By Topic – October 2022

Oct 1, 2022, 9 PM

Germany issued this stamp April 7, 2022, showing the Aurora Borealis. The stamp (Scott 3290) is in the October By Topic Listing.

The new stamp-issue listings from the Scott New Issues Update in the Oct. 17, 2022 Linn's Stamp News Monthly Edition fall into the following popular topical collecting areas.

Antarctic & Arctic

Bulgaria (5000, 5000c); French Southern & Antarctic Territories (681-687, 687a); Germany (B1196)

Architecture

Albania (3064, 3067); Argentina (2951, 2953); Bosnia & Herzegovina (Serb) (661-668, 669, 670, 671, 675c); Botswana (1117-1118, 1118a); Bulgaria (4996, 4998-4999); China (People’s Republic) (4821, 4822, 4825, 4831, 4836, 4837, 4837c, 4841, 4842-4845, 4849); Cook Islands (1729, 1733); Costa Rica (732); Croatia (1254, 1255, 1256, 1266, 1270, 1272, 1276); Djibouti (2562a, 2565-2568, 2590b, 2592a, 2593, 2599, 2601, 2602, 2611, 2614, 2615, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2645, 2646); Estonia (965, 969, 976); Falkland Islands (1331-1334); Germany (3282, 3287, 3290, 3302); India (3261, 3262); Latvia (1095, 1097); Liechtenstein (1865a, 1866b); Monaco (3077, 3078, 3084, 3087, 3088, 3089, 3093); New Zealand (3024, 3025); Philippines (3875d, 3875e, 3875g, 3875i, 3882b, 3888, 3889, 3891, 3892-3893, 3895-3896, 3897, 3898, 3900a, 3901, 3904, 3905, 3906b, 3910-3911, 3912, 3913); Surinam (1639x, 1639y)

Bridges

Bosnia & Herzegovina (Serb) (663); China (People’s Republic) (4822j, 4825, 4844); Croatia (1254, 1256); Djibouti (2614c, 2645); Estonia (970); Monaco (3078); New Zealand (3025); Philippines (3875g, 3882a)

Castles

Djibouti (2601, 2614b, 2615, 2633)

Lighthouses

Djibouti (2619, 2637); New Zealand (3030, 3030a)

Art

Bosnia & Herzegovina (Serb) (670); Bulgaria (4996); Cook Islands (1733c); Costa Rica (731b); Germany (3293); Monaco (3076); New Zealand (3024); Philippines (3887, 3901e)

Caricatures, Cartoon Art & Comic Strips

Bosnia & Herzegovina (Serb) (675); China (People’s Republic) (4826-4831); Germany (3271, 3273, 3275, 3276, 3280, 3285-3286, 3286a, 3300); Philippines (3910-3911)

Children’s Art

Croatia (1246); Germany (3301)

Paintings

China (People’s Republic) (4838); Cook Islands (1723); Croatia (1250, 1262); Czech Republic (3894, 3895-3896); Djibouti (2562-2563, 2577, 2586, 2628, 2646); Estonia (967, 980); Germany (3282, 3291); Korea (South) (2614); Latvia (1096); Liechtenstein (1866c); Monaco (3082); New Zealand (3032-3035, 3035a)

Pottery, Ceramics & Other Media

Cook Islands (1733b); Estonia (979); Korea (South) (2606); Philippines (3910g)

Sculpture & Statues

Bosnia & Herzegovina (Serb) (661, 664, 665, 666, 667, 668, 676); Canada (3343-3348. 3348a); China (People’s Republic) (4822); Croatia (1251); Czech Republic (3906); Denmark (1898, 1906a); Djibouti (2615); Falkland Islands (1331, 1332); Germany (3302); India (3261); Korea (South) (2615c); Latvia (1095); Monaco (3087); Philippines (3875, 3877, 3878, 3879-3880, 3899a, 3907)

Aviation

Airplanes, Gliders & Helicopters

Argentina (2953); Bosnia & Herzegovina (Serb) (675b); China (People’s Republic) (4842); Cook Islands (1733c); Djibouti (2600, 2611, 2612, 2629, 2630, 2631); Germany (3273); Guatemala (751-752, 752a); India (3263); New Zealand (3032, 3035a); Surinam (1637-1638)

Zeppelins, Airships & Balloons

India (3262)

Parachutes

Djibouti (2594c, 2595, 2616c); Germany (B1193)

Bicycles

Bosnia & Herzegovina (Serb) (677); China (People’s Republic) (4844)

Black Americans

Bulgaria (5000, 5000c)

Children

Albania (3065); Argentina (2952, 2958); Bosnia & Herzegovina (Serb) (674); China (People’s Republic) (4822n, 4825, 4826-4831); Croatia (1246, 1270); Czech Republic (3901); Djibouti (2591b, 2600, 2620, 2628, 2638, 2646); Germany (3301, B1189, B1191, B1191a, B1192, B1192a); India (3262); Latvia (1101); New Zealand (3027-3030, 3030a, 3034, 3035a); Philippines (3875c, 3875f, 3875j, 3887, 3894, 3899a, 3902d, 3910f, 3911c)

Coins & Currency

Albania (3067); Bosnia & Herzegovina (Serb) (676); Djibouti (2590); Germany (B1189, B1191, B1191a, B1192, B1192a)

Europa

Andorra (French) (850); Croatia (1273); Czech Republic (3899); Denmark (1896c); Estonia (979-980); Germany (3292); Latvia (1099-1100); Liechtenstein (1865); Monaco (3092)

Explorers

Chile (1675c); French Southern & Antarctic Territories (680, 681-687, 687a)

Fairy Tales, Folklore & Mythology

Andorra (French) (850); Argentina (2954-2955); Bosnia & Herzegovina (Croat) (444-445, 444a-445a); Cook Islands (1724); Costa Rica (731b); Croatia (1273); Czech Republic (3899); Denmark (1896); Djibouti (2590, 2599, 2605-2608, 2606a); Estonia (971, 979-980); Germany (3292, B1189-B1192, B1191a, B1192a); Korea (South) (2615b); Latvia (1099-1100); Liechtenstein (1854, 1863-1864, 1865); Monaco (3082, 3092); New Zealand (3020-3023, 3023a, 3033, 3035a); Philippines (3903-3904); Surinam (1639)

Famous People

Bulgaria Bill Clinton (5000, 5000c); Djibouti Elon Musk (2604); Philippines Benigno S. Aquino III (3886); Surinam Warren Buffett (1638a)

Kennedy

Cook Islands (1731)

Royalty

Andorra (French) (850); Bulgaria (5000, 5000c); Czech Republic (3901); Djibouti (2590c); Korea (South) (2614); Monaco (3075, 3087, 3088)

Royalty: Princess Diana

Djibouti (2590, 2599)

Fauna

Land Mammals

Albania (3067c); Andorra (French) (851); Argentina (2954-2955); Bosnia & Herzegovina (Croat) (440, 443, 444a, 445, 445a); China (People’s Republic) (4822j, 4825, 4827, 4837b, 4837c, 4840); Cook Islands (1724, 1725-1729); Costa Rica (730); Croatia (1257d, 1264, 1273a); Djibouti (2572a, 2572b, 2572f, 2577d, 2581, 2620c, 2624, 2628, 2642, 2646); Estonia (962, 964); Germany (3288); India (3262); Latvia (1100, 1101); Liechtenstein (1851); Monaco (3082); Philippines (3875a, 3875f, 3875i, 3899a, 3911b, 3911c); Surinam (1604, 1639n, 1639t, 1639ac, 1639ak, 1639aq, 1639ar, 1639au, 1639av)

Land Mammals: Bats

Djibouti (2572e)

Land Mammals: Cats

Argentina (2954-2955); Bulgaria (4997); Canada (3343c, 3346. 3348a); Czech Republic (3897, 3904-3905, 3905a, 3906); Djibouti (2581, 2590, 2593, 2599, 2605-2608, 2606a, 2624, 2628d); Estonia (971); Germany (3289); Latvia (1090); Liechtenstein (1854); Philippines (3881, 3892c, 3892j, 3903-3904); Surinam (1639at)

Land Mammals: Dogs

Argentina (2954-2955); Bulgaria (5006a); Chile (1675b); Croatia (1246, 1257); Djibouti (2628, 2646); Latvia (1091); Monaco (3086); Surinam (1639w)

Land Mammals: Elephants

Cook Islands (1732c); Djibouti (2624, 2642); Germany (3285-3286, 3286a); Surinam (1639ap); United States (5714, 5714a)

Land Mammals: Horses

Argentina (2954-2955); Bosnia & Herzegovina (Serb) (661); Canada (3343, 3344, 3345, 3347, 3348. 3348a); Cook Islands (1723); Denmark (1896b); Djibouti (2628b, 2646); Latvia (1100); New Zealand (3028, 3030a); Philippines (3911s); Surinam (1639i)

Sea Mammals

Djibouti (2572c, 2573a, 2582)

Sea Mammals: Whales

Djibouti (2572c, 2573a); New Zealand (3031)

Birds

Argentina (2954-2955); Bosnia & Herzegovina (Croat) (444a, 445, 445s); Bosnia & Herzegovina (Serb) (674); Bulgaria (5003-5006, 5006a); China (People’s Republic) (4822e, 4822f, 4825, 4840, 4845, 4849); Cook Islands (1732); Croatia (1273); Czech Republic (3897); Djibouti (2565-2568, 2569, 2572d, 2578, 2593a, 2602, 2619, 2621, 2624, 2627b, 2628b, 2628d, 2637, 2639, 2646); Estonia (961, 971, 974, 975, 979-980); French Southern & Antarctic Territories (680); Germany (3282, B1196); Korea (South) (2601); Latvia (1092, 1093); Liechtenstein (1852, 1855); Philippines (3875a, 3881, 3900, 3902c, 3909, 3911b, 3911d); Surinam (1639l, 1639z, 1639ad, 1639ah, 1639aw, 1649)

Insects

Argentina (2960-2961); Cook Islands (1732d); Croatia (1273b); Czech Republic (3902); Germany (3301); Liechtenstein (1857-1860); Philippines (3897h)

Insects: Butterflies & Moths

China (People’s Republic) (4840); Croatia (1257b); Djibouti (2570, 2579, 2622, 2640); Germany (3284); Korea (South) (2599, 2615d); Liechtenstein (1856); Surinam (1647)

Fish & Fishing

China (People’s Republic) (4840); Cook Islands (1732b); Djibouti (2571, 2573c, 2575f, 2580); Philippines (3900a, 3911b, 3911d); Surinam (1639q, 1639z, 1639an)

Fish & Fishing: Marine Life

Bosnia & Herzegovina (Serb) (675b); Cook Islands (1732e); Djibouti (2573b, 2575e); Surinam (1639p, 1639an)

Fish & Fishing: Shells

Djibouti (2590, 2599); Philippines (3910a); Surinam (1640)

Reptiles & Amphibians

Argentina (2954-2955); Bosnia & Herzegovina (Croat) (444, 445a); Bosnia & Herzegovina (Serb) (660); Djibouti (2564, 2573d); Estonia (976); Latvia (1099); Philippines (3875i, 3902b)

Other Terrestrial Life

Botswana (1113-1116, 1116a); Djibouti (2564, 2609, 2610a, 2610d, 2610e)

Dinosaurs & Prehistoric Animals

Djibouti (2574, 2583, 2623, 2641)

Fire Fighting

Djibouti (2613, 2631)

Flags

Bosnia & Herzegovina (Serb) (661); Bulgaria (5000, 5000c); China (People’s Republic) (4822b, 4822d, 4822g, 4822h, 4822o, 4822q, 4823-4824, 4825, 4839, 4845, 4849); Costa Rica (729); Croatia (1247); Djibouti (2564, 2565-2568, 2589, 2590b, 2591, 2592, 2593, 2594d, 2598, 2599, 2600, 2601, 2604, 2611, 2615, 2616b, 2617, 2618, 2619, 2620, 2627a, 2627b, 2629, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637); Estonia (965, 968, 972, 974); Falkland Islands (1332); French Southern & Antarctic Territories (680); Korea (South) (2602); Latvia (B153); Monaco (3087, 3089b, 3092); Philippines (3875h, 3879c, 3879d, 3879f, 3879j, 3890a, 3890b, 3891, 3892a, 3892b, 3892d, 3892g, 3892i, 3892j, 3893, 3912)

Flora

Croatia (1273); Czech Republic (3899); Djibouti (2562d, 2575, 2577f, 2584); Estonia (978); Liechtenstein (1864); Philippines (3875f, 3884-3885)

Flowers

Argentina (2954-2955, 2960); Bhutan (1612-1614); Bosnia & Herzegovina (Serb) (674); Canada (3343e, 3348. 3348a, B32, B32a); China (People’s Republic) (4822e, 4823-4824, 4826, 4832-4835, 4840); Cook Islands (1724, 1732a); Croatia (1263, 1265); Djibouti (2563, 2570e, 2570f, 2575, 2579, 2584, 2590, 2605, 2606a, 2607, 2608, 2614b, 2622, 2628a, 2640, 2644); Falkland Islands (1333); Germany (3301); Korea (South) (2604); Latvia (1101); Liechtenstein (1851, 1856, 1857-1860, 1865b); Philippines (3892c, 3892j, 3911b); Surinam (1639m, 1639aa, 1639ae, 1641-1646); United States (5714, 5714a)

Flowers: Orchids

Bosnia & Herzegovina (Croat) (439); Djibouti (2625, 2643); Surinam (1641-1646)

Flowers: Roses

Croatia (1258-1260, 1258a-1260a)

Fruits, Vegetables & Food Crops

Argentina (2954-2955); Bosnia & Herzegovina (Croat) (437); China (People’s Republic) (4825, 4843); Djibouti (2610h, 2628d); Korea (South) (2603); Philippines (3899b, 3911d)

Gems, Minerals & Jewelry

Albania (3068); Cook Islands (1732f, 1733f); Croatia (1252); Djibouti (2576, 2585, 2627d); Korea (South) (2615d); Philippines (3909)

Heraldry & Coats of Arms

Croatia (1254); Djibouti (2590, 2599); Guatemala (753-756); Monaco (3072, 3089a); Philippines (3875m, 3881)

Maps & Globes

Argentina (2949, 2951, 2957); Bhutan (1615); Bosnia & Herzegovina (Serb) (672); Bulgaria (4999, 5000, 5000c); Chile (1675, 1677); Cocos Islands (418-419, 419a); Croatia (1253); Czech Republic (3897); Djibouti (2564, 2591, 2594, 2610f, 2612, 2616, 2630, 2634); French Southern & Antarctic Territories (681-687, 687a); Germany (B1196); Liechtenstein (1847); Philippines (3875d, 3875e, 3875g, 3875h, 3875m, 3883, 3889, 3897h, 3908)

Masks

Costa Rica (7312); Djibouti (2609, 2610c, 2610g); Monaco (3093); Philippines (3889, 3899d, 3905a, 3905c)

Military

Argentina (2957); Bulgaria (5000, 5000c); China (People’s Republic) (4822b, 4822c, 4822d, 4822f, 4822o, 4822q, 4822r, 4822s, 4822t, 4839); Djibouti (2597); Estonia (972); Falkland Islands (1332); Guatemala (751-752, 752a); India (3262, 3263); Monaco (3091); Philippines (3902d, 3907, 3912)

Motor Vehicles

Botswana (1118a); China (People’s Republic) (4822m, 4822o, 4842, 4843, 4844); Djibouti (2611a, 2613, 2631, 2645); India (3262); Philippines (3900a)

Automobiles

Andorra (French) (852); Botswana (1118, 1118a); Bulgaria (5000, 5000c); China (People’s Republic) (4822m, 4842, 4844); Croatia (1254, 1276); Djibouti (2611a, 2611d); Falkland Islands (1334); India (3262); Monaco (3079-3080, 3081); United States (5715-5719)

Motorcycles

Argentina (2953); China (People’s Republic) (4822r); India (3262)

Mushrooms

Djibouti (2626, 2638, 2644); Germany (B1190, B1191a); Surinam (1648)

Nobel Prize

Bulgaria (5000, 5000c); Djibouti (2599, 2627, 2645)

Performing Arts

Dance

Bosnia & Herzegovina (Serb) (678); Croatia (1275); Monaco (3093)

Music

Albania (3065); Argentina (2950, 2952, 2953); Bulgaria (5002); China (People’s Republic) (4822t); Cook Islands (1733a); Czech Republic (3896, 3897, 3906); Denmark (1906, 1906a); Djibouti (2615, 2620, 2633, 2638); Korea (South) (2616); Monaco (3083-3084, 3085, 3088); Philippines (3874, 3887, 3910b)

Music: Rock Stars

Djibouti (2611, 2629)

Music: Rock Stars: Elvis

Djibouti (2588, 2597)

Movies, Television & Stars

Bulgaria (5001); China (People’s Republic) (4826-4831); Czech Republic (3893, 3900); Djibouti (2587b, 2588a, 2596, 2616, 2618, 2634, 2636); Germany (3285-3286, 3286a); Philippines (3897d, 3901b, 3901d, 3901f, 3901h, 3901j)

Movies, Television & Stars: Marilyn Monroe

Djibouti (2589, 2598)

Theater

Bosnia & Herzegovina (Croat) (443); Bulgaria (5001); China (People’s Republic) (4846-4848); Costa Rica (731a, 732); Croatia (1268); Czech Republic (3892); Liechtenstein (1866); Monaco (3073, 3083-3084); Surinam (1605)

Entertainers

Monaco (3074)

Personalized Stamps

Czech Republic (3842, 3895, 3903); Estonia (966)

Petroleum

China (People’s Republic) (4822h)

Philately

Czech Republic (3901); Guatemala (753-756); Monaco (3078, 3091)

Prepared Foods and Culinary Arts

Bosnia & Herzegovina (Croat) (437b); Croatia (1264-1266); Korea (South) (2600); Latvia (1099); Philippines (3899b, 3911)

Printing

Bosnia & Herzegovina (Croat) (448); Croatia (1261); Czech Republic (3891)

Railroads

Bosnia & Herzegovina (Serb) (662, 672); Bulgaria (5007); China (People’s Republic) (4822l, 4822p, 4825, 4842, 4845); Cook Islands (1733c); Czech Republic (3897); Djibouti (2592, 2593, 2601, 2602, 2614, 2615, 2632, 2633); Germany (3287)

Red Cross

Djibouti (2591, 2600, 2612, 2630)

Religion

Albania (3064); Bhutan (1612-1614); Bosnia & Herzegovina (Croat) (441a, 442, 448); Bosnia & Herzegovina (Serb) (663, 664, 669, 675c, 678); Cook Islands (1723); Croatia (1255, 1262, 1266, 1267, 1272, 1276); Czech Republic (3894); Djibouti (2562a, 2565-2568, 2577b, 2577c, 2586, 2592a, 2593, 2615d, 2632); Estonia (969); Falkland Islands (1331); Germany (3302, 3304); Philippines (3876, 3877, 3898, 3900a, 3907, 3910-3911, 3912)

Christmas

Argentina (2952); Bosnia & Herzegovina (Croat) (441b); Chile (1676); Croatia (1248-1249, 1249a); Estonia (961-962); Liechtenstein (1850-1853); Philippines (3899)

Popes

Bulgaria (5000, 5000c)

Science & Technology

Bulgaria (4999); China (People’s Republic) (4822h, 4822k); Czech Republic (3898); Djibouti (2627, 2645); Germany (3304); Philippines (3887, 3901g)

Archaeology

Albania (3067)

Astronomy

Argentina (2949); Chile (1677); Germany (3290); Tuvalu (1546c, 1547c, 1548)

Computers & Mathematics

Bulgaria (4998); India (3262); Philippines (3887, 3897e, 3899c)

Earth Science & Earth Features

Albania (3066); Andorra (French) (852, 853); Argentina (2956); Chile (1677a); China (People’s Republic) (4821, 4825, 4838); Croatia (1271-1272); Denmark (1901, 1906a); Djibouti (2592, 2614, 2632); French Southern & Antarctic Territories (680); Germany (3290, 3296-3297); Guatemala (753-756); New Zealand (3026, 3026a, 3028, 3030a); Philippines (3875m, 3876a, 3900c)

Earth Sciences & Earth Features: Waterfalls

Djibouti (2598); Philippines (3900)

Medicine

China (People’s Republic) (4836); Denmark (1897, 1906a); Djibouti (2612, 2620b, 2627c, 2630); Estonia (976); Germany (3294); India (3261); Liechtenstein (1847); Philippines (3899d, 3901i)

Medicine: COVID-19 Pandemic

Djibouti (2564, 2609, 2610); Philippines (3889)

Scouting

Djibouti (2620, 2638)

Service Organizations (Intl.)

Djibouti (2610)

Ships & Watercraft

Chile (1675a, 1675b); China (People’s Republic) (4822a, 4822d, 4822o, 4822p, 4837b, 4837c, 4842, 4845); Cocos Islands (418-419, 419a); Croatia (1257a); Djibouti (2628, 2646); French Southern & Antarctic Territories (680); India (3262, 3263); Latvia (1094); Monaco (3077); Philippines (3875d, 3875e, 3875h, 3875m, 3879-3880)

Space

Bosnia & Herzegovina (Serb) (675a, 675b); China (People’s Republic) (4822l, 4822p); Cook Islands (1730-1731); Djibouti (2594, 2595, 2603, 2604, 2616, 2617, 2618, 2627, 2634, 2635, 2636, 2645); India (3262); Tuvalu (1546-1549); United States (5720)

Sports

China (People’s Republic) (4837, 4837c); Djibouti (2590a); Estonia (977); Germany (B1193-B1195); Latvia (1095); Monaco (3077, 3079-3080, 3081); Philippines (3897a, 3897j, 3901a)

Baseball

Djibouti (2589a)

Basketball

Philippines (3895-3896, 3897c, 3901c)

Golf

Bosnia & Herzegovina (Croat) (446); Philippines (3906)

Olympics

China (People’s Republic) (4823-4824); Croatia (1256); Denmark (1903, 1906a); Estonia (968, 970); Monaco (3072); Philippines (3890-3891, 3892-3893)

Soccer

Germany (3283)

Stamps On Stamps

Czech Republic (3901); Guatemala (753-756)

Telecommunications

Bosnia & Herzegovina (Croat) (447)

Textiles

Cook Islands (1733b); Estonia (979); Philippines (3897b, 3897f, 3910e, 3910f)

Native Costumes

Bosnia & Herzegovina (Serb) (678); Chile (1675a, 1675b); China (People’s Republic) (4822p, 4822t, 4825); Croatia (1275); Djibouti (2591a, 2645); Estonia (967); Korea (South) (2615b); Liechtenstein (1863-1864); Philippines (3875a, 3875k, 3875l, 3878, 3889h, 3900d)

Toys & Games

Chess

Djibouti (2587, 2596); Liechtenstein (1848-1849); Philippines (3897i)

United Nations

Bhutan (1615); China (People’s Republic) (4840, 4849); Croatia (1246); Djibouti (2564); Germany (3295)

Women

Argentina (2950, 2952, 2958); Bosnia & Herzegovina (Serb) (672, 675a); Bulgaria (5000, 5000c, 5001); Chile (1675a); China (People’s Republic) (4822a, 4822c, 4822n, 4822p, 4822r, 4822t, 4823, 4825, 4837a, 4837c, 4843, 4844, 4846, 4848); Costa Rica (731, 732a); Croatia (1270, 1275); Czech Republic (3892, 3896, 3897, 3900b, 3901); Denmark (1897-1906, 1906a); Djibouti (2562c, 2577a, 2587, 2588a, 2589, 2590, 2591b, 2595, 2596, 2598, 2599, 2609, 2611a, 2612a, 2612b, 2616, 2617, 2618, 2627, 2628, 2634, 2635, 2636, 2645, 2646); Estonia (967, 968, 970, 977); Guatemala (752, 752a); India (3262); Liechtenstein (1864, 1866b); Monaco (3084, 3093); New Zealand (3030, 3030a); Philippines (3874, 3875c, 3875j, 3875m, 3889, 3890a, 3891, 3892-3893, 3984, 3897b, 3897d, 3897f, 3899, 3900a, 3900d, 3901, 3902, 3906, 3910a, 3910c, 3910d, 3910e, 3911); Surinam (1639)

Writers & Literature

Argentina (2950); Bosnia & Herzegovina (Serb) (673); Bosnia & Herzegovina (Serb) (678); Cook Islands (1733e); Croatia (1267, 1269); Czech Republic (3892); Denmark (1904, 1905, 1906a); Estonia (973, 979-980); Latvia (1101); Philippines (3902)

Journalism

China (People’s Republic) (4822i); Costa Rica (731a); Croatia (1268); Djibouti (2627a, 2627b)

Addendum

Unaccompanied minors, such as Bulgaria (4628a), will only appear in By Topic listings that differ from those of the original stamps.