 728, 728a); Slovenia (1158); South Africa (1542a, 1542b, 1548d); Sweden (2768a, 2768f); Switzerland (1602, 1604); Syria (1731); Tajikistan (431, 439d, 444, 448, 449b, 449c); Thailand (2841, 2887, 2890a); Tonga (1262-1265, 1279-1281, 1283, 1284, 1287a); Tonga (Niuafo’ou) (324-327, 330-332, 336, 338a, 339-343); Turkey (3435, 3480, 3481, B310, O326); Turks & Caicos Islands (1539); Ukraine (1019-1022, 1043); United States (5080n); Uruguay (2514, 2526); Uzbekistan (792, 795); Viet Nam (3539-3540)

Land Mammals: Cats

Spain (4109a); Tajikistan (439c, 439d); Thailand (2883b); Tonga (1278, 1285, 1287, 1287a); Tonga (Niuafo’ou) (337, 338a); Turkey (3482); Turkish Republic of Northern Cyprus (779, 781)

Land Mammals: Dogs

Tajikistan (432-434, 434a); Tonga (1275-1278); Tristan da Cunha (1073); Turkish Republic of Northern Cyprus (780, 782)

Land Mammals: Elephants

Spain (4107); Tajikistan (439c); Thailand (2853, 2853a, 2853b); Tonga (Niuafo’ou) (335, 338a)

Land Mammals: Horses

Slovakia (715-716, 716a); Spain (4098, 4105, 4109d); Tonga (1270, 1275-1278); Turkey (3416, 3456, O324, O325); Turkish Republic of Northern Cyprus (785); Ukraine (1008, 1028, 1031, 1039); United States (5080f); Venezuela (1728, 1729, 1730)

Sea Mammals

Syria (1693c, 1693d, 1693e)

Sea Mammals: Whales

Syria (1693a, 1693b, 1693f); Tuvalu (1351-1352)

Birds

Slovakia (723, 724, 735-736, 736a); South Africa (1542, 1543d, 1549b); Spain (4109a); Sweden (2766, 2767); Switzerland (1599, 1601, 1605a, 1605c); Syria (1716); Tajikistan (438, 449); Thailand (2854, 2875, 2875a); Tonga (Niuafo’ou) (338, 338a, 339-343); Turkey (3415, 3444, 3445, 3450, 3451-3455, 3461, 3464); Tuvalu (1345-1346, 1347d); Ukraine (1016, 1018, 1043); United Arab Emirates (1135, 1137a); United States (5065, 5067, 5080p, 5081, 5082, 5087, 5088, 5090, 5090b); Uruguay (2514, 2524); Uzbekistan (797, 798); Vatican City (1621); Viet Nam (3529, 3529a)

Insects

Slovakia (720); Sweden (2768d, 2768f); Switzerland (1603); Tajikistan (429); Turkey (3450); Uzbekistan (794); Viet Nam (3535-3538, 3538a)

Insects: Butterflies & Moths

South Africa (1548d); Switzerland (1600); Tajikistan (429, 430); Thailand (2890a); Tonga (CE7-CE18, CE10a, CE12a); Tonga (Niuafo’ou) (CE6-CE17, CE9a, CE11a); Turkey (3450); Venezuela (1731)

Fish & Fishing

Slovakia (723, 726); South Africa (1547); Sweden (2771, 2772b, 2772f, 2775); Thailand (2878); Tonga (1262-1265); Tonga (Niuafo’ou) (324-327); United Arab Emirates (1133a); Uzbekistan (796)

Fish & Fishing: Marine Life

South Africa (1547); Sweden (2777b, 2777c, 2777e, 2777f); Thailand (2857-2860, 2860a); Uruguay (2514i)

Fish & Fishing: Shells

Slovenia (1167); Sweden (2772a, 2772f, 2777b, 2777d, 2777e, 2777f)

Reptiles & Amphibians

Slovakia (723); South Africa (1542e, 1548d); Tonga (1282d, 1286, 1287a); Turkey (3450); Uruguay (2514)

Other Terrestrial Life

Sweden (2768d, 2768f)

Dinosaurs & Prehistoric Animals

Canada (2923-2928, 2928a); Slovenia (1160); Sweden (2768b, 2768e, 2768f)

Fire Fighting

South Africa (1544); Spain (4104); Tunisia (1608); Turkey (3447-3449)

Flags

Slovakia (717); South Africa (1545); Spain (4112); Sweden (2774, 2779d); Switzerland (1605a); Syria (1738, 1740, 1742); Tajikistan (447); Thailand (2842, 2843, 2852, 2853a, 2853b, 2867, 2875, 2875a, 2879, 2880, 2883); Tunisia (1601, 1610); Turkey (3418, 3425, 3428, 3434, 3435, 3456, 3483, 3484, 3486, 3487, O324, O325, O331); Turkish Republic of Northern Cyprus (791); Tuvalu (1333-1334, 1337-1338, 1343-1344, 1356); United Arab Emirates (1133b, 1137, 1139-1140, 1141); United States (5080g); Uruguay (2518, 2527a); Venezuela (1728, 1729, 1730); Viet Nam (3523-3526, 3527, 3529, 3529a)

Flora

Slovenia (RA57); South Africa (1548); Sweden (2763, 2763f, 2768b, 2768c, 2768f); Syria (1737); Tunisia (1600); Turkey (3461); Tuvalu (1327-1328); Viet Nam (3531, 3533)

Flowers

Falkland Islands (1170); Gibraltar (1550); Slovakia (720); Slovenia (1163-1166); South Africa (1548d, 1548e); Tajikistan (439); Thailand (2849, 2850, 2852, 2853a, 2853b, 2877, 2884, 2885); Tonga (1281, 1282, 1284-1287, 1287a, CE7, CE10, CE10a, CE11, CE12, CE12a, CE13, CE16, CE17, CE18); Tonga (Niuafo’ou) (330-332, 333, 335-338, 338a, CE7, CE9a, CE11, CE11a, CE13, CE17); Tristan da Cunha (1075); Turkey (3425b, 3450, 3452, 3453, 3477, O337-O339); Tuvalu (1333d, 1337, 1348, 1355b); Ukraine (1031, 1043); United States (5080j, 5081-5090, 5090b); Uruguay (2523, 2531b); Uzbekistan (794); Venezuela (1730i); Viet Nam (3539-3540)

Flowers: Orchids

Tajikistan (439a, 439b); Ukraine (1040-1042)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Slovenia (1162); South Africa (1543b, 1543c); Sweden (2771-2772, 2772f, 2777d, 2777e, 2777f); Tajikistan (448); Thailand (2845a, 2868, 2873, 2875, 2875a, 2876a); Tokelau (452, 452f); Tonga (1279, 1281a); Turkey (3424, 3456, B312); Turkish Republic of Northern Cyprus (787, 788, 789); Tuvalu (1327-1328); Ukraine (1025); United States (5091); Uzbekistan (789-790); Venezuela (1730); Viet Nam (3525, 3526, 3529, 3529a)

Gems, Minerals & Jewelry

Slovenia (1162); South Africa (1549e); Sweden (2762e, 2762f); Turkey (3437-3438)

Heraldry & Coats of Arms

Spain (4109a, 4109d); Tonga (1272-1274, 1278); Tuvalu (1337-1338); Ukraine (1016, 1024, 1031, 1039, 1048); United Arab Emirates (1135); Venezuela (1728, 1729, 1730)

Holograms & 3-D

Canada (2922)

Maps & Globes

Slovenia (1162); South Africa (1549); Spain (4100, 4105); Tajikistan (444); Thailand (2873, 2875a, 2878); Tunisia (1601, 1608); Uruguay (2526, 2527, 2534); Uzbekistan (791, 793); Venezuela (1728, 1730, 1731)

Masks

Thailand (2848)

Military

Slovakia (717); Spain (4094, 4104); Syria (1736, 1740); Tajikistan (447); Thailand (2874); Tonga (1288-1289); Turkey (3423, 3427-3429, 3430-3431, 3432, 3435-3436, O330); Tuvalu (1329-1332, 1341-1342, 1355c, 1355d, 1360); Ukraine (1004, 1008, 1016d, 1036); United Arab Emirates (1139-1140); United States (5065-5068); Uruguay (2508-2513, 2527, 2530); Venezuela (1729); Viet Nam (3527)

Motor Vehicles

Qatar (1087); South Africa (1544a, 1544b, 1544f, 1548b, 1549a); Spain (4094); Sweden (2770d, 2770f); Syria (1738); Tajikistan (447); Thailand (2842a, 2842b, 2842d, 2873, 2874, 2887, 2890a); Tonga (1289c); Tunisia (1608); Turkey (3447-3449); Ukraine (1037-1038); Viet Nam (3531)

Automobiles

British Antarctic Territory (507); Tajikistan (437); Tonga (1288); Tonga (Niuafo’ou) (333b); Turkish Republic of Northern Cyprus (777, 778a); Ukraine (1003); Uruguay (2525)

Motorcycles

Spain (4112); Turkish Republic of Northern Cyprus (776)

Mushrooms

South Africa (1548e); Sweden (2759-2761, 2761f, 2772a, 2772f); Tajikistan (429-431); Turkey (3442)

Nobel Prize

Tunisia (1602, 1602a); Turkey (3478); Ukraine (1010)

Performing Arts

Dance

Ukraine (1007); United Arab Emirates (1133d)

Music

Slovenia (1152-1155, 1154a, 1155a, 1159); South Africa (1552); Spain (4105); Thailand (2869-2872, 2872a); Ukraine (1002, 1023, 1046, 1048); Uruguay (2518a)

Music: Rock Stars: Elvis

Tuvalu (1359-1360)

Movies, Television & Stars

Canada (2911-2922, 2912f, 2912g, 2912h, 2912i, 2916a, 2921a); Sweden (2756-2758); Turkey (3415); Tuvalu (1357-1358)

Personalized Stamps

Ukraine (1044)

Petroleum

United Arab Emirates (1132); Uruguay (2531a)

Philately

Spain (4102); Tajikistan (439); Thailand (2853b, 2863b, 2869-2872, 2872a); Tuvalu (1333-1334, 1347-1348); United States (5062-5063)

Printing

South Africa (1551)

Railroads

Slovakia (713-714); Spain (4102); Switzerland (1606); Tunisia (1603-1606); Ukraine (1011-1012); United Arab Emirates (1134b)

Red Cross

Slovenia (RA57, RA58); Thailand (2846)

Religion

Macedonia (665); Slovakia (718, 719, 735-736, 736a); Slovenia (1152-1155, 1154a, 1155a); Spain (4109, 4110b); Sweden (2779a, 2779e); Thailand (2840, 2840a, 2848, 2849, 2850-2853, 2853a, 2853b, 2855, 2861-2863, 2863a, 2863b, 2873, 2877, 2883, 2886); Tonga (1266-1269, 1270); Tonga (Niuafo’ou) (328, 333b); Turkey (3415, 3422, 3425, 3441a, 3441b, 3489b, O328, O329, O333, O335); Turkish Republic of Northern Cyprus (784); Tuvalu (1333c, 1333e); Ukraine (1013, 1014, 1016b, 1024c, 1024d, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1036, 1045, 1048a); United Arab Emirates (1131, 1140); Uruguay (2521, 2538); Vatican City (1622-1623, 1624-1625); Viet Nam (3523-3526)

Christmas

Slovakia (726-728, 728a); Slovenia (1148-1151, 1150a, 1151a); Sweden (2765, 2765f); Tonga (1283); Tonga (Niuafo’ou) (334); Turks & Caicos Islands (1535-1538); Ukraine (1043); Uruguay (2539)

Popes

Tonga (1268, 1269); Tuvalu (1335-1336, 1355-1356); Vatican City (1626-1627)

Science & Technology

Slovakia (738); South Africa (1548c, 1551); Spain (4107, 4111); Switzerland (1606); Syria (1741); Thailand (2888, 2890a); Tunisia (1600); Turkey (3462, 3478); Ukraine (1048); United Arab Emirates (1134d, 1138); Uruguay (2517, 2534)

Archaeology

Slovenia (1160); Turkey (O322, O326-O327, O332); Turkish Republic of Northern Cyprus (783-786); Ukraine (1031b); Uruguay (2518)

Astronomy

South Africa (1551); Tajikistan (440a); United States (5069-5076, 5077-5078); Uruguay (2541)

Computers & Mathematics

South Africa (1549a); Thailand (2881, 2890, 2890a); Turkey (3464); Uruguay (2515, 2529)

Earth Science & Earth Features

Slovakia (721-722); Switzerland (905B); Turkey (3450); Tuvalu (1347c); Ukraine (1016a); United States (5080, 5091); Uzbekistan (791b, 792)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Turkey (3419); Tuvalu (1349-1350)

Medicine

Slovakia (725); South Africa (1543); Syria (1717d); Thailand (2855, 2877); Turkey (B312); Ukraine (1010); Uruguay (2523)

Ships & Watercraft

South Africa (1544g, 1549d); Spain (4086, 4105); Sweden (2778, 2779a, 2779b); Switzerland (1605a, 1605b); Thailand (2842e, 2875a); Turkey (3430-3431, 3449, 3456, 3479, O336); Ukraine (1009); United Arab Emirates (1134c); United States (5066, 5080g); Uruguay (2535); Uzbekistan (792); Viet Nam (3532)

Space

Canada (2911-2922, 2912f, 2912g, 2912h, 2912i, 2916a, 2921a); Spain (4113); Tajikistan (440); Thailand (2855); Ukraine (1009); United States (5078); Uruguay (2516); Uzbekistan (793); Viet Nam (3530, 3532)

Sports

Slovakia (712, 733, 739); Switzerland (1598)

Basketball

South Africa (1543b)

Olympics

Tuvalu (1353-1354)

Soccer

Macedonia (664-665); Syria (1729); Turkey (3443-3446); Turkish Republic of Northern Cyprus (791-792); Uruguay (2535b)

Stamps On Stamps

Slovenia (1167); Spain (4102); Turkey (3465)

Telecommunications

South Africa (1549c); Sweden (2777b, 2777f); Thailand (2855, 2873); Turkey (3462-3465); Uruguay (2516); Uzbekistan (793); Viet Nam (3530, 3532)

Textiles

Slovakia (735-736, 736a); Turkey (3451-3455)

Native Costumes

Slovenia (1156); Tajikistan (445b, 445e, 446b, 446e); Turkey (3416, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472); Tuvalu (1355); Ukraine (1005, 1006, 1007, 1016c); United Arab Emirates (1133, 1140, 1141); Uruguay (2526); Viet Nam (3523-3526)

Toys & Games

Slovakia (715-716, 716a); Sweden (2777a, 2777d, 2777f); Turkey (3439-3440); Turkish Republic of Northern Cyprus (777-778, 778a); Tuvalu (1337a); Ukraine (1017-1018, 1043)

Chess

Tajikistan (445-446); Ukraine (1035)

United Nations

Romania (5553); Tunisia (1601); Turkey (3441); Ukraine (1045); Uruguay (2527); Viet Nam (3523-3526)

Universal Postal Union

Syria (1735)

Wine

South Africa (1543e); Spain (4086)

Women

British Antarctic Territory (507-511); Falkland Islands (1167-1171); Gibraltar (1541-1550); Romania (5553); Slovakia (718, 727, 728, 728a, 733); Slovenia (1156); South Africa (1543a, 1543c, 1543e, 1546, 1552a, 1552b, 1552g); Spain (4093, 4102, 4103, 4105); Sweden (2756-2758, 2773, 2779c, 2779d, 2779e); Syria (1739); Tajikistan (445b, 446b); Thailand (2846, 2847, 2849, 2850-2853, 2853a, 2853b, 2855, 2856, 2889, 2890a); Tonga (1271a, 1273, 1274b, 1282); Tonga (Niuafo’ou) (329a, 333); Tristan da Cunha (1072-1076); Turkey (3435, 3474, 3475, O327); Turkish Republic of Northern Cyprus (787, 788, 789); Tuvalu (1337-1338, 1339a, 1339b, 1340, 1355, 1357-1358); Ukraine (1004, 1006, 1007, 1013, 1023, 1028, 1035, 1039b, 1043, 1046, 1048c); United Arab Emirates (1133, 1140); United States (5064); Uruguay (2518, 2520a, 2527a, 2529, 2532, 2533, 2535a, 2536); Vatican City (1624-1625, 1626-1627); Venezuela (1731); Viet Nam (3523-3526); Virgin Islands (1165-1169)

Writers & Literature

Slovakia (720, 724, 737); Spain (4097-4098); Syria (1717a, 1717b, 1717c); Tajikistan (436); Uruguay (2528)

Journalism

Spain (4100); United Arab Emirates (1133e)

Addendum

Unaccompanied minors, such as Switzerland (1574a, 1575a, 1576a, 1577b), will only appear in By Topic listings that differ from those of the original stamps.